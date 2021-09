Elections commissioner nilinis ang pangalan ni Freeland sa ‘manipulated media’ tweets

Nakakuha ang CBC News ng sulat Miyerkules ng gabi na pinirmahan ni Mylènene Girou, senior director, enforcement sa opisina ng Commissioner of Canada Elections, na ipinadala sa pamamagitan ng email kay Freeland. Siya ay kasalukuyang nanunungkulan bilang deputy prime minister sa gobyerno ni Justin Trudeau.

Ang Opisina namin ay maingat na sinuri ang Twitter post at video na inireklamo at sa pananaw namin ay walang nagawang pagkakasala ito sa ilalim ng [Canada Elections] Act, ayon sa sulat. Bilang resulta, sarado na ang aming file.

Ang inireklamo na tweets (bagong window)na ipinost ni Freeland noong Agosto 22 sa wikang Ingles at Pranses ay naglalaman ng edited video footage ni O’Toole na mabilis na sumagot ng oo sa tanong kung magdadala siya ng private, for-profit health care sa Canada.

Hindi isinama sa tweeted clip ang buong sagot ni O’Toole sa orihinal na recording kung saan sinabi ng Conservative leader na mahalaga pa rin ang universal access.

Ginulantang ng Twitter ang federal election campaign nang bigla nitong nilagyan ng warning label ang mga tweets. Naghain din ng reklamo ang Conservative Party sa Commissioner ng Canada Elections na si Yves Cote at hiniling na imbestigahan kung lumabag ang mga tweets sa Elections Act.

Ang manipulated media tag ng Twitter ay makikita sa tweet na ito. "Upang malaman kung ang media ay minanipula o gawa-gawa lamang, maaari namin gamitin ang aming sariling teknolohiya o tumanggap ng ulat sa pamamagitan ng partnerships sa mga third parties," ayon sa website ng Twitter. Litrato: Capture d’écran - Twitter

Inakusahan ng mga Conservatives ang mga Liberals ng pagkakalat ng maling impormasyon at pagre-resort sa American-style divisive politics sa mga tweet ni Freeland.

Ang Commissioner of Canada Elections ay ang independiyenteng opisyal na responsable para masiguro ang pagpapatupad at pagsunod sa Elections Act at Referendum Act.

Isang artikulo ni Richard Raycraft (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.