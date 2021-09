Liberal Party inilabas ang multi-billion dollar platform para sa post-pandemic recovery

Ang plataporma na may 53 pahina ay nagpo-propose ng $78 bilyon sa bagong spending. Naiiba ito mula sa plano ng Conservatives na naunang inilabas ngayong kampanya dahil ipino-propose nito na mag-invest ng mas malaki sa mga prayoridad ng Liberals - tulad ng paglaban sa climate change, Indigenous reconciliation at ang arts and cultural sector - habang nangangako ng mas mahigpit na restrictions sa firearms at bagong pera para sa mga probinsya para i-ban ang handguns.

Ang partido ay nangangako rin na i-restore ang employment sa pre-pandemic levels at lagpasan ang nauna nitong pledge na lumikha ng isang milyong trabaho. Inaakusahan din nito ang Conservatives ng pagtutol sa pagbibigay suporta sa mga manggagawa at mga negosyo.

‘(O’Toole) hindi man lang makumbinsi na magpabakuna ang kanyang mga kandidato’ - Trudeau

Sa natitirang 19 araw na lang sa kampanya, ang Liberals ay nagsasabi na ang Conservative Party ay nagpepresenta ng panganib sa bansa - dahil hindi ito makakapag-deliver sa mandatory vaccinations para sa public servants at sa travelling public at plano pa i-roll back ang national child care plan na babawasan nang husto ang gastusin ng mga magulang.

Ang ginagawa ni Erin O’Toole ay hindi leadership. Nililigawan niya ang special interests - mula sa anti-vaxxers hanggang sa climate deniers, mula sa gun lobby at anti-choice organizations - wala siyang binanggit tungkol sa rasismo kahit isang beses sa kanyang plataporma at pinunit ang $10-a-day child care agreement sa buong bansa, wala ni isa riyan ang matatawag na leadership, ani Liberal Leader Justin Trudeau ngayong Miyerkules sa kanyang Toronto campaign event.

Hindi tayo maaaring umatras. Kailangan nating magpatuloy sa pagsulong at magkakasama nating gagawin ang mahirap na trabaho na itayo ang isang better Canada - para sa lahat.

Ang Conservative-led government ay papahinain ang universal public health care system sa pamamagitan ng pagtulak sa two-tier care, ayon sa Liberals. Upang protektahan ang umiiral na health care regime - at pahintuin ang pagdami ng mga negosyo tulad ng for-profit medical imaging facilities sa Saskatchewan - ang Liberal government ay papalakasin ang kapangyarihan ng pederal sa ilalim ng Canada Health Act upang bawasan ang health transfers mula sa mga probinsya na pinagana ang extra billing.

Prinessure ng plataporma si O’Toole ukol sa private care

Sinabi ni O’Toole na gusto niyang dalhin ang ‘innovation’ sa sistemang ito sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga may pera na i-access ang kanilang sariling sistema ng for-profit care. Ang two-tier system ay lalong palalalain ang access at health outcomes para sa ating lahat, ayon sa plataporma.

Ang Liberal na plataporma ay nagsasabi na ang re-elected Liberal government ay magbibigay ng bilyon-bilyong dolyares sa health system upang ma-clear ang pandemic-related surgical backlogs at makapag-hire ng 7,500 na mga bagong doktor, nurse at nurse practitioners.

Habang nangako si O’Toole na tanggalin ang assault-style firerarms ban ng Liberals, ang Liberals ay papalakasin ang bagong restrictions na pupuwersa sa mga may-ari ng prohibited weapons na ibenta ang kanilang firearms sa gobyerno upang wasakin at makakuha ng compensation o 'di kaya ay i-render ito na fully at permanently inoperable na gobyerno ang gagastos.

Magtatabi rin ang Liberals ng $1 bilyon na bagong pondo para magpatupad ang mga probinsya ng ban sa handguns - isang bagay na matagal ng hinihiling ng gun control advocates.

Inakusahan din ng plataporma si O’Toole na tumatanaw ng utang na loob sa gun lobby at pahihintulutan ang pagdami ng assault-style firearms sa Canada, dagdag pa ng Liberals naniniwala ang partido na mas malakas na aksyon ang kailangan upang mawala sa ating mga kalsada at komunidad ang mga sandata na dinisenyo para sa mass casualties.

Nangangako rin ang partido na mas mag-i-invest sa mental health services at housing - mga isyu na na-highlight sa pandemya - kung ibabalik ng mga botante ang Liberals sa gobyerno sa Setyembre 20.

Ang sentro ng housing program ng Liberals ay ang first home savings account - isang programa na pagsasamahin ang features ng RRSP at TFSA kung saan ang pera na idadagdag sa account ay magiging tax-free at maaaring i-withdraw ng walang taxes dahil sa mga natamo na investment gains.

Ang programa, na gagastusan ng federal treasury ng $3.6 bilyon sa susunod na apat na taon, ay gagawing mas madali para sa mga first-time homebuyers na mas bata sa 40 anyos na makalikom ng sapat na pera para sa down payment.

Ipapakilala rin ng Liberals ang isang dedicated funding stream para sa mental health services na magbibigay sa mga probinsya at teritoryo ng karagdagang $2 bilyon kada taon para sa mental health care by 2025-26.

Maraming eksperto ang sumasang-ayon na ang Canada ay nasa kalagitnaan ng mental health crisis at kulang sa mental health care supports. Isa sa limang tao sa bansa ay positibo na na-screen para sa sintomas ng depression, anxiety o post-traumatic stress disorder noong nakaraang taon, ayon sa Centre for Addiction and Mental Health.

Isang ‘minimum tax’ para sa pinakamayaman

Upang bayaran ang bagong measures at mabawasan ang deficit na lumobo sa pandemya, nakasaad sa plataporma na ang gobyerno na pamumunuan ni Trudeau ay tataasan ang taxes sa malalaking bangko at insurance companies habang lilikha ng minimum tax rule para ang highest income earners ay hindi makatakas sa hindi pagbabayad ng buwis dahil sa paggamit ng excessive deductions at credits.

Ang re-elected Liberal government ay tataasan din ang resources ng Canada Revenue Agency upang labanan ang sinasabi ng partido na aggressive tax planning at tax avoidance ng mga pinakamayaman na Canadians, ayon sa plataporma - isang investment na sinabi ng partido na magpo-produce ng $1.1 bilyon na bagong revenue sa 2022-23 fiscal year pa lang.

Ayon sa plataporma, ang climate-minded na mga botante ay dapat mag-ingat sa mga Conservatives dahil iro-roll back nila ang climate action sa panahon kung saan nagbabala ang UN scientists na kailangan ng agarang aksyon upang maiwasan ang pinakamasamang epekto ng climate change.

Isang accelerated na climate timetable

Nakasaad din sa plataporma na ang re-elected Liberal government ay magsusulong ng deeper cuts sa oil at gas sector-related emissions, iba-ban ang thermal coal exports, tatanggalin ang fossil fuel subsidies bago sumapit ang 2023 - dalawang taon na mas maaga kaysa sa plinano - at i-phase out ang public financing para sa fossil fuel sector, kasama ang mga Crown corporations.

Upang tugunan ang mga mawawalan ng trabaho sa oil at gas sector, nakasaad sa plataporma na magtatayo ang re-elected Liberal government ng $2 bilyon futures fund upang tulungan ang mga komunidad na maka-cope sa pag-transition sa isang net-zero future, bukod sa iba pang mga hakbang na susuporta sa fossil fuel sector workers.

Bilang parte ng pagpu-push na i-phase out ang mga gas-powered na kotse, ang plataporma ng Liberals ay magbibigay ng karagdagang $1.5 bilyon sa iZev rebate program, na magbibigay ng $5,000 sa mga Canadians na nais bumili ng electric vehicle. Ang programa ay palalakihin upang isama ang wider range of vehicle types - kasama ang used vehicles - upang tulungan ang 500,000 Canadians na magkaroon ng zero-emission na kotse.

Kasama sa plataporma ang pera para sa high frequency rail project ng VIA Rail, na babaguhin ang Quebec City-Windsor rail corridor at magtatanggal ng mas maraming kotse sa mga highway ng rehiyon.

Ang mga bagong pangako ay sumunod sa naunang pledge ng Liberal government na pababain ang greenhouse gas emissions ng 40 hanggang 45 per cent (bagong window) na mas mababa sa 2005 levels bago sumapit ang 2030 - isang deeper cut kaysa sa ipinangako ng Canada sa Paris climate summit noong 2015. Kung mahahalal, sinabi ni O’Toole na babalik siya sa dating national target ng pagbabawas sa emissions ng 30 per cent na mas mababa sa 2005 levels bago mag-2030.

Naririnig kita ‘pag sinasabi mo na kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Naririnig kita at sumasang-ayon ako. Oo tayo ay nasa krisis at hindi puwede ang half measures at pag-urong - ni hindi iyan option, ani Trudeau.

Tungkol naman sa $10-a-day child care program (bagong window) na inanunsyo ngayong taon, isinama ng plataporma ang ilang bagong pangako upang ligawan ang mga babaeng botante - isang pangunahing Liberal voting demographic.

Gusto ng mga Conservatives na i-roll back ang progreso para sa mga pamilya. Hindi natin papayagan na maiwan ang mga babae at batang Canadians, ayon sa plataporma.

Nangangako ang partido ng limang paid leave days para sa federally regulated employees na nakaranas ng miscarriage o still birth, nag-commit din sila sa bagong labour code provision na pipilitin ang mga federal employers na mag-provide ng libreng tampons at pads. Ang $25 milyon menstrual equity fund ay magbibigay ng pederal na pera sa mga women’s shelters, not-for-profits, charities at community-based organizations upang maging available ang menstrual products sa mga vulnerable women.

Nakasaad din sa plataporma na gusto ng Conservatives na i-roll back ang abortion access - makailang ulit na sinabi ni O’Toole na siya ay pro-choice - at ang anti-choice organizations ay aktibong nagtatrabaho upang magkalat ng misinformation tungkol sa abortion.

Upang mapadali ang access sa reproductive services, ang re-elected Liberal government ay gagawa ng bagong regulations na didiktahan lahat ng mga probinsya na gawing available ang abortion sa lahat saan man sa bansa.

Tatanggalin din ng Liberals ang charity status ng ilang anti-abortion organizations - katulad ng mga tinatawag na crisis pregnancy centres - na nagbibigay ng hindi makatotohanang counselling sa mga kababaihan tungkol sa kanilang mga karapatan.

Upang tulungan ang mga tao na nag-aalaga sa mga matatandang kamag-anak, ang re-elected Liberal government ay gagawing refundable ang umiiral na Canada caregiver credit, isang tax-free benefit, na ibig sabihin hanggang $1,250 bawat taon na extra cash para sa caregivers - na karamihan ay kababaihan.

Boost para sa tinamaan na arts and culture sector

Para sa arts and culture sector - na isa sa mga pinakamatinding tinamaan ng COVID-19 pandemic - ang re-elected Liberal government ay tatapatan ang ticket sales para sa performing arts, live theatres at ibang cultural venues upang mag-compensate para sa reduced capacity at i-extend ang COVID-related insurance coverage para sa media productions, ayon sa plataporma.

Habang sinabi ni O’Toole na ang gobyerno na kanyang pamumunuan ay "ire-review ang mandate ng CBC English television, CBC News Network at CBC English online" at "ia-assess ang posibilidad na irepokus ang serbisyo batay sa public interest model gaya ng PBS sa U.S." upang bawasan ang kompetisyon para sa mga pribadong brodkaster, ang Liberal Party ay nangako na mag-i-invest ng karagdagang $400 milyon sa susunod na apat na taon sa pampublikong brodkaster.

Ang pondo ay gagamitin upang dagdagan ang produksyon ng national, regional at lokal na balita at tulungan ang korporasyon na maging less reliant sa private advertising, kasama ang layunin na maging commercial-free sa news at public affairs shows.

Ang Telefilm Canada, ang National Film Board, mga manunulat ng Canada, ang Indigenous Screen Office at iba pang arts programming ay makakakuha rin ng cash injection sa ilalim ng Liberals.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.