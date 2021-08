Ryerson University babaguhin ang pangalan

Sa isang post sa website ng unibersidad ngayong Huwebes, ibinalita ni president at vice-chancellor Mohamed Lachemi na ang pagbabagong ito ay paparating na bilang bahagi ng 22 rekomendasyon na ginawa ng Standing Strong (Mash Koh Wee Kah Pooh Win) Task Force ng unibersidad.

Si Egerton Ryerson ang kinokonsidera na isa sa mga pangunahing arkitekto ng residential school system, at sa mga nagdaang taon, ang mga staff at estudyante ay nananawagan na alisin ang kanyang estatwa at palitan ng unibersidad ang pangalan nito.

Ang estatwa ay pinabagsak noong unang bahagi ng taon (bagong window) dahil nadiskubre ang mga walang markang libingan sa dating grounds ng residential schools ngayong summer.

Bilang tugon sa lumalaking kontrobersiya, bumuo ang unibersidad ng task force upang muling isaalang-alang ang pangalan ng unibersidad, ang legasiya ni Egerton Ryerson at ang mga elemento ng paggunita sa kampus.

Kasama sa 22 rekomendasyon ng grupo ang pagbabago sa pangalan ng institusyon, ang pagbabahagi ng materyal upang kilalanin ang legasiya ni Egerton Ryerson at pagbibigay ng mas maraming oportunidad upang matutunan ang kasaysayan ng mga Indigenous at Indigenous-colonial relations.

Ang ulat ay nagbibigay ng buong larawan sa nakaraan at kasalukuyang paggunita kay Egerton Ryerson, gayunman ang mga rekomendasyon ay hindi batay sa paninirang-puri o pagbibigay-katwiran sa indibidwal, sulat ni Lachemi. Dagdag pa niya, ipinakita ng task force kung paano makaka-move forward at isusulat ang susunod na kabanata ng unibersidad.

Ang isyu sa pagitan ng Indigenous people at Canada ay sumiklab noong madiskubre ang libingan ng mga katutubong bata na namatay sa dating residential school sa Kamloops, British Columbia noong Mayo.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.