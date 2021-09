Vaccine passport ipinatupad na sa Quebec, nilimitahan ang public life ng ’di bakunado

Tinawag na COVID-19 vaccination passport, ang digital o paper documentation na ito ay required para lumahok sa public life. Mula sa pag-inom ng beer hanggang sa paglalaro ng badminton.

Ang ibang probinsya - kabilang ang British Columbia (bagong window), Manitoba (bagong window) at Ontario (bagong window) - ay malapit na rin magpatupad ng sarili nilang sistema sa mga darating na araw o linggo.

Sa Quebec, ang listahan ng non-essential activities kung saan bawal ang mga taong hindi bakunado ay wide-ranging: restawran, sinehan, gyms, team sports at indoor pools ay off limits na ngayon sa mga hindi pa nababakunahan o sa mga nabigyan ng pambihirang exemption dahil sa medical reasons. (Ang kumpletong listahan kung saan nag-a-apply ang passport ay available dito (bagong window).)

Maraming public health experts (bagong window) ang masayang tumanggap sa kapaki-pakinabang na tool para ma-contain ang pagkalat ng COVID-19, partikular sa mga congregate settings, at hinihikayat din nito na magpabakuna ang mga tao, habang ang Quebec at ang buong bansa ay pumapasok sa fourth wave ng pandemya.

Gusto ng mga tao na mabakunahan at gusto nilang mamuhay ng normal, ani Health Minister Christian Dubé sa pag-aanunsyo ng sistema. Nagdaan tayo sa impyerno sa unang tatlong waves.

Ang mga tagamasid nais makita kung paano gagana ang sistema in practice.

Bilang unang probinsya na nagpatupad nito sa Canada, ang approach ng Quebec ay maaaring maging modelo para sa bansa, ani Kerry Bowman, isang propesor sa University of Toronto na nagtuturo ng bioethics at global health.

Sa lawak nito, sinabi ni Bowman na ang ganitong sistema ay kumakatawan sa isang unprecedented na uri ng public health policy. Inihalintulad niya ito sa Second World War dahil sa pagbibigay diin sa collective - kaysa sa indibidwal - na karapatan.

Ngunit nag-aalala siya na ang sistema na ipinatupad sa Quebec ay maaaring magtulak sa mga taong hindi bakunado sa dulo ng lipunan at lalong iigting ang tensyon. Ang iba ay magpapabakuna, o nagpabakuna na, kahit hindi nila ito kagustuhan. Isa itong anyo ng coercion, aniya.

Ngayon, tingnan mo, justified ba ito sa ilalim ng mabigat na emergency na kinasasangkutan natin? Sana nga ganun.

Dahil sa presensya ng mas nakakahawang delta variant ng coronavirus, dagdag ni Bowman, ang vaccine passport ay hindi neccessarily (bagong window) sufficient para wakasan ang pandemya.

Parang ina-approach natin ito na parang ito ay absolute firewall - and it’s not, aniya.

Ang mga bansa at jurisdictions sa buong mundo - kasama ang European Union, Israel at ibang siyudad sa Estados Unidos tulad ng New York at San Francisco - ay nagsimula nang magpatupad ng vaccination credentials sa iba’t ibang degrees, para sa travel o daily life.

‘Passport sa kalayaan’

Ang karagdagang public measures ay mananatili sa Quebec pagkatapos ng Setyembre 1, inilarawan ni Dubé ang sistema na tila passport sa kalayaan at paraan kung paano maiiwasan ang isa pang round ng lockdown measures.

Ilang buwan nagbabala (bagong window) si Dubé na ang ganitong sistema ay ipapatupad sa fall kung aakyat ang mga kaso ng COVID-19.

Tinukoy ng provincial government ang mataas na vaccination rate ng Quebec bilang pruweba na ang majority ng mga tao ay sang-ayon sa sistema. Sa buong Quebec, 86 per cent (bagong window) ng mga residente edad 12 pataas ay naturukan na ng isang dose ng bakuna at 79 per cent ang naturukan na ng dalawa.

Ang majority ng mga tao na iyon ay nag-download ng government-issued quick-response (QR) code, na magbibigay ng pruweba ng vaccination status.

Gayunpaman, ang mga kritiko ay nagpahayag ng kanilang concern kung paano nagkaroon ng passport at ano magiging saklaw nito sa hinaharap.

Lahat ng talong opposition parties sa National Assembly ng probinsya ay nanawagan para sa isang debate sa lehislatura, upang mapakinggan ang mga eksperto sa siyensya at ethics ng ganitong sistema.

Tumanggi si Premier François Legault at sinabing ayaw niyang magbigay ng platform para sa mga conspiracy theorists.

Ang mga bagong patakaran ay ayon sa decree, at ang gobyerno ay nag-o-operate pa rin sa ilalim ng state of emergency na pinapayagan silang magpatupad ng mga bagong patakaran ng mabilis (bagong window) na walang debate sa National Assembly.

Ilang araw bago i-launch ang vaccine passport, ang QR codes ng ilang prominanteng pulitiko ay na-hack.

Ang probinsya ay nagpaplano na i-update ang app upang tugunan ang isyu.

Sanay na sila na mamuno ngayon by decree, ani Parti Québécois health critic Joël Arseneau. At may impact ito sa level ng preparation at sa level ng maagang pag-iisip tungkol sa mga problema na maaaring mangyari.

Kakulangan ng debate

Ang mga konsultasyon sana ang nakatulong na mapagaan ang pag-aalala ng mga vulnerable groups gaya ng seniors at undocumented workers, ani Catherine Descoteaux, co-ordinator ng Quebec-based civil liberties group Ligue des droits et libertés.

Tinukoy rin niya na noong unang ipinakilala ng probinsya ang ideya ng vaccine passport, limitado lang ito sa mga lugar na may high level ng cases. Sa huli, ni-require na ito sa buong probinsya.

Malaking concern ito para sa amin, sinabi niya tungkol sa kakulangan ng parliamentary hearings.

Sa polisiya na gaya nito, sinabi ni Bowman na ang lumang cliché ay nag-a-apply: Ang demonyo ay nasa mga detalye.

Sinabi niya na sulit panoorin kung paano eksaktong ipapatupad ang passport system sa mga darating na linggo at buwan.

Ang staff sa mga restawran at iba pang negosyo ay mahihirapan antimano, dagdag pa ni Bowman.

Na-train ba sila para rito? May suporta ba sila? And in some cases - at nakita natin ito sa Quebec at sa buong bansa at sa mundo - haharapin nila ang ilang galit na galit na mga tao, aniya.

Kung paano ang lahat ng ito ay maaareglo ay isang malaking konsiderasyon.

Isang artikulo ni Benjamin Shingler (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kay Cathy Senay.