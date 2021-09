Naghahanap ng bagong karera? Ito ang 3 trabaho na in high demand ngayon

Ayon sa pinakahuling poll ng KPMG, 70 porsyento ng Canadian businesses ang nahihirapan humanap ng skilled talent sa health-care, food at transportation industries.

Narito ang tatlong bokasyon kung saan ang mga bagong rekrut ay in demand:

Nurse

Ipinakita ng pandemya sa publiko na ang mga nurses ang Swiss army knife ng health-care system, ayon kay Vini Bains, isang clinical nurse specialist sa critical care sa Providence Health Care.

Isa itong great career, sinabi ni Bains sa The Early Edition ng CBC noong Lunes.

Ang mga nursing programs sa buoing Canada ay nag-o-offer ng four-year bachelor degrees ngunit maraming institusyon ang nagpo-provide ng two-year accelerated programs para sa mga may degree o edukasyon.

Kapag naging certified, sumasahod ang mga nurse ng $35-40 kada oras, ani Bains.

Walang mahirap bilang isang nurse, sigurado iyan, aniya.

Bagama't nakikita ng health-care sector ang pagtaas ng mga instances ng burn-out sa mga staff at ang iba ay iniisip na mag-quit sa susunod na dalawang taon (bagong window) dahil sa pandemya - sinabi ni Bains na ang propesyon ay sulit pa rin.

Napaka-demanding ng taon na ito, ngunit ang talagang nagpapasigla sa akin ay ang mga taong nakakatrabaho ko, aniya.

Inirerekomenda na ang mga nais maging chef ay kumuha ng isa o dalawang taon na college course at sundan ito ng isang apprenticeship program. Litrato: CBC / Ben Nelms

Chef

Ang isa pang sektor sa British Columbia na gutom para sa skilled workers ay ang food industry (bagong window).

Ayon kay Roger Joharchy, isang culinary instructor na may ilang dekadang karanasan sa industriya, may malaking demand para sa mga chefs.

Palaging may pangangailangan sa mga taong naghahanda ng pagkain para sa atin, at ang mga cook ang gumagawa nun, aniya.

Sinabi niya na ang pormal na edukasyon ay napaka-importante para sa kahit anong trade, at hindi naiiba ang restaurant industry. Iminungkahi ni Joharchy ang pagkuha ng isa hanggang dalawang taon na college program na susundan ng isang apprenticeship program.

Bibigyan ka nito ng very, very good at malakas na foundation para buuin ang iyong karera, aniya.

Ang British Columbia ay nagre-require ng 140 oras ng in-class at on-the-road training sa truck bago magkaroon ng commercial driver's licence. Litrato: La Presse canadienne / Graham Hughes

Trak drayber

Sinabi ni Daman Grewal, senior operations manager ng Surrey, British Columbia-based Centurion Trucking, na ang mga drayber ng kompanya ay kumikita ng $7,000 hanggang $8,000 kada buwan.

Nire-require ng British Columbia ang 140 oras ng in-class at on-the-road training sa trak bago magkaroon ng commercial driver’s licence, aniya.

May mga kaunting disadvantages ang trabaho na ito, isa na riyan ang pagiging malayo sa tahanan at pamilya, aniya.

Ngunit ang mga trak drayber ay nakakalibot sa buong bansa.

Pinapahintulutan nito na makapaglakbay ka at hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng ganitong oportunidad, aniya.

Binubuksan din nito ang ibang oportunidad sa transportation sector, dagdag pa niya.

Kapag nagkaroon ka na ng commercial driver's licence, may oportunidad kahit saan at maaari kang magtungo kung saan mo talaga nais makarating, ani Grewal.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.