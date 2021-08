Trudeau ’di nagpatinag sa death threats, racist at sexist slurs na binato ng protesters

Habang nagtatalumpati tungkol sa climate change policies sa Cambridge, Ontario noong Linggo ng umaga, ang mga Liberals ay napwersa na iantala ang paglabas ni Trudeau ng isang oras dahil sa kaguluhan.

Nakasulat sa signs na hawak ng galit na mga nagpoprotesta ang mga slogan gaya ng Sino ang nakikinabang sa lock down? at Sinira ng Liberals ang bansa, at may isa pang protester na sumisigaw sa megaphone na may nakasulat na Infowars , isang U.S.-based far-right conspiracy theory website.

Nang mag-umpisa ang event, ginulo ito ng malalakas na busina at masasamang salita mula sa isang grupo ng mga tao - karamihan sa kanila ay walang suot na mask at hindi nagme-maintain ng physical distance sa isa’t isa.

Nang tanungin kung maipagpapatuloy pa niya ng ligtas ang kanyang kampanya, sinabi ni Trudeau na ang mensahe tungkol sa climate change at pagbabakuna ay mga bagay na hindi niya tatalikuran.

Hindi, hindi ako susuko sa mensahe na alam ng mga Canadians na ito ang tamang landas pasulong, at ito ang dahilan kung bakit kailangan piliin ng mga Canadians ang pagsulong sa pibotal na oras na ito, ani Trudeau.

Naroroon ang CBC News nang sumigaw ang isang protester ng racist remark sa police officer of colour na naka-duty para protektahan si Trudeau, samantala ang isa pang protester ay narinig na nagbitiw ng mga misogynist remarks sa babaeng police officer na naka-duty rin.

Una sa lahat, gusto kong pasalamatan ang mga police officers, local at national, na gumagawa ng mahusay na trabaho para mapanatiling ligtas ang mga tao at pahintulutan ang mga Canadians na i-express ang kanilang mga sarili, ani Trudeau. Ito ang dahilan kung bakit may halalan. Maaaring hindi tayo sang-ayon sa kanila, ngunit siyempre, lagi natin ikokondena ang karahasan at galit.

Kaya lalo tayo dapat makumbinsi tungkol sa kahalagahan ng pagpili ngayong halalan. Babagsak ba tayo sa dibisyon at galit at rasismo at karahasan, o sasabihin natin hindi.

Noong Linggo, nag-tweet (bagong window) ang Conservative Party: “Ang mapagbantang imahe at asal ay nakasusuklam. Kailangan itong huminto kaagad. Ang Canada ay mas mahusay kaysa rito.”

PANOORIN | Ginulo ng mga nagpoprotesta ang kampanya ni Trudeau sa pamamagitan ng pagsigaw ng mga banta at kalaswaan:

Si Trudeau ay palaging hinahabol ng mga nagpoprotesta sa kanyang mga kampanya. Napwersa siyang kanselahin ang kampanya sa Bolton, Ontario noong Biyernes ng gabi nang lumitaw ang daan-daang galit na protesters sa outdoor rally ng Liberals.

Kasama sa mga nagprotesta noong Biyernes ang anti-vaccination activists na sumigaw ng mga bastos na salita sa mga Liberal volunteers at nagbitbit ng anti-Trudeau signs at flags na may nakasulat na mga kalaswaan. Ang grupo ay hindi sang-ayon sa pagnanais ni Trudeau na gawing mandatory ang pagbabakuna sa ilang settings at pagsuporta sa provincial vaccine passports na ire-restrict ang pagpasok sa ilang non-essential businesses.

Ang video footage mula sa event ay nagpapakita na may ilang tao na nakasuot ng Conservative-branded t-shirts at walang suot na mask na nagtipon para sa protesta. May grupo rin ng mga galit na tao dahil sa pagba-ban ng federal government sa mga flavours para sa smoking cessation devices tulad ng e-cigarettes.

Conservatives pinagbawalan ang protesters sa pagboboluntaryo

Bilang tugon sa kanilang inasal, ang Conservative candidate na si Kyle Seeback sinabi na ang mga volunteers mula sa kanyang kampanya na pumunta sa protest ay hindi na welcome sa kanyang campaign team.

Ang kampanya ko ay may zero-tolerance sa kalaswaan o mapagbantang asal laban sa kahit sinong kandidato, ani Seeback.

Nang magsalita sa isang event sa Fredericton noong Sabado, sinabi ni Conservative Leader Erin O’Toole na sinusubukan niyang magpatakbo ng isang positibong kampanya at mariing na kinokondena ang anumang uri ng harassment sa campaign trail.

Dapat mayroon tayong healthy at respectful debate. Wala tayong oras para sa mga taong magdadala ng negativity sa pangangampanya. Hinihikayat ko ang lahat ng tao na unahin ang bansa at ang demokrasya - magkaroon tayo ng positibong debate sa mga ideya para sa hinaharap. Ito ang aking approach at ito ang aking inaasahan sa bawat miyembro ng aking team, aniya.

Inaasahan ko ang professionalism, inaasahan ko ang respeto. Ginagalang ko ang aking mga kalaban.

Noong Linggo ng gabi, nag-isyu si O’Toole ng news release na nagsasabi na ang sinuman na hindi sumusuporta sa plano ng partido na talakayin ang climate change ay hindi welcome sa caucus.

Kung may mga kandidato na hindi ito susuportahan - o alinmang bahagi ng Recovery Plan ng Canada - hindi sila mauupo sa caucus ng isang Conservative na gobyerno sa hinaharap, aniya.

Lumabas ang statement ilang oras pagkatapos i-call out ni Trudeau si O’Toole sa event sa Cambridge, Ontario. Sa sarili niyang mga salita, hindi raw sapat ang ginagawa ni O’Toole para kondenahin ang conspiracy theories mula sa nanunungkulang kandidato na Tory. Tories ang isa pang tawag sa mga Conservatives sa Canada.

Sa campaign event sa Saint-Hyacinthe, Quebec noong Linggo, makailang beses piniga si O’Toole tungkol sa isang undated flyer ni longtime MP Cheryl Gallant na ipinadala bago ang halalan sa mga constituents sa silangang Ontario riding ng Renfrew–Nipissing–Pembroke.

Sa materyales na ito, iminungkahi niya na ang federal Liberals ay magtataguyod ng climate lockdown at sinabi sa kanyang constituents na gawin ang paparating na halalan na isang reperendum sa mas maraming lockdowns.

Tories dapat pigilan ang conspiracy theories: Trudeau

Naglabas din si Gallant ng video noong Hunyo kung saan nagtanong siya: Sa palagay niyo, gaano katagal bago magpatupad ang Trudeau Liberals ng isang climate lockdown?

Ibinahagi ng Liberals ang screenshot ng flyer ni Gallant online noong Linggo, na nag-udyok sa Conservative Party na pagbintangan ang Liberals na may mga kandidato ito na sumusuporta sa 9/11 truther conspiracies.

Sa isang tweet (bagong window), binigyang diin ng partido ang 2011 tweet ni Toronto Centre Liberal incumbent Marci Ien, kung saan binanggit niya ang Loose Change 9-11: An American Coup, isang dokumentaryo tungkol sa 9/11 conspiracy theory na magpapaisip sa iyo kung ano talaga ang nangyari noong Setyembre 11, 2001.

Lumutang ang tweet sa Toronto Centre byelection noong nakaraang Oktubre. Si Ien, na dating mamamahayag, ang nag-tweet noon na: Madalas kong nakakausap ang mga pamilya ng biktima ng 9/11 at ibinahagi ang kanilang kuwento bilang brodkaster - at gagawin ko ang lahat ng aking makakaya bilang MP… upang tulungan ang mga Canadians na maging ligtas mula sa lahat ng mga trahedya gaya nito.

Hindi sinabi ni O’Toole sa mga reporter kung katanggap-tanggap ba ang mga komento ni Gallant, bagkus ibinaling niya ang usapan sa pagpo-promote ng kanyang plataporma kabilang ang plano upang labanan ang climate change.

Patatakbuhin natin ang isang plano upang patayuin muli ang bansa sa kanyang paa, hindi sa mga bagay na nangyari na buwan o taon na ang nakalipas, aniya.

Matapos ilabas ni O’Toole ang kanyang statement na binabalaan na tatanggalin ang mga tao sa caucus kung hindi susuportahan ang Conservative climate plan, nag-tweet si Gallant na ipinagmamalaki niyang tumakbo sa ilalim ng recovery plan platform ng Conservatives, sa kabuuan nito.

Sinabi ni Conservative campaign spokesperson Cory Hann na kinausap ng mga opisyal ng partido si Gallant noong Sabado tungkol sa mga pananaw na inilahad niya sa video. Ibinaba niya ang video bilang resulta ng pag-uusap na iyon. Ipinost ni Gallant ang tweet matapos hilingin ng partido na kumpirmahin niya ang kanyang suporta sa plataporma nito sa publiko, aniya.

Nang tanungin tungkol kay Gallant noong Linggo, sinabi ni Trudeau na labis na nakakadismaya na makita ang mga nahalal na opisyal na inilalako ang mga conspiracy theories.

Hindi sapat para sa mga lider tulad ni Erin O’Toole na idistansya lamang ang kanyang sarili mula sa mga ganitong komento. Kailangan niyang ikondena at i-correct ang record, aniya.

Nang i-link ni Trudeau ang mga agresibong protesta sa labas ng event sa isyu, sinabi niya na matutulungan ng Conservative leader ang mga tao na sumisigaw na rito ngayon na maunawaan na sila ay misinformed sa mga bagay tulad ng climate change at pagbabakuna.

Alam natin na hindi sila makikinig sa akin. Baka makinig sila kay Erin O’Toole, aniya. Ito ang choice na kailangan gawin ni Erin O’Toole ngayon tungkol kay Cheryl Gallant at sa lahat ng conspiracy theories na inilalako riyan.

Isang artikulo nina Peter Zimonjic (bagong window) at Ryan Maloney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.