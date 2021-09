Bagong takeout stand nagtitinda ng tunay na pagkaing Pilipino sa Dawson City, Yukon

Si Rommel Verdeflor at ang kanyang hipag na si Anafe Evalarosa ay nagbukas ng isang takeout food spot na tinatawag na Taste of Pinoy noong Agosto. Naisip nila ang ideyang ito noong nakaraang taon pagkatapos ma-realize na may demand para rito.

Alam mo naman kung gaano kalaki ang Filipino community dito sa Dawson. Sinimulan namin na magluto ng mga pagkaing Pilipino halos bawat weekend tapos inimbitahan namin ‘yung mga kaibigan namin dito sa bahay, ani Verdeflor.

“Nasa kultura namin ang magluto ng marami para makapagbigay sa pamilyang ito, sa pamilyang iyon. At kapag na-share nila iyon sa isang tao sa labas ng Filipino community sinasabi nila ‘o saan n'yo ito nakuha?’”

Sinabi ni Rommel Verdeflor na siya at ang kanyang hipag na si Anafe Evalarosa ay parehong nagtatrabaho full-time kaya ang takeout food stand ay bukas lamang dalawang araw sa isang linggo. Litrato: Rommel Verdeflor

Sinabi ni Verdeflor na noong nagsimulang kainin ng mga tao ang kanyang pagkain, gusto pa nila ng mas marami.

Tikman ang lasang Pinoy

May mga hakbang na ginawa si Verdeflor bago niya naibenta sa publiko ang kanyang pagkain.

Kailangan namin sumunod sa mga protocols, aniya.

Kasama riyan ang pagtatayo ng isang maliit na food stand sa labas kung saan nila hinahanda ang mga pagkain. Kinontak ni Verdeflor ang isang lokal na karpintero para itayo ang tindahan.

"Nasa kultura namin ang magluto ng marami para makapagbigay sa pamilya," ani Verdeflor. Litrato: Rommel Verdeflor

Maganda ang kinalabasan… hindi siya mukhang food cart. Mukha siyang maliit na bahay, aniya.

Kumuha ng mga permit si Verdeflor upang masimulan ang operasyon ng kanilang negosyo.

Magandang pagtanggap ng komunidad

Nagkaroon ng soft opening ang tindahan noong Agosto.

Nagtatrabaho sina Verdeflor at Evalarosa ng full-time kaya nakakapagbukas lamang sila dalawang araw sa isang linggo.

Palaging dalawang magkasunod na araw, pero nagbabago rin, ani Verdeflor. Para sa amin, isa lang itong hobby-slash-income. Isinisingit lang sa aming availability.

Dagdag pa ni Verdeflor, nagpakita ng malaking suporta ang komunidad sa kanya at sa kanyang hipag.

Habang sinasabi nila na masarap ang pagkain namin hindi kami mapapagod na pakainin ang buong komunidad. Iyan ang aming motto. Ilabas ito. Ibahagi sa komunidad. Pakainin ang komunidad. Kami ang bahala. Magluluto kami at ise-serve sa inyo.

Isang artikulo ni Chris MacIntyre (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.