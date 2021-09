Canada magdo-donate ng higit 1.3M AstraZeneca doses sa 3 African nations

Ang Nigeria, Kenya at Niger ay tatanggap ng unang shipments ng COVID-19 vaccines ngayong Huwebes, wika ng GAVI.

Ang COVAX facility, na sinusuportahan ng World Health Organization at GAVI, ay naglalayon na makakuha ng dalawang bilyon na doses ng bakuna para sa mga bansang may mababang income sa pagtatapos ng 2021.

Inanunsyo ng Canadian government noong Hulyo na ang Canada ay magdo-donate ng 17.7 milyon doses ng AstraZeneca upang makatulong sa pagbabakuna ng mga tao sa low at middle-income na mga bansa.

Mula nitong Huwebes, mahigit 218.4 milyon na kaso ng COVID-19 ang naiulat sa buong mundo ayon sa coronavirus tracking tool ng Johns Hopkins University. Ang reported death tool ay nasa mahigit 4.5 milyon.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Associated Press at CBC News.