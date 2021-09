Amazon Canada nagdagdag ng health disclaimer sa mga searches para sa ivermectin

Ang gamot ay ginagamit upang i-treat ang mga parasites sa mga tao at hayop ngunit ang formulations ay magkaiba.

Nag-isyu ng advisory (bagong window) ang Health Canada noong Martes at inutusan ang mga tao na huwag inumin ang gamot upang i-treat ang COVID-19 matapos iulat ng CBC News na ang ilang tao ay sinusubukang bumili ng veterinary form ng medicine para sa hayop dahil sa maling impormasyon na kumakalat tungkol sa efficacy nito laban sa COVID.

Walang ebidensya na ang ivermectin sa kahit anong [human o veterinary] formulation ay ligtas o effective kapag ginamit para sa purpose na ito, nagbabala ang pederal na ahensya noong Martes.

“Ang human version ng ivermectin ay awtorisado na ibenta sa Canada para lamang sa treatment ng parasitic worm infections sa mga tao.

Ang veterinary version ng ivermectin, lalo na sa mataas na doses, ay mapanganib para sa mga tao at maaaring maging sanhi ng seryosong problema sa kalusugan gaya ng pagsusuka, pagtatae, low blood pressure… coma at kamatayan.

Iniulat ng CBC News noong Lunes na lumitaw ang dose-dosenang mga post sa social media na nagpapakita na ang mga Canadians ay sumusubok na bumili ng ivermectin mula sa mga online stores tulad ng Amazon sa mga nagdaang buwan.

Noong oras na iyon, ang ilang version ng gamot para sa kabayo ay available for sale sa site mula sa third-party vendors, ngunit ang mga listings na ito ay naglaho na. Ang mga reviews na naiwan sa U.S. site ay nagsa-suggest na ang mga mamimili ay ginagamit ito para sa tao kaysa sa hayop.

Sinabi ng Amazon Canada noong Miyerkules bilang tugon sa request ng CBC News na ipinadala noong weekend, na hindi ito nag-o-offer ng ivermectin kahit na ang ilang over-the-counter products ay awtorisado na ibenta sa Canada.

Sinabi ng kompanya na ang pangunahing prayoridad nila ay ang kaligtasan ng kanilang mga kostumer at nagdagdag sila ng disclaimer sa search listings para sa gamot.

Pabago-bago ang disclaimer buong araw ng Miyerkules, noong una naka-link ito sa coronavirus information page ng Health Canada at kalaunan sa babala ng federal agency (bagong window) ukol sa ivermectin.

Ang search results para sa ivermectin ay tila nagbago rin. Ngayon kapag ang mamimili ay nag-search para sa ivermectin COVID, walang resulta na nakalista bukod sa disclaimer na binabalaan ang mga tao para sa purpose na iyon. Ang search para sa ivermectin horse ay naglalabas ng ibang care products para sa mga hayop, mula bitamina hanggang ibang deworming medicines.

Ang suggested search results naman hindi na ipinapares ang term sa ivermectin at COVID-19.

Ang mga tech companies ay namomroblema kung paano maiiwasan ang maling impormasyon sa kanilang platforms ngayong pandemya. Ang iba ay nag-update ng kanilang polisiya, nagtanggal ng posts o nagdagdag ng disclaimer. Ngunit napatunayan na patuloy itong nagiging hamon dahil may mga bagong claims na nagsusulputan.

Sinabi ng Health Canada na mahigpit nitong binabantayan ang lahat ng posibleng treatments para sa COVID-19, kasama ang ivermectin.

Kung ang isang manufacturer ay nakapagsumite sa Health Canada kaugnay ng paggamit ng ivermectin para pigilan o gamutin ang COVID-19, magsasagawa ang Health Canada ng isang scientific evaluation ng ebidensya upang madetermina ang kaledad, kaligtasan at effectiveness ng gamot, wika ng ahensiya.

Ang kumpletong listahan ng mga gamot at bakuna (bagong window) na awtorisado para sa treatment o prevention ng COVID-19 ay available sa website ng Health Canada.

Mayroong higit 32,000 active COVID-19 cases sa Canada.

Sinabi ng mga doktor na ang pinaka-epektibong prevention sa COVID-19 ay available at libre na hindi kailangan orderin sa Amazon: ang bakuna.

Isang artikulo ni Sarah Rieger (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.