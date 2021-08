Ontario magtatatag ng vaccine passport system, ayon sa sources

Ang mga sources na may kaalaman tungkol sa plano ay nakipag-usap sa kondisyon ng pagiging kompidensiyal dahil hindi sila awtorisado na magsalita sa publiko.

Ang implementasyon ng COVID-19 vaccine passport ay pag-uusapan sa cabinet meeting na naka-iskedyul sa Martes. Ayon sa sources, bagama’t tutol ang ibang cabinet members sa vaccine passport, ang programa ay matutuloy na.

Ang posibilidad ng isang vaccine passport sa Ontario ay unang ni-report ng Global News.

Lalong na-pressure ang gobyerno ni Premier Doug Ford nitong mga nakaraang linggo na magtatag ng vaccine passport system habang ang probinsya ay nahaharap sa fourth wave ng pandemya dahil sa delta variant.

Maraming local medical officers of health, pati rin mga mayor ng ilang malalaking siyudad sa Ontario at independent medical experts ang sumali sa panawagan. Sinasabi nila na ang isang malinaw at epektibo na provincewide system ang kailangan para maiwasan ang pagkalito at mapigilan ang kasalukuyang wave.

Ang Quebec at British Columbia ay gumawa ng smartphone-based vaccine passports na maaaring gamitin ng mga tao upang patunayan ang kanilang COVID-19 immunization status sa komersyal o mga pampublikong lugar - mula sa bars at mga restawran hanggang sa bowling alleys at hockey rinks - kung saan ire-require ng provincial law ang proof of shot bago pumasok dito.

Nag-anunsyo ang Manitoba ng kanilang plano na magkaroon ng vaccine mandate (bagong window) na ire-restrict ang mga restawran, fitness centres, sinehan at ticketed na sporting events sa mga tao na makapagpapakita ng proof of vaccination.

Nilabanan ni Ford ang pagkakaroon ng passports

Sinabi ng provincial government noong nakaraang Miyerkules na wala itong plano na magpatupad ng vaccine passports sa Ontario.

Sinabi ng spokesperson para sa minister of health sa CBC News noong nakaraang linggo na ang Ontario ay hindi kikilos tungo sa similar na sistema sa Quebec, kasunod ng mga komento na binitawan ni Eastern Ontario Health Unit Medical Officer of Health Dr. Paul Roumeliotis na tila iminumungkahi ito.

Magpahanggang ngayon, nilabanan ng Ontario ang ideya at sinabi ni Ford na ayaw niya ng isang split society.

Sinabi rin ng probinsya na may option ang mga Ontarians na i-print ang kanilang electronic vaccination receipts kung kinakailangan, ngunit tinukoy ng mga kritiko na ang printouts ay madaling mapeke.

Noong nakaraang Miyerkules, sinuportahan din ng medical officer of health ng Peel Region ang vaccine certificate program, at sinabing nag-e-explore ito ng local options kung sakaling hindi gagawa ang probinsya ng ganitong programa. Sinabi rin ni Toronto Mayor John Tory ngayong buwan na sinusuportahan niya ang programa.

Ang mga business groups tulad ng Ontario Chamber of Commerce, ang Canadian Federation of Independent Business at ang Toronto Region Board of Trade ay nanawagan din para sa vaccine certificate system bilang paraan para maiwasan ang fourth-wave lockdown.

Habang nangangampanya noong nakaraang Biyernes, inanunsyo ni Liberal Leader Justin Trudeau ang billion-dollar fund para tulungan ang mga probinsya na gumawa ng sariling vaccine passports, at nanawagan kay Ford na mag-step up upang magpatupad ng ganitong sistema.

Kung ire-require ng probinsya ang lahat sa local restaurant, gym o iba pang non-essential business location na maging fully vaccinated at magpakita ng proof of vaccination, sinabi ni Trudeau na babayaran ng Canada ang development at rollout ng programa.

Pinapanatili nitong ligtas ang mga tao. Hihikayatin nito ang lahat na gawin ang tama. Pinapanatili nitong bukas ang mga negosyo at patuloy na ire-rebuild ang ating ekonomiya, ani Trudeau.

Sa isang statement kasunod ang balitang ito, nanawagan si Green Party of Ontario Leader Mike Schreiner na isantabi ang pulitika at ideolohiya at umaksyon kaagad para maipatupad ang passports.

Ito ay isang anunsyo na dapat ay dumating na noon pa. Ngunit wala si Ford sa eksena.

Ang ibang mga probinsya ay patungo na sa pagre-release ng vaccine certificates para protektahan ang mga mamamayan at tulungan ang maliliit na negosyo na manatiling bukas. Ngunit dahil kay Ford, naghahabol na naman ang Ontario, aniya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.