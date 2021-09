Alberta nag-alok ng $100 na insentibo para magpabakuna laban sa COVID-19

Ginawa ring mandatory ng probinsya ang pagsusuot ng masks sa lahat ng indoor na pampublikong lugar at workplaces simula Sabado.

Ang $100 na insentibo ay debit card na magiging available simula Biyernes para sa mga tao na magpaparehistro online. Magiging available ito hanggang Oktubre 4.

Ang delta variant ay kumalat nang malawakan at naging sanhi ng malalang outcomes na higit na mataas ang rates sa mga hindi bakunado, sinabi ni Kenney sa isang news conference sa Edmonton.

Totoo ito para sa mga mas batang matatanda, halimbawa. Mula noong Hulyo, ang mga tao na hindi bakunado edad 20 hanggang 59 ay 50 hanggang 60 times na mas mataas ang risk na maospital kaysa sa mga nabakunahan.

Ang mga taong hindi bakunado ay bumubuo sa mahigit 80 per cent ng lahat ng hospital admissions simula Hulyo 1, aniya.

Inanunsyo rin ng Alberta ang iba pang measures kabilang ang mga sumusunod:

Simula Sabado, ang mga restawran, cafés, bars, pubs, nightclubs at ibang licensed establishments ay ire-require na tapusin ang pagsisilbi ng alkohol ng alas-10 ng gabi.

Ang mga hindi bakunado na Albertans ay masidhing nirerekomenda na limitahan ang indoor social gatherings sa mga close contacts na binubuo ng dalawang grupo ng pamilya lamang, hanggang sa maximum na 10 katao.

Ang mga employers ay inuutusan na panandalian munang ihinto ang kanilang return-to-work plans at ipagpatuloy ang work-from-home measures. Kung ang mga empleyado ay magtatrabaho sa isang lokasyon, kailangan magsuot ng mask sa lahat ng indoor settings maliban sa work stations o sa mga lugar na may dalawang metro ng physical distancing o sapat na physical barriers.

Ang Alberta ay nangunguna sa Canada sa daily new COVID-19 cases at active cases sa gitna ng fourth wave ng pandemya. Ang kawalan ng gobyerno at health officials sa panahon ng pag-akyat ng mga kaso ay binatikos nang husto.

Si Kenney ay nakabakasyon ng ilang linggo. Ang huling paglabas sa publiko ni Alberta Chief Medical Officer of Health Dr. Deena Hinshaw ay 16 na araw na ang nakalipas ng i-host niya ang isang town hall kasama ang frontline health-care workers.

Iniulat ng Alberta ang 1,339 na bagong kaso ng COVID-19 noong Huwebes na may 12,868 active cases sa buong probinsya - tumaas ng 578 mula sa nakaraang pag-update ng data.

May 487 katao ang nasa ospital kabilang ang 114 na nasa intensive care beds.

Sa kasalukuyan, Alberta ang nagtataglay ng 38 per cent ng active COVID-19 cases sa buong bansa, bagama’t mas kaunti ito sa 12 per cent ng kabuuang populasyon ng Canada.

Mula noong Miyerkules, 70 per cent ng Albertans edad 12 pataas ay fully vaccinated na at mahigit 78 per cent ng eligible Albertans ang naturukan na ng isang dose ng COVID-19 vaccine.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Elise von Scheel, CBC Calgary.