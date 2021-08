O’Toole dinepensahan ang climate plan at nangakong bubuhayin ang oil pipeline projects

Kung mahahalal, sinabi ni O’Toole na pipindutin niya ang reset button sa climate change plan ng Canada at ibabalik ang dating national target sa pagbabawas ng emission sa 30 porsyento na mas mababa sa 2005 levels bago mag-2030. Ngayong taon, inabandona ng Liberal government ang layunin na ito at nag-commit ng mas malalim na cuts at nangakong ibababa ang emissions ng 40 hanggang 45 per cent (bagong window)sa pagtatapos ng dekada.

Nang tanungin kung bakit siya nangangako ng less ambitious target sa panahon kung saan ang UN scientists ay nagbabala na kailangan ng agarang aksyon ngayon upang maiwasan ang masamang epekto ng climate change, sinabi ni O’Toole na dapat balansihin ang environmental action at malakas na ekonomiya ng Canada.

Kasama sa recovery plan ng Canada ang commitment nito na ma-meet ang Paris targets at ibaba ang emissions habang sinisiguro na ang bansa ay magbabalik trabaho. Ito ang gusto ng mga Canadians, aniya sa kanyang campaign stop sa King City, Ontario na tinutukoy ang plataporma ng kanyang partido.

Sinabi ni O’Toole na ang Liberal government ay hindi mapagkakatiwalaan sa climate issues dahil si Liberal Leader Justin Trudeau ay nagsasabi ng magagandang bagay ngunit hindi naman nagde-deliver.

Hindi niya naabot ang kanyang mga objectives. Na-miss ni Mr. Trudeau ang mga target na iyon sa bawat pagkakataon bilang prime minister, aniya.

Ayon sa pinakahuling report ng Environment and Climate Change Canada, ang emissions ng bansa ay tumaas sa ilalim ng pamumuno ni Trudeau (bagong window).

Noong 2019 sa unang taon ng federal carbon pricing na tinatawag na carbon tax, nag-produce ang Canada ng 730 megatonnes ng carbon dioxide emissions, tumaas ng isang megatonne - o 0.2 per cent - mula noong 2018.

Gayunpaman, ang ekonomiya ay lumago ng mas mabilis kaysa sa emissions noong 2019 - na nangangahulugan na ang emissions intensity ng bansa ay mas mababa kaysa sa dati.

Ang 730 megatonnes na emissions na narekord noong 2019 ay mas mataas ng bahagya kaysa sa 723 megatonnes na na-churn out ng Canada noong 2015, ang unang taon ng pag-upo ni Trudeau sa gobyerno.

Sa ilalim ng kasalukuyang pan-Canadian climate framework ng gobyerno, ang emissions ay pino-project na bababa sa at least 503 megatonnes sa 2030, isang pagdalisdis na itinutulak ng carbon pricing, mga bagong paghihigpit sa oil at gas sector at ang greening ng electricity grid ng bansa.

Sinabi ni O’Toole na ang Liberal government ay committed sa 40 to 45 per cent reduction para lang mapahanga ang international community sa isang climate summit na ginanap kamakailan lang.

Dapat natin siguraduhin na meron tayong panghahawakan na higit sa walang laman na mga salita ni Mr. Trudeau, aniya.

Dinepensahan ni Trudeau ang climate record ng kanyang gobyerno ngayong Lunes sa gitna ng atake ng mga Conservatives. Binigyang diin ng kanyang kampanya ang commitment na makapagbigay ng rebates hanggang $5,000 para sa zero emission vehicle (EV) purchases at magpagawa ng higit 50,000 All-electric vehicle EV chargers nationwide.

Wala pang gobyerno na naging kasing ambisyoso tulad nito sa climate change, sinabi niya sa isang announcement sa Montreal.

Dapat malaman ng mga Canadians na mayroon silang pagpipilian - bumalik sa targets ni Harper, bumalik sa approach ni Harper sa environment sa ilalim ni Mr. O’Toole o magpatuloy na maging ambisyoso dahil naiintindihan natin na ang paglaban sa climate change ay hindi lang ang bagay na tamang gawin, ito rin ang pinakamaganda para sa ating mga trabaho at kinabukasan, aniya na tinutukoy ang dating prime minister na si Stephen Harper.

Bukod sa nakaraang All-electric vehicle EV supports, ipinatupad din ng Liberal government ang isang agresibong carbon pricing mechanism para pababain ang paggamit ng gasolina ng mga konsumer, nakapagtabi ng mas malaking lupain para sa konserbasyon, pinigilan ang oil tankers sa hilagang British Columbia at nakaambang na pag-ban sa single-use plastics, bukod sa iba pang environmental initiatives.

Habang nangangako ng climate action, iminungkahi ni O’Toole na ang gobyerno na kanyang pamumunuan ay aaprubahan ang isang proyekto na katulad ng Northern Gateway crude oil pipeline.

Sa kanyang interbyu sa Radio-Canada noong Linggo, sinabi ni O’Toole na ang isa sa kanyang mga prayoridad ay makapagpatayo ng mga pipelines tulad ng Northern Gateway at Trans Mountain.

Sinabi ni O’Toole ngayong Lunes na ang mga bagong proyekto na ito ay makakatulong na mag-secure ng export capacity para sa landlocked oil ng Canada habang pinapalakas ang sektor na matinding tinamaan ng low commodity prices sa mga nagdaang taon.

Dapat nating siguraduhin na ang mga demokratikong bansa ay gagamit ng Canadian resources, hindi resources mula sa Saudi Arabia o Venezuela o Russia, aniya. Ito ang magiging approach natin para magkaroon ng access sa tubig-dagat.

Noong 2016, pinatay ng Liberal government ang Enbridge-backed project (bagong window), isang 1,177 kilometrong pipeline na magdadala ng diluted bitumen mula sa Bruderheim, Alberta patungo sa export terminal sa Kitimat, British Columbia.

Noong panahon na iyon, sinabi ni Trudeau na ang marilag na Great Bear Rainforest sa hilagang British Columbia ay hindi lugar para sa isang pipeline at ang inaasahang pagtaas ng oil tanker traffic sa Douglas Channel ng rehiyon ay banta sa local wildlife.

Ngunit nagalit ang ilang Indigenous communities sa desisyon na ito na may ownership stake sa proyekto. Ang Aboriginal Equity Partners, isang group ng 31 First Nations at Métis communities sa lugar, ang may hawak sa 33 per cent ng proyekto, isang investment na nawalang saysay matapos pigilan ng gabinete ang pagpapatayo.

Ang bagay na pinakagusto ko sa proposal para sa Northern Gateway ay ang economic partnerships para sa Indigenous communities. Gusto kong makita ang intergenerational transfer ng kayamanan at ang oportunidad matapos ang maraming henerasyon ng trauma transfer, ani O’Toole.

Kinansela ni Mr. Trudeau ang pipeline na hindi kinokonsulta ang mga Indigenous na mga may-ari; nabigo siya sa kanyang tungkulin na magkonsulta. Hindi iyan ang paraan upang magkaroon ng economic reconciliation.

Ang climate platform ni O’Toole ay nananawagan para sa reworked version ng existing carbon pricing regime. Imbes na magpadala ng tax money sa Canada, ang plano ng Conservative ay ang pagbabayad ng levy para sa mga gasolina tulad ng gas at home heating na nakabangko sa personal na low carbon savings accounts.

Papayagan ang mga indibidwal na gamitin ang pera na ito mula sa mga accounts para lamang sa green purchases - tulad ng mas efficient na furnaces, bisikleta, bus passes at iba pang goods at services na magpapababa sa emissions. Ang programa ay mag-a-apply lamang sa mga probinsya na wala pang presyo sa carbon.

Ang kasalukuyang Liberal plan ay ibalik ang 90 porsyento ng nakolektang pera ng carbon pricing sa mga Canadians sa oras ng pagbubuwis. Sa huling federal budget, inanunsyo ng gobyerno na ang climate action incentive payments ay malapit nang i-rebate apat na beses sa isang taon sa pamamagitan ng tseke o direct deposit.

Matagal ng tinututulan ng Conservatives ang Liberal carbon tax - sa gobyerno, ang mga MP ng partido ay madalas na tinutuligsa ang Liberal at New Democratic Party tungkol sa kanilang job-killing carbon tax.

Ang isa sa mga kandidato ni O’Toole na si Cheryl Gallant, isang longtime MP na tumatakbo na muling mahalal sa silangang Ontario riding ng Renfrew–Nipissing–Pembroke, ay nagpapaikot ng flyer na nagbababala na malapit na mag-impose ng climate lockdown si Trudeau.

Sa kabila ng retorika na iyon, sinabi ni O’Toole na lahat ng kanyang kandidato ay sang-ayon sa kanyang plano para sa climate change.

Lahat ng aming kandidato ay committed sa aming plano na pabalikin ang bansa sa pagtatrabaho at sa pagpapababa ng emissions at ma-meet ang aming Paris targets, aniya.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.