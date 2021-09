NDP lider nangako ng paid sick leave, better child care nang mangampanya sa Hamilton

Sa kanyang kampanya sa Sam Lawrence Park sa Hamilton, Ontario, ini-highlight ni Singh ang dalawang isyu - paid sick leave at child care.

Sa isyu ng paid sick leave, sinabi niya na inilantad ng COVID-19 pandemic ang mga butas sa kasalukuyang sistema.

Ang isa sa pinakamalaking gap ay kapag nagkakasakit ang mga tao sa panahon ng kagipitan, hindi sila maaaring manatili sa bahay dahil hindi kakayanin, ani Singh.

“Para sa pamilya na nakakaraos lang, hindi sila maaaring lumiban ng trabaho kahit isang araw

Kung ang manggagawa ay mamimili kung papasok kahit may sakit o pipirme sa bahay at hindi sasahod, mahirap mamili ng nararapat gawin. Imposibleng makapili, ani Singh.

Ito ang pangalawang pagkakataon na huminto (bagong window) si Singh sa Hamilton sa loob ng dalawang linggo. Ang kanyang paghinto noong Lunes ay nangyari sa isang parke na sinunod ang pangalan sa dating mayor ng siyudad at isang labour rights advocate. Ito ang lugar kung saan nagsisimula ang Hamilton Mountain riding - hawak ito ng partido mula pa noong 2006 ngunit ang kasalukuyang MP na si Scott Duvall ay hindi na tatakbo - na tinatanaw ang Hamilton Centre sa ibaba na balwarte ng New Democrat.

Binatikos ni Singh ang tinatawag niyang kakulangan sa komitment ng mga Liberals ukol sa paid sick days para sa mga Canadians.

Ayon kay Singh, 22 beses siyang nanindigan sa parlamento at ipinaglaban ang pangangailangan ng mga Canadians sa paid sick leave, at sa bawat pagkakataon na iyon humindi si Liberal Leader Justin Trudeau.

Wika ni Singh habang humindi si Trudeau sa mga pagkakataon na iyon, nangako naman siya ngayon na magbibigay ng paid sick leave, na all for show.

10 federally-regulated paid sick days

Nangako ang New Democratic Party NDP leader na magbibigay ng 10 araw na paid sick leave para sa mga manggagawa kung siya ay mahahalal.

Naniniwala kami na dapat magkaroon ng 10 federally-regulated paid sick days, at higit pa riyan, makikipagtulungan kami sa mga probinsya at teritoryo na magtatag ng isang paid sick leave program sa bawat probinsya at teritoryo para sa lahat ng mga manggagawa, ani Singh.

Walang sinuman ang dapat mag-alala kung papasok sila na may sakit o mawawalan ng sapat na sahod sa katapusan ng buwan. Aayusin natin ito.

Nagsalita rin ang executive vice-president ng Canadian Labour Congress na si Siobhán Vipond at iginiit na nilagay ng pandemya sa spotlight ang hindi pagkakapantay-pantay ng lipunan ng Canada.

Naging malinaw ngayong pandemya na wala dapat pumasok ng may sakit at sa totoo lang, ayaw natin na pumasok ang mga taong may sakit, ani Vipond.

Ang tanging paraan para mangyari ito ay kung magkakaroon ng paid sick days sa bawat hurisdiksyon sa Canada.

‘Masyadong mahal’ ang child care

Sa usapin ng child care, sinabi ni Singh na bago pa magpandemya ginagawa na ng mga tao ang napakahirap na desisyon na tumanggap ng trabaho ngunit magbayad ng mahal para sa childcare o ‘di kaya ay talikuran ang kanilang karera at manatili sa bahay para mag-alaga ng bata.

Sinabi niya na ito ang desisyon na dapat gawin ng mga kababaihan bago pa mag-COVID-19 at lalo pa itong lumala nitong pandemya.

Napakahirap humanap ng mag-aalaga sa bata at napakamahal. Ang average cost para sa karamihan ng mga probinsya at teritoryo ay humigit-kumulang $20,000 kada taon para sa isang bata, napakamahal at napakalaking pasakit, ani Singh.

“Alam natin na ang mga kababaihan ay dumaranas ng hindi pantay na impact ng pandemya kaya ang pinakamainam nating tugon dito ay kilalanin kung sino ang mga taong tinamaan ng matindi. Kaya komited tayo na siguraduhin na lahat ng tao sa bansang ito ay may access sa universal, abot-kaya, at accessible child care at patuloy nating ipaglalaban iyan.

Karapatan ito ng mga manggagawa at isang bagay na makakatulong sa mga kababaihan, at bubuo ng mas mabuting lipunan, dagdag ni Singh.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.