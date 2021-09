No jab, no pay: Quebec nagbigay ng deadline sa mga health-care workers para magpabakuna

Sina Dubé at Quebec Premier François Legault ay parehong nagsabi nitong mga nagdaang linggo na intensyon nila na gawing mandatory ang bakuna sa mga health-care workers. Ngunit nitong Martes lamang sila nagbigay ng deadline o consequences para sa mga manggagawa na hindi susunod sa utos.

Nag-anunsyo si Dubé sa Montreal habang nagbibigay ng update ukol sa sitwasyon ng pandemya sa probinsya.

Sa mga nagdaang linggo, ang mga event na tulad nito ay pinangunahan ni Dubé kasama ang Public Health Director na si Dr. Horacio Arruda. Ngunit dahil bumibigat ang usapin tungkol sa fourth wave, bumalik si Legault upang pamunuan ang news conference sa unang pagkakataon sa loob ng tatlong linggo.

Binigyang diin ni Legault na ang bilang ng mga naoospital sa probinsya ay umakyat na sa 171 mula 55 noong nakaraang buwan.

Sa briefing, inanunsyo rin ni Dubé na ang vaccine passport ng Quebec ay ipapatupad din sa mga taong bibisita sa mga ospital.

Ang passport ay ipinatupad isang linggo na ang nakalipas - noong Setyembre 1. Ito ay required sa karamihan ng non-essential services kabilang ang restaurant at bar dining rooms at terrasses.

COVID-19 ang new normal, sabi ng premier

Sinang-ayunan ni Legault ang sinabi ni Dubé sa kanyang Facebook post (bagong window) kamakailan lang kung saan ibinahagi ng health minister ang kanyang iniisip tungkol sa future ng pandemya. Ang mga Quebecers daw ay kailangang matuto na mamuhay kasama ang virus dahil sa mga nagsusulputang variants.

Sa ngayon, kailangan nating tanggapin na may kaunting peligro. Ayaw natin na magkaroon ng isa pang lockdown, kaya kailangan natin tanggapin na may mga maoospital mula sa COVID-19 pansamantala, ani Legault noong Martes.

Kailangan natin na i-reorganize ang health-care system.

Bagama’t ang mga hospitalizations ay hindi kasing taas noong magsimula ang pandemya, pinahihirapan na nito ang sistema dahil sa kakulangan ng personnel.

PANOORIN | Inanunsyo ni Public Health Minister Christian Dubé ang deadline para sa mga unvaccinated health workers:

Wala tayong sapat na mga nurse, lalo na sa intensive care, sabi ng premier. [Ang sistema] ay overflowing na hindi dahil sa kulang tayo sa mga beds, ngunit dahil wala tayong sapat na mga nurse.

Sinabi ni Legault na ang gobyerno ay nag-iisip ng paraan upang kumbinsihin ang mga umalis na tao na bumalik sa propesyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga insentibo gaya ng pagtaas ng sahod o pagpapabuti ng working conditions.

Nanawagan siya sa mga federal leaders na gawing prayoridad ang pagtaas sa health transfers sa kanilang mga kampanya. Ipinaliwanag niya na ang health-care system na hirap na bago pa magpandemya dahil sa tumatandang populasyon ay nangangailangan ng mas maraming pera upang harapin ang COVID-19 hospitalizations sa hinaharap.

13 per cent ng eligible Quebecers ay wala pang bakuna

Nakiusap si Legault sa 87 per cent ng Quebecers na naturukan na ng unang dose ng COVID-19 vaccine na subukang kumbinsihin ang isang tao na hindi bakunado na magpaturok.

Humanap kayo ng pagkakataon na kausapin ang 13 per cent, ani Legault. It doesn't sound like much, ngunit daan-daang libo ng mga tao ito at sinasabi ng mga eksperto na ang variant ay masyadong nakakahawa at nag-aalala sila na ang buong 13 per cent ay maaaring maospital.

Sinabi niya na ang mga taong hindi bakunado ay 30 beses na mas maaaring maospital sa virus kaysa sa mga taong nabakunahan na.

Binigyang diin ni Dubé na 90 per cent ng mga bagong kaso ay nasa Montreal at ang majority ng mga tao na nasa intensive care na may COVID-19 ay nasa siyudad. Sinabi rin niya na ang specific measures tulad ng pagpapalawak sa saklaw na mga aktibidad na nagre-require ng passport ay maaaring ipatupad sa Montreal.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.