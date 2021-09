Ontario inihayag ang COVID-19 vaccine passport plan, hindi ito nag-a-apply sa retail

Ang enhanced COVID-19 vaccine certificate system ng Ontario government ay ipapatupad sa Setyembre 22.

Sa isang news conference ngayong Miyerkules, sinabi ni Premier Doug Ford na ang bagong sistema ay nanggaling mula sa masinsinang pag-uusap sa mga eksperto base sa ebidensya at best advice.

Kailangan nating protektahan ang mga ospital, kailangan nating iwasan ang lockdowns at all costs. Gusto nating pumasok sa eskwelahan ang mga bata at manatiling bukas ang mga negosyo, aniya.

Sa simula, kakailanganin ng fully vaccinated Ontarians ang kanilang receipt at isang valid photo identification upang makapasok sa mga lugar na nasa ilalim ng bagong sistema.

Ang mga receipts ay maaaring i-print o i-download na PDF sa smartphones. Ang fully vaccinated dito ay pagkakaroon ng dalawang doses, na ang pinaka-recent ay hindi bababa sa 14 araw prior. Ang pagkakaroon ng recent COVID-19 infection o recent negative test ay hindi substitute para sa dalawang shots, ayon sa mga opisyal sa briefing ng media kaninang umaga.

Sa briefing, sinabi ng mga opisyal na ang enhanced certificate system ay temporary lamang, ngunit kung gaano katagal itong mananatili ay depende sa fourth wave ng pandemya sa mga susunod na buwan.

Sinabi ng gobyerno na sa Oktubre 22, magshi-shift ito sa certificates na may QR codes na maglalaman ng parehong impormasyon na nasa receipts na available ngayon. Ang shift ay sasamahan ng paglabas ng isang verification app na maaaring gamitin para i-validate ang QR codes at mag-provide ng vaccination status ng mga indibidwal.

Sinabi ng mga opisyal na ang purpose ng app ay upang i-relieve ang mga negosyo at pasilidad sa pagdedetermina kung ang isang patron ay nabakunahan na o hindi pa.

Ang intensyon ay maging usable ang mga enhanced certificates sa ibang probinsya na may mga passport systems na, at sa huli ay ma-integrate ito sa federal passport para sa international travel, ayon sa mga opisyal.

Kailangan nating maging proactive upang maiwasan ang reactive closures, ani Chief Medical Officer of Health Dr. Kieran Moore nitong Miyerkules. Dagdag pa niya, magiging incentive din ito para sa mga tao na magpabakuna.

Ang pagbabakuna ang susi para protektahan natin ang ating mga sarili, ang ating mga mahal sa buhay at ang pinaka-vulnerable.

Saan kakailanganin ang proof?

Ang vaccine certificate system ay sasaklaw sa higher-risk indoor spaces kung saan ang masks ay hindi maisusuot sa lahat ng oras. Nag-a-apply ito sa mga sumusunod na settings:

Restaurants at bars (hindi kasama ang outdoor patios, delivery at takeout).

Nightclubs, kasama ang outdoor areas.

Meeting at event spaces tulad ng banquet halls at convention centres.

Sports and fitness facilities at gyms, maliban sa youth recreational sports.

Sporting events.

Casinos, bingo halls at gaming establishments.

Concerts, music festivals, theatres at cinemas.

Strip clubs, bath houses at sex clubs.

Racing venues.

Hindi ito nag-a-apply sa mga empleyado sa settings kung saan required ang proof

Ang vaccine certificate system ay hindi nag-a-apply sa mga empleyado sa mga settings na ito.

Essential retail, tulad ng grocery stores, ay exempted pati ang mga lugar ng pagsamba at hair salons kasama ang iba pang personal care businesses. Idiniin ni Health Minister Christine Elliott nitong Miyerkules na walang oras na ide-deny ang medical care o pagkain mula sa grocery stores, anuman ang vaccine status.

Exempted din sa sistema ang mga bata na hindi pa eligible na mabakunahan (ang mga taong ipinanganak noong 2010 and later sa Ontario) at magpo-provide din ng personal medical exemptions na makikita sa paparating na QR codes.

Ang verification app ay magiging available sa lahat ng mga negosyo. Kung kaya ang mga non-essential retailers ay maaaring magpatupad ng sariling vaccination policies para sa kanilang patrons, sinabi ng mga opisyal.

Ang enforcement measures para sa certificate system ay mapupunta sa ilalim ng Reopening Ontario Act. Ang mga negosyo, pasilidad, at indibidwal na tatangging sumunod ay magkakaroon ng multa.

Mayroon pa ring mga kritikal na elemento sa plano na dini-develop pa, ayon sa mga opisyal, at ang mas specific na guidance ay darating sa mga susunod na araw at linggo.

Nang tanungin kung bakit hindi kasama ang retail settings sa plano, sinabi ni Moore na ang probinsya ay sinusubukang maging as evidence-based as possible sa kanilang paggawa ng desisyon.

Ang mga napili namin na venues ay responsive sa risk na nakita namin sa Ontario, aniya. Dagdag pa niya kung tataas ang mga kaso sa ibang venues, maaaring magdagdag ng mas maraming restrictions.

Dumating ang balita matapos ang ilang araw na deliberasyon

Ang mga pagbabago ay dumating pagkatapos ng dalawang araw ng deliberasyon ng premier at ng kanyang gabinete. Sinabi ng source na may kaalaman tungkol sa mga pag-uusap sa CBC/Radio-Canada na ang initial proposal na handa na noong Lunes ay tinanggihan.

Sinabi ng sources noong nakaraang linggo na ang ilang miyembro ng Progressive Conservative cabinet ay tutol sa pagpapatupad ng probinsya ng sarili nitong vaccine certificate system gaya ng ipinakilala sa Quebec, British Columbia at Manitoba.

Kamakailan lang, makailang ulit na sinabi nina Ford at Elliott na hindi susunod ang Ontario sa mga initiatives na ipinatupad sa ibang mga probinsya. Ngayong summer, sinabi rin ni Ford sa mga reporters na sa kanyang pananaw ang vaccine passport ay lilikha ng isang split society.

Iginiit din ng dalawa na ang vaccine receipts na kasalukuyang available sa probinsya ay suitable alternative sa passport system. Sinabi ng mga kritiko na ang receipts ay maaaring mapeke, at kinilala naman ito ng mga opisyal sa briefing at sinabing mas secure ang QR codes.

Tumindi ang pressure kay Ford at sa kanyang gobyerno mula sa maraming physicians, infectious disease specialists at business groups na magtatag ng ganitong klase ng sistema habang ang probinsya ay nagdadaan sa fourth wave ng pandemya.

Sinabi ni Ford nitong Miyerkules na hindi sikreto na hindi siya pabor dito, ngunit nagdesisyon siya na ito ay kailangan base sa advice ng medical officer of health ng probinsya.

Isa itong bagay na ayaw kong gawin… alam ko na magiging mahirap ito para sa ibang tao, ani Ford.

Nang tanungin kung bakit niya piniling kumilos ngayon matapos ang maraming buwan ng pananawagan na gumawa ng proof-of-vaccination system, tinuro ni Ford ang federal government at sinabi na ang desisyon niya ay bahagyang naimpluwensiyahan ng hindi pagkakaroon ng national vaccine passport.

Milyon-milyong estudyante sa Ontario ang magbabalik-eskwela sa susunod na linggo, kasama ang mga bata na ipinanganak noong 2010 and later na hindi pa eligible na maturukan. Ang mas nakakahawang delta variant ay patuloy na umiikot sa Ontario, kahit na ang mga indicators ay nagsasabi na bumagal na ang pagkalat nito noong mga nakaraang linggo.

Mula noong Martes, 76.4 per cent ng eligible Ontarians ang naturukan na ng dalawang doses ng COVID-19 vaccines, o halos 67.7 per cent ng kabuuang populasyon ng Ontario.

Sinabi ng mga opisyal ngayong araw na sina-suggest ng pinakahuling datos na ang mga taong hindi bakunado ay may seven-fold higher risk na mag-develop ng COVID-19 symptoms kaysa sa mga taong may dalawang shots. Bukod dito, ang mga unvaccinated na tao ay may 27-fold higher risk na mapunta sa ospital at 42-fold higher risk na mangailangan ng intensive care.

Pinuri ni Dr. Isaac Bogoch, isang infectious disease specialist sa Toronto at dating miyembro ng now-disbanded COVID-19 vaccine distribution task force ng Ontario, ang pagpapakilala sa passport system ngunit nagbabala na hindi ito ang tanging lunas para wakasan ang pandemya.

Hindi tatapusin ng vaccine passports ang pandemya. Hindi ito makakagawa ng perpekto at lubos na ligtas na indoor spaces, sinabi niya sa isang serye ng Twitter posts. Dagdag na layer ito ng proteksyon upang makagawa ng mas ligtas na indoor spaces.

