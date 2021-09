Paano mapapanood ang leaders’ debate para sa halalan 2021

Ang mga kalahok ay sina:

Liberal Leader Justin Trudeau

Conservative Leader Erin O'Toole

New Democratic Party Leader Jagmeet Singh

Green Party Leader Annamie Paul

Bloc Québécois Leader Yves-François Blanchet

Ang mga tema

Ang mga lider ay may limang tema:

Affordability

Climate

COVID-19 recovery

Leadership at accountability

Reconciliation

Ang mga lider ay tatanungin ng mga mamamahayag na kalahok sa debate batay sa mga concerns na isinumite ng mga Canadians. Ang pagtawag sa publiko ng mga broadcast partners ay nakalikom ng 20,201 na mga responses sa wikang Ingles.

Saan

Ang dalawang events ay magaganap sa Canadian Museum of History (bagong window) sa Gatineau, Quebec na tinatanaw ang Parliament Hill.

Paano manood o makinig

Ang mga debate ay prinoduce at dinistribute ng mga media outlets na bumubuo ng Debate Broadcast Group (CBC News at Radio-Canada, APTN News, CTV News, Global News, L'actualité, Les coops de l'information, Le Devoir, Noovo Info at La Presse) na may karagdagang distribusyon mula sa ibang partners.

Ikumpara ang mga plataporma (bagong window) at tingnan kung saan naninindigan ang mga partido sa mga isyung mahalaga sa iyo.

Debate sa wikang Pranses, Setyembre 8

Ang debate sa wikang Pranses ay available sa mga sumusunod na lengguwahe at format. I-a-update namin ang pahinang ito kasama ang mga link sa oras na maging available ito:

Debate sa wikang Ingles, Setyembre 9

Ang debate sa wikang Ingles ay magaganap mula 9 p.m. hanggang 11 p.m. EDT at iistream ng live sa iba’t ibang CBC at social platforms. I-a-update namin ang pahinang ito kasama ang mga link sa oras na maging available ito:

CBC Television at ​​ CBC News Network (bagong window)

CBCNews.ca

CBC Gem

YouTube (bagong window)

Twitter

Facebook

CBC Radio One

CBC Listen app

Bisitahin ang CBC News app para sa iOS (bagong window) at Android (bagong window) o cbcnews.ca (bagong window) upang sundan ang debate ng live at ang live video sa event mismo.

Upang maabot ang pinakamalawak na cross-section ng mga Canadians, ang mga debate ay sabay na isasalin at magiging available sa mga sumusunod na lengguwahe at video format. Subaybayan ang mga links sa ibaba para makapanood:

Ang mga moderator

Si Patrice Roy ng Radio-Canada ang magmo-moderate sa French event at ang mga mamamahayag na sina Hélène Buzzetti ng Les coops de l'information, Guillaume Bourgault-Côté ng L'actualité, Paul Journet ng La Presse, Le Devoir's Marie Vastel at Noémi Mercier ng Noovo Info ay lalahok din.

Ang presidente ng Angus Reid Institute na si Shachi Kurl ang magmo-moderate sa English event at lalahok sina CBC chief political correspondent Rosemary Barton at Melissa Ridgen ng APTN News, Evan Solomon ng CTV News at Mercedes Stephenson ng Global News.

Ang mga mamamahayag ay nagmula sa bawat media organization sa Debate Broadcast Group at may malalim na karanasan sa pagco-cover ng balitang pampulitika.

Alamin kung sino ang nangunguna sa latest polls sa aming Poll Tracker (bagong window).

Gamitin ang Vote Compass (bagong window) para ikumpara ang mga plataporma ng mga partido sa iyong pananaw.

Paano pinili ang debate producer

Ang Debate Broadcast Group ay pinili upang i-produce ang mga events ng Leaders' Debates Commission (bagong window), ang independent agency na inatasan na mag-set up ng dalawang debate kada eleksyon.

Upang lumahok sa mga debate, ang mga partido ay kailangang maabot ang isa sa tatlong sumusunod na requirements na ginawa ng komisyon:

Dapat nirepresenta sila sa House of Commons ng isang MP na hinalal sa ilalim ng party banner.

Dapat naipanalo nila ang apat na porsyento ng national vote noong 2019 election.

Dapat nakakuha sila ng apat na porsyento ng national vote limang araw pagkatapos magtawag ng eleksyon, tulad ng ipinakita ng public polling.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.