Green Party lider aksidenteng inendorso ang environment plan ng Liberals

Sa isang press conference noong Huwebes ng hapon sa Toronto, tila ibinigay ni Green Party Leader Annamie Paul ang kanyang thumbs-up sa plano ng Liberal Party ukol sa climate change.

Sasabihin ko sa mga mamamayan ng Canada na kung gusto niyo ng tunay na plano, isang plano na palalaguin ang ekonomiya, na ilalagay tayo sa unahan ng competitive green economy sa hinaharap… ang tanging option natin sa halalan na ito ay ang Liberals, ani Paul.

Sa isang media statement na ipinadala sa CBC News pagkaraan, sinabi ng press secretary ni Paul na si Rosie Emery na ang Green leader ay nagkamali sa kanyang pagsasalita.

Hindi sinusuportahan ni Ms. Paul ang Liberal climate plan. Ang ibig niyang sabihin ay hindi maaaring suportahan ng Green Party ito, at dapat tayong makipagtulungan upang komprontahin ang climate change at ang plataporma ng Green Party ay nananatiling kaisa-isang plataporma na may malinaw na climate action, ayon sa statement.

Sa video na ipinost sa Twitter, kinilala ni Paul ang kanyang pagkakamali at ang potensyal na maging meme ito.

It was bound to happen. Dadalo ka sa sangkatutak na press conference na hindi pa nagtatanghalian, at ayun na - magsasalita ka na ng mga bagay na definitely, definitely good para maging meme, ani Paul sa video na ipinost sa Twitter.

Ang nais kong sabihin ay kung gusto mo ng tunay na aksyon sa climate, kung gusto mo ng tunay na posibilidad na magkaroon ng isang malakas na green economy sa hinaharap, kung gusto mo na sumali ang Canada sa green rush na nangyayari sa buong mundo, mayroon ka lang isang option at isang option lamang, at 'yan ay ang… Greens.

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.