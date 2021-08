Alberta feed stores inulan ng tawag dahil sa ivermectin na nakakagamot daw ng COVID

Sinabi ni Lance Olson, manager ng Lone Star Tack & Feed Inc. na nasa labas lang ng Calgary sa probinsya ng Alberta, na ang maling impormasyon na kumakalat tungkol sa gamot ng hayop ay nagdala ng maling uri ng atensyon sa kanyang negosyo.

Halata naman na hindi ito ginagamit para sa tao sa kahit anong paraan. Ang gamit nito ay para alisin ang mga bulate sa tiyan ng kabayo… nakikita ng mga tao itong ivermectin liquid, tapos nagse-search, lumalabas ang website namin tapos tumatawag at iniisip na puwede namin itong ibenta sa kanila, ani Olson.

Kung hindi mo alam kung ano ito, malamang wala kang alagang hayop na paggagamitan nito… dahil sa mga haka-haka tungkol sa gamot na ito nakakabalisa kapag tumatawag ang mga tao… kaya inalis namin ito sa aming estante.

Ang iba’t ibang uri ng ivermectin ay ginagamit para i-treat ang parasites, tulad ng bulate sa tiyan o kuto, sa mga hayop at tao. Ngunit ang livestock form ng gamot ay hindi dapat gamitin sa mga tao, at ang parasites ay hindi pareho ng mga virus. Ang COVID-19 ay sanhi ng isang virus.

Ibinibida bilang posibleng lunas

Ang pinakamalaking pag-aaral pabor sa ivermectin bilang COVID-19 treatment ay binawi (bagong window) pagkatapos lumabas ang mga concerns tungkol sa data fabrication, plagiarism at ethical breaches.

Walang clinical studies na nagpapatunay na ang ivermectin ay nagpapabagal o pinipigilan ang coronavirus mula sa paglago sa human cells - ngunit hindi nito napigilan ang right-wing na mga personalidad sa media at mga pulitiko na ibida ito bilang posibleng treatment o gamot sa COVID-19.

Noong Mayo, iminungkahi ni Calgary mayoral candidate Kevin J. Johnston na bumisita ang mga tao sa farm supply stores para bumili ng livestock ivermectin. Samantala, inilarawan ni Derek Sloan, na tumatakbo bilang independent sa riding ng Banff-Airdrie, na ang ivermectin ay isang promising na gamot sa kanyang mga kampanya at sa isang debate sa House of Commons.

Ang dating pulitiko sa Alberta at talk radio host na si Danielle Smith, na maling sinabi (bagong window) na ang hydroxychloroquine ay nakagagamot ng COVID-19, ay iminungkahi sa isang newsletter kamakailan lang na ang impormasyon tungkol sa ivermectin ay pinipigilan ng Alberta Health Services (AHS) at ng College of Physicians and Surgeons.

Ayon sa Alberta Health Services AHS , nagsagawa ang kanilang scientific advisory group ng review upang pag-aralan ang paggamit ng ivermectin; ang gamot ay hindi inaprubahan upang gamutin ang COVID-19 sa probinsya.

Nakausap ng CBC News ang mga staff at dalawa pang feed stores sa Calgary upang kumpirmahin kung nakakatanggap sila ng mga tawag tungkol sa ivermectin bawat linggo sa loob ng maraming buwan. Sumang-ayon ang CBC na hindi pangalanan ang mga tindahan na ito dahil maaaring maapektuhan ang kanilang negosyo.

Sinabi ng isang tindahan na noong kasagsagan ng mga pagtawag, nakakatanggap sila ng isa o dalawang online orders bawat araw mula sa labas ng probinsya. Karamihan ay galing sa downtown Vancouver.

Ayon kay Olson nitong mga nakaraang buwan, nakakuha ang website ng kanyang feed store ng libo-libong searches para sa ivermectin, halos pitong beses na mas maraming searches kaysa sa pangalan ng kanyang kompanya.

Sa Alberta, required ang premises identification number sa livestock owners para makabili ng mga gamot sa hayop tulad ng ivermectin. Ngunit sinabi ni Olson at ng isa pang empleyado ng tindahan na ang mga mamimili ay gumagawa ng paraan para ikutan ang patakaran na ito.

Huwag mo itong ilagay sa katawan mo, ani Olson. Huwag kang maglagay ng mga bagay na hindi na-test sa tao sa iyong katawan. Hindi ito sulit. At wala pa rito ang mga pag-aaral. Kaya kalimutan mo na lang.

Sa Estados Unidos, binalaan ng Centers for Disease Control ang publiko matapos dumami ang mga tawag sa poison centres dahil sa mga ulat ng malubhang pagkakasakit sa gamot na ito. Sa Georgia, isang police officer na uminom ng ivermectin para sa hayop ang namatay (bagong window) sa COVID-19 imbes na magpabakuna.

Hindi lang ang tindahan ng mga feeds ang lugar kung saan sinusubukan ng mga tao na makakuha ng veterinary medicine na ito.

Ilang dosenang social media posts ang nagpapakita na ang mga Albertans ay sumusubok o nakakakuha ng ivermectin mula sa online stores gaya ng Amazon. Sinubukan ng CBC News na kausapin ang Amazon Canada kung ipagpapatuloy pa nila ang pagtitinda sa produktong ito at kung maglalagay sila ng warning label sa mga listings.

Kung iinumin ito ng hindi wasto, maaaring maging sanhi ang ivermectin ng pagsusuka, pagtatae, low blood pressure, allergic reactions, seizures at kamatayan, ayon sa U.S. Food and Drug Administration.

Surgeon sinabing nire-request din ito ng mga pasyente

Ayon kay Dr. Michael Chatenay, isang general surgeon sa Grey Nuns hospital sa Edmonton, ginamot niya ang isang COVID-19 positive na pasyente na humihingi ng ivermectin.

Sa totoo lang, nagulat ako pero hindi nasorpresa dahil ang conspiracy theory websites at social media ay parating ibinibida ang crazy theory na ito, ani Chatenay. Sinasabi lang namin sa kanila na wala pa itong napapatunayan na benepisyo.

Sinabi rin ni Chatenay na may isa pang pasyente na humiling ng parehong request mula sa kanyang katrabaho.

Nakakabahala, aniya. Para sa mga taong natatakot o nag-aalala sa bakuna, humahanap sila ng ibang treatments na maaaring makasama sa kanila.

Sinabi ni Chatenay na ang pinakamagandang preventive measure sa COVID-19 ay ang bakuna.

Ang Alberta ay nakakaranas ng isang surging fourth wave na may halos 10,000 active cases at positivity rate na higit 10 per cent, ngunit 59 per cent lang ng total population ng probinsya ang fully vaccinated.

Lagi kong idinidiin na ang pinakaligtas at ang method na pinag-aralang mabuti para makaiwas sa COVID infection ay pagbabakuna… hindi lang ito tumutulong na maiwasan ang impeksyon, tumutulong din ito na bawasan ang tsansa na lumubha ang karamdaman, maospital, madala sa ICU o mamatay mula sa COVID.

Isang artikulo ni Sarah Riege (bagong window)r, CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.