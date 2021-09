Green platform nangako ng malaking social programs, wakasan ang fossil fuel industry

Ang plataporma ay nangangako ng mga bagong social programs tulad ng universal pharmacare, dental care, abot-kayang child care plan at libreng pag-aaral sa unibersidad bukod sa pagkansela ng lahat ng utang ng mga estudyante.

Bagama’t ang gagastusin para matupad ang mga plataporma ay hindi pa na-analyze ng Parliamentary Budget Officer, ineestima na ang gagastusin sa university education pa lang ay aabot na sa $10.2 bilyon kada taon.

Ang mga Greens ay nangangako rin na gagawa ng universal long-term-care system na pamumunuan ng national standards of care sa ilalim ng Canada Health Act.

Ang sistema ay direktang popondohan ng gobyerno ng Canada sa pamamagitan ng isang bagong stream na iba mula sa federal health transfers sa mga probinsya at teritoryo na tatawaging seniors' care transfer.

Nag-propose din ang Greens ng guaranteed livable income na magbibigay sa bawat Canadian ng basic revenue source upang siguraduhin na kakayanin ng mga tao ang pangunahing gastos tulad ng pagkain at tirahan.

Ibabatay ang programa sa mga kakailanganin upang magkaroon ng livable existence sa bawat parte ng bansa. Sinasabi ng plataporma na babawasan nito ang pressure sa mga probinsya na magbigay ng mga programa tulad ng welfare para mapokus ang provincial budget sa tumataas na gastos sa kalusugan.

Ang aming plataporma ang kailangan sa panahong ito, ani Paul sa pahayag. Maraming trahedya ang nangyari sa nakaraang 18 buwan na nagpakita ng mga butas sa ating lipunan, mga kahinaan na kung hindi natin tutugunan ay iiwanan tayo sa mahinang posisyon upang harapin ang hamon ng 21st century.

Isasara ang industriya ng fossil fuel

Kabilang sa plano ang pagdaragdag sa emission reduction commitments ng Canada sa ilalim ng Paris agreement - ang kasalukuyang commitment ay bawasan ang emissions ng 40 hanggang 45 per cent na mas mababa kaysa sa 2005 levels bago sumapit ang 2030 - at magbabawas ng 60 per cent sa parehong time period.

Para makamit ito, nakasaad sa plataporma na kailangan dagdagan ang presyo sa carbon. Sa ngayon, nagbabayad ang mga Canadians ng $50 per tonne na tumataas ng $15 bawat taon hanggang maging $170 sa 2030. Nais ng mga Greens na maging $25 ang yearly increase bawat taon na tataas hanggang $250 kada taon pagsapit ng 2030.

Sinabi ng mga Greens na magagawa ito sa pamamagitan ng mga hakbang na tatapos sa fossil fuel industry sa Canada tulad ng: pagwawakas ng extraction ng lahat ng fossil fuels sa bansa; pagkansela sa lahat ng bagong pipelines kasama ang Trans Mountain pipeline; pagkansela sa lahat ng bagong oil exploration projects; at pagwawakas ng pagpapaupa ng federal land para sa fossil fuel production habang ireretiro ang mga umiiral na lisensya, babawalan ang fracking, at wawakasan ang fossil fuel subsidies.

Nakasaad din sa plataporma ang pagpapahinto sa existing oil at gas operations at ire-require ang Canada Pension Plan na alisin ang lahat ng fossil fuel investments.

Bukod dito, ang pagbebenta ng lahat ng internal combustion na pampasaherong sasakyan ay ipagbabawal pagsapit ng 2030 at lahat ng passenger ferries ay iko-convert sa electric o hybrid systems.

Upang ilipat ang oil at gas workers sa greener industries, ipapakilala ng partido ang Just Transition Act na papalitan ang bawat high paying fossil fuel sector job ng isang high paying green sector job sa pamamagitan ng wage insurance, retraining programs at early retirement plans.

Carbon border adjustments at iba pang pangako

Ang plataporma ay may iba pang proposals, kasama ang:

Ideklara ang housing affordability at homelessness bilang national emergency at kaagad mag-appoint ng isang federal housing advocate.

Mag-invest sa pagpapatayo at operasyon ng 50,000 supportive housing units sa loob ng 10 taon.

Magpatayo at makakuha ng minimum 300,000 units ng deeply affordable non-market, co-op at non-profit housing sa loob ng isang dekada.

Maglaan ng $10 bilyon para sa post-secondary at trade schools.

I-decriminalize ang possession ng illicit drugs para sa personal use.

Magsagawa kaagad ng review ng papel ng Royal Canadian Mounted Police (RCMP) sa pagpupulisya ng mga munisipalidad at reservations. At i-identify ang mga lugar para sa "detasking" ng pulisya at pagbabawas ng police spending.

Ipagbawal at ikondena ang mga medically unnecessary surgeries sa intersex na mga bata.

Ipagbawal at ikondena ang conversion therapy, sa lahat ng anyo nito.

I-develop at ipatupad ang carbon border adjustments upang masiguro na ang mga negosyong Canadian ay hindi dumanas ng hindi pantay na kompetisyon mula sa polluting jurisdictions.

Palawakin ang VIA Rail at gawing rail at bus system.

Palitan ang one-third ng food imports ng Canada ng domestic production upang maibalik ang $15 bilyon sa ekonomiya.

Hilingin sa Santo Papa na humingi ng paumanhin sa ngalan ng Roman Catholic church para sa papel nito sa residential schools.

Ipagbawal ang development ng bagong nuclear power.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.