O’Toole binago ang plataporma sa gun control, may mga tanong pa rin ukol dito

Ipinangako ng Conservatives sa platapormang nilabas ni O’Toole sa umpisa ng kampanya na ipapawalang-bisa ng isang Conservative na gobyerno ang C-71 at ang Mayo 2020 na order-in-council na nagba-ban sa halos 1,500 makes at models ng tinatawag ng gobyerno na military-grade weapons.

Bumaligtad si O'Toole sa kanyang pahayag ngayong linggong at sinabi na pananatilihin ang ban sa assault weapons.

Importante para sa akin na sabihin sa mga Canadians na pananatilihin natin ang ban sa assault weapons at mananatili ang mga paghihigpit na ipinatupad noong 2020, aniya.

Kasama sa pagme-maintain ng ban, sinabi ni O’Toole na maglulunsad siya ng isang public review ng firearm classification system.

Nitong Lunes, dinagdag ng mga Conservatives ang isang footnote sa kanilang pangako ngayong halalan na ipawalang-bisa ang C-71 at ang order-in-council. Sinabi rito na lahat ng mga baril na kasalukuyang naka-ban ay mananatiling naka-ban.

Sinabi ni O’Toole sa mga reporters kahapon na ang pagre-review sa sistema na ginamit sa classification ng baril ay isasagawa ng gun users, gun manufacturers, law enforcement at mga miyembro ng publiko.

Ang Bill C-71 ay inoberhol ang background check system, nagpatupad ng bagong record-keeping requirements para sa mga nagtitinda at may mga karagdagang paghihigpit sa pagdadala ng baril.

Binatikos ng Conservatives ang kautusan at sinabing nagpapataw ito ng mabigat na obligasyon sa gun owners na sumusunod sa batas habang hindi kumikilos laban sa gang-related na krimen na siyang gumagamit ng iligal na baril mula sa Estados Unidos.

May mga tanong ukol sa bagong posisyon ni O’Toole

Ang pagbabawal sa 1,500 na baril ng gobyerno ni Trudeau ay pinagtibay sa pamamagitan ng mga regulasyon na inaprubahan ng order-in-council ng gabinete - at hindi sa pamamagitan ng batas.

Kung ang gobyerno ni O’Toole ay kaagad ipapawalang-bisa ang order-in-council na iyon, hindi pa rin malinaw kung paano mananatiling naka-ban ang mga baril kung ang order na nagba-ban sa mga ito ay wala ng bisa.

Hindi rin malinaw kung paano mananatiling naka-ban ang mga baril kung plano ni O’Toole na magsagawa ng isang review sa proseso na nagdedesisyon kung ano ang mga baril na dapat ipagbawal o hindi.

Nang tanungin si O’Toole kung ipagbabawal pa rin niya ang 1,500 na baril kung napag-alaman sa kanyang plinanong review na maaari na itong gawing ligal muli, sinabi ni O’Toole na hindi siya magkokomit sa isang posisyon.

Hindi ko muna huhusgahan ang proseso dahil hindi ako ang magpapatakbo ng proseso na ‘yan. Ang proseso ay dapat pahintulutan ang transparent review upang alisin ang politika dito, ani O’Toole nitong Lunes.

Tila malayo sa matagal ng posisyon ni O’Toole ang kanyang desisyon na baguhin ang plataporma.

Noong Mayo 2020 leadership race ng Conservative Party, inilarawan ni O’Toole ang order-in-council na isang undemocratic na aksyon ng “Trudeau government na nangako rin na babaligtarin at ipapawalang-bisa ang C-71.

Ako ay komited na ipawalang-bisa ang Firearms Act at ayusin ang classification system once and for all, ani O’Toole sa isang video speech sa Canadian Coalition for Firearm Rights.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.