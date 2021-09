Canada papapasukin na ang fully vaccinated foreign travellers sa susunod na linggo

Ang patakaran ay lubos na nagbago, karamihan sa non-essential foreign travellers ay pinagbawalan na pumasok sa Canada mula noong magsimula ang pandemya.

Ang Canadian government ay nagsimulang i-relax ang mga patakaran noong nakaraang buwan nang sinimulan nitong papasukin ang fully vaccinated na mga Amerikano at laktawan ang quarantine.

Ngunit kinukwestiyon ng iba kung itutuloy pa ng Canada ang kasalukuyang plano nito. Ayon sa maraming websites, ang gobyerno ay patuloy na tinatawag ang Setyembre 7 bilang "intended" o "tentative" start date ng pagpapasok sa foreign travellers mula sa labas ng Estados Unidos.

Araw-araw akong tumitingin online, Googling kung kailan magdedesisyon ang gobyerno ng Canada, ani Andy Green ng Halstead, U.K. Siya at ang kanyang asawa ay palipad ng Vancouver sa Setyembre 9 para sa 10 araw na bakasyon.

Nang tanungin ng CBC ang Public Health Agency of Canada (PHAC) upang kumpirmahin ang start date, sinabi nito na tuloy ang Setyembre 7 - puwera na lang kung lalala ang pandemya.

Habang ang domestic epidemiologic situation ay nananatiling kanais-nais, bubuksan ng gobyerno ng Canada ang kanilang border para sa mga biyahero mula sa kahit anong bansa na fully vaccinated na, ani Public Health Agency of Canada PHAC spokesperson Mark Johnson sa isang email.

Kasalukuyang pumapasok ang Canada sa fourth wave ng COVID-19 infections. Ang mga case numbers ay nagte-trend pataas simula pa noong Hulyo. Karamihan sa mga kaso sa bansa at hospitalizations ay sa mga hindi bakunado.

Sa Alberta, kung saan pinakamataas ang impeksyon, ang ilang doktor ay nagpahayag ng kanilang concern ukol sa tumataas na bilang ng mga COVID-19 na pasyente sa mga ospital.

Sa isang news conference noong Agosto, sinabi ng Canadian government na kinokonsidera nito ang mga fully vaccinated travellers na low risk, at ang mga papasok ay dapat sumunod sa istriktong travel rules.

Ang mga fully vaccinated lamang ang makakapasok. Kailangan nilang kumuha ng test bago pa sila makatuntong ng Canada, ani Dr. Howard Njoo, ang deputy chief public health officer ng Canada.

Sinabi ng gobyerno na handa sila na baguhin ang travel rules kung kinakailangan.

Tayo ay gagamit ng precautionary-phased approach sa pagbubukas ng border, ani Dr. Theresa Tam, ang chief public health officer ng Canada. Kung makakakita tayo ng significant concerns, siyempre mag-a-adjust tayo accordingly.

Ano ang bagong travel rules?

Bagama’t hinihintay pa rin nila na kumpirmahin ng gobyerno ang start date, sinabi ni Green na ang kanyang asawa ay excited na sa kanilang trip sa Vancouver dahil hindi pa nila nabibisita ang Canada.

Locked down kami dito sa U.K. - katulad niyo rin diyan sa Canada, ani Green. Ito ay... napakahirap na panahon, kaya gusto namin na makapagbiyahe.

Bagama’t fully vaccinated na ang mag-asawa, ninenerbiyos pa rin si Green ukol sa pagtawid ng border.

Medyo nag-aalala ako kung ano ang mangyayari sa airport - pagdating sa Vancouver - at sa kung anong dahilan, baka madala namin ang maling documentation.

Ang mga foreign travellers ay kailangan ma-meet ang isang set ng requirements bago pumasok ng Canada at malaktawan ang quarantine.

Una, para maituring na fully vaccinated, dapat naturukan na sila ng lahat ng required doses ng Health Canada-approved COVID-19 vaccine 14 na araw bago pumasok.

At sa loob ng 72 oras bago ang kanilang pagdating, ang mga travellers ay dapat magsumite ng travel information - kasama ang vaccination documents sa wikang Ingles o Pranses lamang - gamit ang ArriveCAN app o magrehistro online.

Ang land travellers ay dapat ding magpakita ng proof of a negative COVID-19 molecular test na kinuha sa loob ng 72 oras ng plinanong pagpasok sa Canada. Ang air travellers ay kailangang kumuha ng test sa loob ng 72 oras ng scheduled departure time ng kanilang final flight sa bansa.

May mga special requirements din para sa mga biyahero na manggagaling mula sa India o Morocco. Dahil sa recent surge ng COVID-19 cases sa parehong bansa, ang Canadian government ay sinuspinde ang lahat ng direct passenger flights mula India hanggang Setyembre 21 at mula Morocco hanggang Setyembre 29.

Sa kasalukuyan, ang mga air passengers mula sa mga bansang ito ay makakapasok lang sa Canada kung mayroon silang proof of a negative test na kinuha mula sa ibang bansa at lumipad mula sa bansa rin na iyon papunta sa Canada.

Bagong guidelines para sa hindi bakunadong mga bata

Ang mga dayuhang menor de edad na hindi bakunado ay papayagan na makapasok sa Canada kasama ang fully vaccinated na mga magulang o guardians, ngunit ang edad 12 pataas ay dapat mag-quarantine.

Ang mga hindi bakunado na bata edad 12 pababa ay maaaring mag-skip ng quarantine, ngunit dapat sumunod sa istriktong mga patakaran sa loob ng 14 na araw.

PANOORIN | Mga Amerikano nakasama muli ang mga mahal sa buhay sa Canadian border:

Halimbawa, ang mga bata ay dapat iwasan ang lahat ng contact sa mga tao gaya ng seniors na maaaring magkasakit ng malubha mula sa COVID-19. Dapat din nilang iwasan ang mga crowded settings tulad ng eskwelahan, daycares, amusement parks at sporting events.

Gayunpaman, maaari nilang bisitahin ang essential settings tulad ng pharmacies at grocery stores kung magsusuot ng mask at sasamahan ng guardians.

Ayon sa gobyerno, ang mga bata - at ang kanilang mga magulang - na hindi susunod ay ililipat sa quarantine facility at mahaharap sa mga multa o maaaring makulong.

Provincial vaccine passports

Ang isa pang balakid sa mga bibiyahe sa Canada ay ang pagpapatunay ng kanilang vaccination status para makapasok sa ilang venues.

Sa Quebec at Manitoba, ang mga tao ay dapat magpakita ng proof of vaccination para makapasok sa mga non-essential locations at activities. Plano rin ng Ontario na magpatupad ng isang similar na vaccine passport program, at ang British Columbia ay magpapatupad na ng ganitong sistema sa Setyembre 13.

Para kay Green at sa kanyang asawa, ibig sabihin nito apat na araw pagkatapos ng kanilang pagdating sa Vancouver, ire-require sila na magpakita ng vaccination documents kasama ang pasaporte sa mga restawran, concerts, sporting events at nightclubs.

Ngunit sinabi ni Green na masayang balita ito.

Ayokong kumain o pumunta sa bar/club na may ibang tao na hindi bakunado.

Isang artikulo ni Sophia Harris, CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.