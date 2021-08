Jagmeet Singh nangako ng pharmacare, climate action sa kanyang kampanya sa Thunder Bay

Ibinalita ito ni Jagmeet Singh ng siya ay nangampanya sa Thunder Bay, isang siyudad sa probinsya ng Ontario sa Canada noong Biyernes.

Siya ay ininterbyu rin sa programang Superior Morning ng CBC Thunder Bay kung saan sinabi ni Singh na ang New Democratic Party NDP ay magpapakilala ng mga hakbang upang labanan ang climate change at ituring ang opioid crisis na isang public health emergency.

Tinanong si Singh tungkol sa paghingi ng tulong ng Wunnumin Lake First Nation kung saan may tatlong namatay na mga miyembro ng komunidad sa loob lamang ng 36 na oras noong nakaraang linggo. Kinikilala ng konstitusyon ng Canada ang tatlong grupo ng mga katutubo sa bansa: ang First Nations, Inuit at Métis.

Una sa lahat, masakit sa damdamin ang mga nangyayari, ang pagkawala ng buhay at ang mga suicides, ani Singh. Ito ay isang krisis na kailangan ng agarang aksyon at resources.

Nais nating magdala ng mental health services sa ating health care system, aniya. Partikular, kung may krisis, kailangan nating mag-step up at tumulong on the ground, na may mas magandang federal funding at resources upang suportahan ang mga komunidad na sumusuray na mula sa ganitong uri ng krisis.

Sinabi rin ni Singh na gagawa siya ng mga hakbang upang tugunan ang climate change na nagko-contribute sa mas mainit at mas tuyong tag-araw at dahilan ng mas mainit at mas matagal na forest fires.

Kailangan din natin siguraduhin na nag-i-invest tayo sa proactive steps na kailangan ng mga komunidad upang maging mas matatag, ani Singh. Hindi lang tayo dapat tumutugon sa krisis. Dapat tayo maging proactive.

Kaya gusto nating mag-invest sa disaster mitigation para masuportahan ang mga komunidad para hindi sila mapuwersa na lumikas.

Ang malinis na inuming tubig sa First Nations ay prayoridad din ng New Democratic Party NDP ani Singh, kasama ang opioid crisis na nakakaapekto sa mga komunidad sa Canada.

Titingnan natin ang opioid crisis bilang public health emergency at kikilalanin na ang approach na ginawa natin noon… ay hindi gumana, aniya. Ito ang katotohanan. Hindi ito gumana. Kaya bakit natin ito ipagpapatuloy sa puntong ito?

Kailangan nila ng health care response, ani Singh. At iyon ang magiging malaking kaibahan. Rehabilitation services, support, health care at hindi ito tratuhin na criminal problem, bagkus isang health care problem.

Noong Biyernes ng umaga, inanunsyo ni Singh ang pharmacare plans ng New Democratic Party NDP sa isang media event sa Thunder Bay, kung saan sinabi niya na ang gastusin sa gamot ay pinupuwersa ang mga tao na mamili sa pagitan ng pagbili ng gamot na kailangan nila o paglalagay ng pagkain sa hapag-kainan, pagtulong at pagsuporta sa pamilya.

Ang plano namin ay tiyakin na wala ng tao ang mangangamba tungkol sa gastusin sa gamot kahit kailan, ani Singh. Ang plano namin ay tiyakin na kung kailangan ng tao ng gamot, makukuha nila ito. Hindi na nila kailangan gumamit ng credit card o gamitin ang kanilang health card.

Alam natin na maraming tao sa bansang ito ang nagbabayad ngayon para sa medication, kahit na mayroon silang drug plan, aniya. Nagbabayad sila ng premiums o co-payments. Ang plano namin ay tanggalin lahat ang gastos na ito.

Kinilala rin ni Singh na kailangan ang pagsang-ayon ng mga probinsya kung matutupad ang pharmacare program. Sinabi niya na tataasan ng New Democratic Party NDP government ang health care payments sa mga probinsya at ang pharmacare program mismo ang makaka-save ng pera para sa mga probinsya.

Makikita ng mga tao na kapag ipinatupad na ito sa isang probinsya, hindi na kailangang mamroblema ng mga tao tungkol sa cost ng medication at makakapag-ipon ang mga pamilya ng $500 a month on average o higit pa… ito ang magkukumbinse sa kanila para sabihin na ‘bakit wala ang probinsya natin nito?’ aniya. Makikipagtulungan tayo sa mga probinsya at teritoryo. Alam ko na mahirap itong gawin, ngunit makakapagtabi ang mga pamilya ng pera.

Ang federal pharmacare program ay gagastos ng $10 bilyon, ani Singh.

At ano ang mangyayari kung maglalagay tayo ng $10 bilyon sa universal pharmacare? ani Singh. “Magkakaroon ang mga probinsya ng savings na halos $4.2 bilyon. Kaya investment ito na pabababain ang gastos para sa mga probinsya at territories.

Dagdag pa ni Singh, pabor siya sa pagpasok ng federal government upang gumawa ng vaccine passport na maaaring gamitin sa pagbibiyahe sa pagitan ng mga probinsya.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.