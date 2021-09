Canada makakakita ng 15,000 cases araw-araw sa Oktubre kung ‘di tataas ang pagbabakuna

Isa itong napakahalagang sandali, ani Tam. Mayroon tayong window of opportunity upang bilisan ang pagbabakuna at i-close ang protection gap para sa nakababatang age groups na may pinakamababang vaccine coverage.

Ang briefing noong Biyernes ang kauna-unahang pagkakataon kung saan tumanggap ng mga tanong si Tam mula sa media mula noong magsimula ang kampanya para sa pederal na halalan.

Sinabi ni Tam na habang papalapit ang taglagas at babalik sa indoor lifestyle ang mga Canadians, dapat dagdagan ang paggamit ng mask at physical distancing.

Kapag nagpatuloy tayo sa daan na ating tinatahak simula noong reopening, asahan na natin ang patuloy na pag-akyat ng mga kaso… at aabot ito sa lebel na hindi pa nakikita ng Canada ngayong pandemya, ani Dr. Howard Njoo, deputy chief public health officer.

Sinabi ni Tam na importanteng taasan ang vaccination rate sa 10 hanggang 39 anyos na age group dahil ang mga tao na nasa grupong ito ang pinaka-mobile at ang nakikisalamuha sa malaking grupo ng mga tao - ito rin ang may pinakamababang vaccination rate sa kahit anong demograpiko sa bansa.

Ayon sa Public Health Agency of Canada (PHAC), 63 per cent lamang ng Canadians edad 18 hanggang 29 ang fully vaccinated at ang edad 30 hanggang 39 ay bahagya lang ang itinaas sa 68 per cent. Ipinapakita ng data na ang lahat ng mas nakakatandang age groups ay mas mataas ang vaccination rates.

PANOORIN: Window para pabagalin ang delta-driven wave sa pamamagitan ng mas mataas na vaccination rates ay ‘kumikipot’ na, ani Tam:

Ang mga Canadians edad 40 hanggang 49 ay 76 per cent fully vaccinated, ang 50 hanggang 59 ay nasa 80 per cent, ang edad 60 hanggang 69 ay 88 per cent vaccinated, ang mga 70 hanggang 79 ay 94 per cent vaccinated at ang mga tao edad 80 pataas ay 92 per cent vaccinated.

Sinabi ni Tam na ang mga Canadians edad 12 hanggang 17 ay 67 per cent lamang ang bakunado ngunit idinagdag na hindi siya masyadong nag-aalala dahil ang bilang ng vaccinations sa age group na ito ay tumataas ng mabilis.

Pandemya ng mga hindi bakunado

Ayon sa modelling, maaaring makita ng Canada ang pagbaba ng case counts mula sa halos 5,000 cases ngayon araw-araw kung mababawasan ang transmission ng sakit ng at least 25 per cent.

Kung magbubukas pa lalo ang ekonomiya at ang transmission ay tumaas ng 25 per cent, nagbabala ang modelling na maaaring umakyat sa 15,000 ang bilang ng cases sa kalagitnaan ng Setyembre.

Sinabi ni Njoo na sa ngayon 7.6 milyon na eligible Canadians ang hindi pa nababakunahan at ang mga outbreaks ng COVID-19 sa grupong ito ay mas maraming beses na maaaring magka-outbreak kaysa sa mga bakunado.

Sinabi ng Public Health Agency of Canada PHAC na ang bilang ng mga bagong kaso ay tumataas sa mga hindi bakunado sa rate na 12 times higher kaysa sa rate para sa fully vaccinated, at ang rate ng hospitalization ay 36 times higher para sa mga tao na hindi bakunado kumpara sa mga fully vaccinated.

Sinabi ni Tam na nais niyang makita ang hanggang 80 per cent ng eligible Canadians ang maging fully vaccinated ngunit ayaw niyang tumigil ang Canada rito.

Walang magic number bukod sa sabihin na reach for the stars, aniya. Mayroon akong 100 per cent mark sa graph na iyan. Iyan ang dapat nating maabot as much as possible.

Naniniwala ako na puwede tayong mag-accelerate at alam ko na ang mga probinsya ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya sa iba’t ibang paraan.

Walang pang sapat na data sa boosters: Tam

Sinabi ni Tam na ang National Advisory Committee on Immunization (NACI) ay nagpulong noong Biyernes upang suriin ang ebidensya na nagsa-suggest na ang immune-compromised Canadians ay makikinabang mula sa third dose ng bakuna.

Sinabi niya na ang komite ay malapit ng maglabas ng kanilang findings ngunit nagbabala na ang pag-aalok ng third dose sa immune-compromised Canadians ay hindi kaparehas ng pag-aalok ng booster shots sa ibang Canadians.

PANOORIN | Presidente ng Canadian Medical Association sinabi na ang pagbabakuna ang susi sa pagpigil sa 4th wave:

Habang mabilis na sinusuri ito, hinihiling ko na maging maingat at pasensyoso tayo para sa booster dose para sa natitirang bahagi ng populasyon dahil hindi pa tayo nakakakita ng sapat na data, at base sa impormasyon na mayroon tayo sa Canada hindi tayo nakakakita ng breakthrough infections, aniya.

Sinabi ni Tam na ang ebidensya ngayon ay nagsasabi na ang available na bakuna ay nagbibigay ng proteksyon laban sa hospitalization at kamatayan.

Delta driven ispaik sa mga kaso

Ang update ay dumating habang ang ibang parte ng bansa ay nasa gitna ng delta variant-driven fourth wave ng pandemya.

Sa Alberta, ang active cases at ICU hospitalizations ay tumaas ng apat na beses. Mula noong Huwebes, may 12,290 active cases, 465 na tao sa ospital at 107 sa intensive care units ng mga probinsya.

Ang kawalan ng COVID-19 briefings ng Public Health Agency of Canada sa panahon ng eleksyon ay nagbunsod ng kontrobersiya noong nakaraang linggo.

Nanawagan ang Conservatives kay Interim Clerk of the Privy Council Janice Charette na imbestigahan ang tinatawag nilang paglabag sa caretaker convention - isang polisiya na nagdidirekta sa mga public servants na iwasan ang lahat ng bagay na maaaring makaimpluwensiya sa kampanya.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.