Nangampanya ang lider ng People’s Party of Canada sa Regina

Ang People’s Party of Canada (PPC) lider ay nasa lungsod ng Regina noong Miyerkules. Ang kanyang pitch: Ayusin ang equalization formula, tanggalin ang carbon tax at suportahan ang pipeline projects.

Ang mga posisyon na ito ay ipinaglalaban din ni Saskatchewan Premier Scott Moe at ng kanyang gobyerno.

Sinabi ni Bernier na sa tingin niya ang ibang party leaders ay hindi pinapansin ang mga isyung ito.

Ako lang ang tanging lider ng isang national political party na nagsasalita tungkol sa equalization formula sa silangang Canada. Ang ibang mga lider ay hindi nagsasalita dahil ayaw nila. Wala silang solusyon.

Ang plataporma ng PPC ay naglalayon na bawasan ang equalization payments at magtatatag ito ng parliamentary committee upang gumawa ng mga rekomendasyon para sa isang bagong formula.

Ang isa pang pangunahing mensahe at plataporma ng People’s Party of Canada PPC ay ang pagwawakas sa mga COVID-19 restrictions at policies.

Naniniwala ako na ang mga Canadians ay pagod na sa COVID hysteria. Hindi kami anti-mask, hindi kami anti-vaccine. Kami ay para sa freedom of choice, ani Bernier.

Ang bawat Canadian ay dapat makapagpasya kung gusto nilang magsuot ng mask o hindi, kung gusto nilang magpabakuna o hindi. PPC Leader Maxime Bernier

Ang mga public health policies kaugnay ng pagsusuot ng mask at pagbabakuna ay ginawa ng mga probinsya ngayong pandemya dahil may awtoridad sila sa health care.

Ang mga gobyerno ng Saskatchewan at Alberta ay parehong nagsabi na hindi sila gagawa ng proof of vaccination policy ngunit papayagan nila ang mga organisasyon, mga negosyo at employers na gawin ito.

Patuloy na nilalabanan ni Bernier ang mga federal at provincial public health orders sa panahon ng pandemya sa pamamagitan ng pagdalo sa mga rally sa buong bansa. Noong Hunyo, inaresto ng Manitoba Royal Canadian Mounted Police si Bernier dahil sa paglabag nito sa pandemic rules.

Nakakuha si Bernier ng $2,800 tiket dahil nilabag niya ang public health orders nang dumalo sa isang freedom rally sa Regina noong Mayo.

Nangako siya na lalabanan ang mga tiket.

People's Party of Canada PPC nililigawan ang Conservative Party of Canada (CPC) voters

Sinabi ni Bernier na nag-o-offer siya ng alternatibo sa Conservatives na mga botante dahil ang Conservative Party of Canada CPC lider na si Erin O’Toole ay hindi tumutugon sa mga isyu gaya ng equalization, carbon tax at COVID-19 policies sa kanyang kampanya.

Si Bernier, na dating kandidato ng Conservative Party, ay nililigawan ang Conservative Party of Canada CPC voters noong Miyerkules at sinabi na ang claims ni Erin O’Toole na babalansehin ang budget na walang cuts ay iresponsable.

Dagdag pa niya, ang mga posisyon ni O’Toole ay malapit sa Liberal Party at sa lider nito na si Justin Trudeau.

Sinabi ni Bernier na ang pagpapakilala ni O’Toole sa carbon pricing policy ay isang halimbawa.

Naniniwala ako na maraming Conservatives ang hindi masaya kay Erin O’Toole ukol sa carbon tax. Nagsinungaling siya sa kanila.

Sinabi ni Bernier na papayagan niya ang mga probinsya na mag-set ng sarili nilang climate policies.

Kakanselahin din daw niya ang lahat ng COVID-19 subsidies at supports para sa mga indibidwal at mga negosyo.

Hindi lang sa mga botante ng Conservative Party of Canada CPC interesado si Bernier. Interesado rin siya sa mga disillusioned na New Democratic Party (NDP) at Liberal na mga botante.

Hindi rin siya naniniwala na maaaring mahati ang boto para sa kanyang partido at sa Western Canadian-based Maverick Party.

Ang Maverick Party ay nagmula sa Wexit Canada kasunod ng 2019 federal election. Ipinaglalaban nito ang Western Independence at mga isyu na espesipiko sa kanlurang Canada.

Sinabi ni Bernier na ang Maverick Party ay hindi seryosong partido dahil ang interim leader nito na si Jay Hill ay hindi tatakbo sa eleksyon.

Ang partido raw ay may 30 kandidato lamang, pito ang nasa Saskatchewan.

Sinabi ni Bernier na 312 na kandidato ang tatakbo sa ilalim ng People's Party of Canada PPC mula sa 318 federal ridings at magkakaroon ng 14 na kandidato sa Saskatchewan ridings.

People's Party of Canada PPC naghahangad na magkaroon ng gain

Noong 2019, nakatanggap ng 1.8 per cent ng mga boto ang PPC sa Saskatchewan at 1.6 per cent nationwide. Naniniwala si Bernier na kayang pataasin ng partido ang bilang na ito.

Naniniwala ako na kaya namin pataasin ang percentage ng boto mula 1.6 per cent hanggang 4 o 5 per cent sa buong bansa.

Hindi nahalal si Bernier sa kanyang riding na Beauce, isang seat na hawak niya mula 2006 hanggang 2019.

Sinabi niya na kung mahahalal ang dalawa o tatlo pang MP ng kanyang partido, maaari na nitong hawakan ang balanse ng kapangyarihan sa isang minority government.

Naniniwala kami na kailangan ng mga Canadians ang aming boses at kailangan namin ang kanilang suporta because the other options suck.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.