Trudeau nangako ng $1B para tulungan ang mga probinsya sa vaccine passports

Nang kausapin ang mga reporter sa kanyang campaign stop sa Mississaugua, Ontario, sinabi ni Trudeau na gusto niyang makita ang mga Canadians na gumagalaw muli sa isang ligtas at responsableng paraan. Ang pinakamagandang paraan para matupad ito ay gumawa ng isang tool na magagamit ng mga bakunado para patunayan na naturukan na sila bago pumasok ng tindahan, arena o opisina.

Sinabi ni Trudeau na kung ang probinsya ay ire-require ang lahat sa local restaurant, gym o iba pang non-essential business location na maging fully vaccinated at magpakita ng proof of vaccination, babayaran ng Canada ang development at rollout ng programa.

Pinapanatili nitong ligtas ang mga tao. Hihikayatin nito ang lahat na gawin ang tama. Pinapanatili nitong bukas ang mga negosyo at patuloy na ire-rebuild ang ating ekonomiya, aniya.

Ang ilang probinsya, partikular ang British Columbia at Quebec, ay gumawa ng smartphone-based vaccine passport na magagamit ng mga tao para patunayan ang kanilang COVID-19 immunization status sa commercial o public spaces - mula bars hanggang restaurants hanggang bowling alleys at hockey rinks - kung saan ang provincial law ay magre-require ng proof ng shot bago makapasok sa mga lugar na ito. Inaasahan din ang Manitoba na gagawa ng passport system na mandatory para sa ilang non-essential businesses (bagong window) sa mga susunod na linggo.

Ang bagong vaccine passport app ng Quebec ay tinatawag na VaxiCode at VaxiCode Verif sa iPhone. Litrato: La Presse canadienne / Graham Hughes

Ngunit sa dalawang pinakamalaking probinsya ng Canada - Alberta at Ontario - tumanggi ang mga provincial leaders na magpatupad ng ganitong sistema.

Sinabi ni Ontario Premier Doug Ford na ang vaccine passport ay mauuwi sa isang split society at sinabi na ang paper receipts na natanggap sa vaccine clinics ay sapat na pruweba ng vaccination status. Sa kawalan ng provincewide vaccine mandate para sa ibang venues sa Ontario, ang mga pribadong businesses at unibersidad ay gumawa ng kanilang sariling vaccine verification programs.

Sa Alberta - kung saan ang COVID-19 case numbers ay mataas at ang vaccination numbers ay mababa - iginiit ng mga opisyal ng gobyerno na ang proof-of-vaccination program ay walang tsansa na maging matagumpay.

Matagal nang ipinangako ng federal government ang isang vaccine passport-style program para sa international travel ngunit naghihintay pa rin ang mga Canadians para rito.

Sa isang press conference bago ang halalan, sinabi ng gobyerno na gumagawa na sila ng smartphone app (bagong window) at maaari na itong maging available sa darating na fall. Sa ibang bansa (bagong window), may ganitong klase na ng sistema ng ilang buwan. Nagpaliwanag ang Canada na ang pagkaantala ay dahil sa mga probinsya na kumokontrol sa vaccination records.

Sinubukan ni Trudeau na ipresenta ang kanyang sarili bilang vaccine champion sa kanyang kampanya, at regular na tinutuligsa ang kanyang pangunahing kalaban na si Conservative Leader Erin O’Toole, na tutol sa vaccine mandates para sa federal public servants at sa travelling public. Hindi rin pinilit ni O’Toole ang kanyang mga kandidato na magpabakuna, isang bagay na sinabi ni Trudeau na naglalagay sa mga botante sa kapahamakan.

Iniwasan ni O’Toole ngayong Biyernes ang tanong kung gagawin din ng federal government sa ilalim ng kanyang pamumuno ang parehong financial commitment na tutulong sa mga probinsya na lumikha ng vaccine passport system. Sinabi niya na ang development ng ganitong programa ay dapat iwan sa ibang jurisdictions para pag-isipan.

Igagalang natin ang mga probinsya at ang kanilang mga desisyon tungkol sa health measures at sa pagbabalanse ng mga kakailanganin para mapanatiling ligtas ang mga tao at patuloy na paganahin ang ekonomiya. Susuportahan at rerespetuhin natin ang napagdesisyunan nilang gawin, ani O’Toole.

Nasa gitna tayo ng isang fourth wave na halalan dahil inuna ni Mr. Trudeau ang kanyang sariling political interests kaysa labanan ang fourth wave na magkakasama. Makikipag-partner ako sa mga probinsya upang labanan ang COVID-19.

Ibinida ni Trudeau ang vaccine procurement record ng gobyerno ngayong Biyernes, at pinaalalahanan ang mga botante na ang Canada ay isa sa mga nangungunang bansa sa buong mundo sa pagbabakuna. Bagama’t mabagal ang immunization campaign noong umpisa ng taon, halos 84 per cent ng lahat ng eligible Canadians ay naturukan na ng isang dose.

Sinabi ni Trudeau na ang re-elected Liberal government ay agresibong kukuha ng sapat na bakuna upang siguraduhin na lahat ng Canadians ay may access sa libreng COVID-19 booster shots at second-generation vaccines kung kinakailangan, sa lahat ng mga probinsya at teritoryo.

Dagdag pa niya, ang gobyerno na kanyang pamumunuan ay mag-i-invest ng mas maraming pera sa pag-aaral ng long-term health impacts ng COVID-19, kasama ang epekto ng ‘long-COVID’ sa mga grupo kabilang ang vulnerable populations at mga bata.

Hind tayo dapat huminto ngayon at lalong hindi tayo dapat pumili ng partido na igugulong pabalik ang ating progreso. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng halalan na ito, ani Trudeau.

Nag-anunsyo si Trudeau sa isang maliit na Syrian bakery kung saan may maliit na social distancing sa pagitan ng mga supporters, reporters at staff ng Liberal party.

Sa ilalim ng kasalukuyang COVID-19 guidelines ng Ontario, ang Roadmap to Re-open, ang mga indoor gatherings na katulad nito ay pinahihintulutan kung mapapanatili ang dalawang metrong distansya sa pagitan ng mga tao.

Sinabi ng mga reporter na dumalo na ang grupo ay nagsisiksikan sa maliit na espasyo na naghihiwalay sa kanila at sa mga taong naroroon para sa announcement.

Nang tanungin ng CBC News kung nararapat bang kondenahin si Ford dahil sa pagtutol sa vaccine passport habang sinusuway ng Liberal campaign ang public health guidelines, hindi pinansin ni Trudeau ang katanungan at ibinaling ang atensyon sa pagpuna sa conservative politicians.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.