Aurélie Rivard nasungkit ang unang ginto ng Canada sa Tokyo Paralympics

Si Rivard na taga-St-Jean-Richelieu sa probinsya ng Quebec ang muling naging kampeon sa women’s S10 100-metre freestyle ngayong Sabado.

Lumangoy siya patungo sa finish line sa oras na 58.14 seconds - binasag niya muli ang world record sa pangalawang pagkakataon ngayong araw.

"Para makabangon mula sa nangyari noong unang araw at mag-step up at lumangoy sa abot ng aking makakaya, manalo ng unang ginto ng Canada - mas espesyal ito at na-enjoy ko talaga ang moment," aniya.

Ang mga manlalangoy mula sa bansang the Netherlands ang pumuno sa ibang puwesto sa podium. Ngunit ang pangingibabaw ni Rivard ay malinaw nang matapos siya ng 2.09 seconds ahead kay Chantalle Zijderveld. Ang atletang nakasungkit ng pilak.

Si Lisa Kruger ang nakakuha ng bronze sa oras na 1:00.68.

Nang manalo ang Canadian, tumalon siya at hinampas ang tubig sa tuwa.

PANOORIN | Aurélie Rivard ng Canada nag-set ng world record swim para sa ginto:

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.