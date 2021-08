Moderna COVID-19 vaccine aprubado para sa mga Canadians edad 12 hanggang 17

Matapos ang isang masusi at independent scientific review ng mga ebidensya, dinetermina ng Health Canada na ang bakuna ay ligtas at epektibo laban sa COVID-19 sa mga kabataan edad 12 hanggang 17, ayon sa mga ahensiya sa kanilang social media post.

Ang Pfizer-BioNTech vaccine ay inaprubahan para sa mga Canadians sa age group na ito noong Mayo.

Mula noon tinataya ng Health Canada na mula Agosto 14, halos 76 per cent ng mga Canadians edad 12 hanggang 17 ang naturukan na ng isang dose ng Pfizer-BioNTech vaccine, at 58.5 per cent na ang fully vaccinated. Pinahintulutan ng ilang probinsya na maturukan ang mga bata sa kanilang ika-12 na taon kahit sasapit pa lang ang kanilang kaarawan.

Ang fully vaccinated rate sa age group na ito ay mas mataas kaysa sa 18 hanggang 29 rate (57.9 per cent), samantala hinihimok ng mga probinsya at regional public health units na magpabakuna ang mga young adults.

PANOORIN | Ang pagsusuri sa mga ulat ng myocarditis:

Ngayong summer, nagdagdag ng label ang Health Canada sa Pfizer-BioNTech at Moderna na nag-aabiso na may mga naiulat na pambihira at kadalasang mild myocarditis at pericarditis sanhi ng mga bakuna. Naaapektuhan ng mga kondisyong ito ang puso. Ang incidence ay mas nakikita sa mga kalalakihan edad 30 pababa, ngunit sinabi ng mga eksperto na mas magdudulot ng ganitong klase ng inflammation ang COVID-19 kaysa sa mga bakuna.

Binabantayang mabuti ng health officials sa buong mundo ang anumang ebidensya na humihina na ang effectiveness ng bakuna dahil sa dominanteng delta coronavirus variants. May isang pag-aaral sa Mayo clinic (bagong window) ngayong buwan na nagsa-suggest na ang doses ng Moderna ay mas epektibo ng bahagya sa pagpigil ng seryosong pagkakasakit sa delta cases.

Ang parehong Pfizer at Moderna ay nagsasagawa ng trials testing sa effectiveness ng kanilang COVID-19 vaccines sa mga bata edad 12 pababa. Sinabi ng Pfizer na makakapagpadala sila ng trial data sa U.S. regulators sa Setyembre.

Habang hindi pa binibigyan ng Canada at Estados Unidos ng go-ahead ang mga COVID-19 vaccines, sinabi ng nangungunang opisyal sa National Institutes of Health (NIH) sa Washington noong nakaraang linggo na ang kahit anong vaccine approval para sa bata ay buwan pa ang aabutin.

Gusto kong maging tapat, hindi ko nakikita na maaaprubahan ito para sa mga bata lima hanggang 11 bago matapos ang 2021, sinabi ni National Institutes of Health NIH director Francis Collins sa National Public Radio (NPR) sa isang interbyu.

Ipinahayag ng White House coronavirus task force noong Biyernes na 50 per cent ng mga taong 12 hanggang 17 sa U.S. ay naturukan na ng isang vaccine dose, bahagyang nahuhuli sa Canada bagama’t ang academic year ay nagsimula na para sa mga batang Amerikano.

Dahil sa concerns sa delta at dahil hindi pa eligible na mabakunahan ang mga bata edad 12 pababa, maraming probinsya sa Canada o school districts ang nagdesisyon na gawing compulsory ang pagsusuot ng mask (bagong window) para sa pinakabatang mga estudyante simula Setyembre.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.