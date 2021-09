Libo-libong tao nagprotesta laban sa vaccine passports sa labas ng mga ospital sa B.C.

Ayon sa police estimates, libo-libong mga demonstrador ang nagtipon-tipon sa labas ng mga ospital sa Vancouver, Kelowna, Kamloops, Victoria, Prince George, Nanaimo at iba pang Canadian cities.

Ang mga protesta ay inorganisa ng Canadian Frontline Nurses, isang grupo na itinatag ng dalawang Ontario nurses (bagong window) na nagpo-promote ng conspiracy theories ukol sa COVID-19 at dumadalo sa mga rally sa Estados Unidos para sa mga taong nagsasabi na peke ang pandemya. Sa mga posters ng event, tinawag nila itong worldwide walkout, at hinikayat ang mga supporters ng grupo na tumayo para sa kalayaan at i-reject ang tyranny ng mandatory vaccines.

Dala-dala ng mga protesters ang mga signs na may mga slogan na bumabatikos sa vaccine passports bilang uri ng diskriminasyon at sumisigaw ng kalayaan at mga krimen laban sa sangkatauhan.

Kinagabihan, ang isang health authority ay nag-report na siya ay pisikal na sinaktan ng isang health-care worker. Sinabi ni Island Health president at CEO Kathy MacNeil na ang ilang protesta sa Vancouver Island ay ginambala ang ligtas na access ng mga tao sa health care.

Ang mga miyembro ng Island Health care teams ay inabuso verbally nang sila ay pumasok at umuwi sa trabaho habang nagaganap ang mga protestang ito. At sa isang kaso, isang health-care team member ang pisikal na nasaktan, ani MacNeil sa kanyang written statement.

Ang nangyari sa ating health-care teams ngayong araw ay hindi acceptable sa akin o sa mga tao at komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Ang ating health-care teams ay karapat-dapat na irespeto at suportahan, kahit ano pa man ang ating personal na paniniwala.

Sa Kamloops, isang lalaki ang naaresto sa suspicion of assault with a weapon dahil nambato ito diumano ng mga itlog sa mga protesters, ayon sa Royal Canadian Mounted Police.

Tinawag naman ni Premier John Horgan ang mga protestang ito na ‘harassment’ ng mga health-care workers.

Habang ang lahat ng tao ay may karapatan na mapayapang magprotesta, ang pagta-target at harassment ng mga health-care workers at health-care facilities ay completely unacceptable. Nakikiisa kami sa ating mga health-care workers at sinusuportahan natin sila fully, aniya sa isang written statement.

Bagong vaccine card nag-udyok sa ilang protesters

Walang Canadian na gobyerno ang ginawang mandatory ang COVID-19 vaccines para sa publiko, bagama’t nag-anunsyo ang British Columbia B.C. na ang pagbabakuna ay required sa mga health-care workers sa long-term care homes.

Sa ilang probinsya, kabilang ang British Columbia B.C. , nire-require ang proof of vaccination para sa certain non-essential activities habang maraming employers ang nagre-require ng bakuna sa mga taong magbabalik opisina.

Ang mga taong nakausap ng mga reporter sa iba’t ibang mga rally sa British Columbia B.C. ay may malawak na interes. May mga pamilyar na mukha na nagprotesta laban sa COVID-19 restrictions mula pa noong simula ng pandemya, at may iba naman na nabuyo na dumalo sa unang pagkakataon dahil sa bagong vaccine card ng British Columbia B.C.

Sinabi ni Vancouver emergency physician Navdeep Grewal na halos napaiyak siya ng mga eksena sa protesta. Inilarawan niya na ito ay deeply demeaning at disrespectful sa mga taong nagtatrabaho sa loob ng mga ospital.

Ang buhay ng mga tao na may COVID infections na inililigtas nila ngayon ay buhay ng mga hindi bakunado, aniya.

'Stay the hell home'

Ang pinakamalaking protesta ay naganap sa Vancouver kung saan ang mga demonstrador ay nasa labas ng Vancouver General Hospital bago nagmartsa sa city hall. Iniulat naman ng Vancouver Coastal Health na wala naman disruptions sa operasyon ng ospital o patient care.

By 3 p.m., inestima ng pulis na halos 5,000 katao ang bumabara sa trapiko sa intersection ng Cambie Street at 12th Avenue.

Inilarawan ni Mayor Kennedy Stewart ang mga protesters na kooks, fringe lunatics at a bunch of jerks sa kanyang interbyu sa CBC News at sinabi na lalo nilang pinahihirapan ang mga pagod na front-line workers.

They should stay the hell home at huwag nang gawin ito, aniya.

Sa downtown Vancouver, marami sa majority white crowd ay nagdala ng mga signs na ikinukumpara ang kanilang mga sarili sa makasaysayang biktima ng genocide at iba pang uri ng marahas na racial at ethnic discrimination.

Nakasulat sa isang sign na Choice=Freedom | Mandate=Slavery habang ang iba naman medical apartheid, ang Holocaust at ang Nuremberg Code, isang set ng ethical guidelines na namamahala sa medical experimentation na ipinakilala bilang tugon sa mga kalupitan ng Nazi.

PANOORIN | Libo-libong tao nagprotesta laban sa vaccine passports sa Vancouver:

Protesters takot na mawala ang kanilang mga karapatan

Sinabi ni Greg Tanner sa CBC News na siya at ang kanyang asawa na nagtatrabaho sa assisted living ay hindi magpapabakuna laban sa COVID-19 dahil kapag binigyan mo sila ng pulgada, kukunin nila ay milya.

Sinabi ni Angela D'Agostino na wala siyang intensyon na magpabakuna at iniisip na ang kasalukuyang pagtulak sa pagpapabakuna ay nakakatakot.

Kung igi-give up natin ang mga karapatan natin ngayon, mawawalan na tayo ng kontrol sa ating buhay, aniya.

Sa Kelowna, halos 1,000 tao ang nagsama-sama sa labas ng Kelowna General Hospital.

Sinabi ni Raena Birch na ito ang unang pagkakataon na siya ay dumalo sa kahit anong protesta, ngunit naudyok siya na magprotesta para sa freedom of choice.

Sa palagay ko walang pakialam ang ibang tao kung ano ang gusto kong gawin medically, aniya.

Isang artikulo ni Bethany Lindsay (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.