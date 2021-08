Mula housing hanggang cellphone bills, abot-kayang pamumuhay ang alok ng mga partido

Ang affordability ang pangunahing alalahanin ng maraming Canadians bago pa magkaroon ng pandemya, ngunit ang COVID-19 lockdowns at mga hadlang sa supply-chain ang nagpalala sa maraming existing na problema.

Partikular ang kaso ng housing market na lalong pinainit ng pandemya na nagtulak sa mga Canadians na kumuha ng mas malaking bahay at mas malaking bakuran, na nagpalaki sa housing demand issues lampas sa malaking siyudad papuntang suburbs at pati na rin sa maraming parte ng kanayunan ng Canada.

Umakyat sa 3.7 per cent ang inflation noong Hulyo, ang pinakamataas na annual increase sa loob ng isang dekada, na bunsod ng pagtaas ng presyo ng gas at pagkain. Ang gastos na iyan ay sanhi ng muling pagbubukas ng ekonomiya na nag-drive up ng demand at ang patuloy na problema sa supply-chain.

Ngunit ang housing replacement cost index ng Statistics Canada, na nakatali sa cost ng pagpapatayo ng bagong bahay, ang isa sa mga pinakamalaking drivers. Tumaas ito ng 14 per cent, ang pinakamalaking increase mula 1987.

Ayon sa Canadian Real Estate Association, ang average na presyo ng pagbili ng bahay ay tumalon ng 26 per cent sa pagitan ng Hunyo 2020 at Hunyo 2021.

May krisis sa cost of living ang Canada ngayon, sinabi ni Conservative Leader Erin O’Toole sa kanyang ad na ipinost sa Twitter noong Martes.

Malaking plano ngunit walang detalye

Tinutukoy ng mga eksperto sa buong Canada ang supply constraints bilang pangunahing driver sa housing costs, at problema na raw ito sa loob ng maraming taon.

Ang pananaw ko ay nagkaroon ng mas kaunting housing construction sa nakalipas na limang dekada, ani Murtaza Haider, isang propesor ng real estate management sa Ryerson University sa Toronto, Canada.

Ang tatlong pangunahing partido ay naglabas ngayon ng mga pangako na hinahadlangan ang foreign buyers na bumili ng bahay sa Canada. Ang plano ng New Democratic Party (NDP) ay magkaroon ng 20 per cent tax sa biniling bahay ng mga non-Canadians o permanent residents, samantala ang Liberals at Conservatives ay nagpaplano ng isang uri ng ban sa bagong foreign ownership sa loob ng dalawang taon.

Si Conservative Leader Erin O'Toole at ang kanyang asawa na si Rebecca ay nagpakain ng mga llama nang bumisita sila sa isang bukid na gumagamit ng animal therapy para gamutin ang mental health issues noong Miyerkules, sa Brantford, Ontario, Canada. Litrato: La Presse canadienne / Ryan Remiorz

Upang makapagpatayo ng mas maraming bahay, nangako ang New Democratic Party NDP ng 500,000 na bagong affordable na bahay na itatayo sa 10 taon, sinabi ng mga Conservatives na sila ay magtatayo naman ng isang milyong bagong bahay sa tatlong taon, habang ang Liberals ay nagsabi na magtatayo, magpe-preserve o magre-repair ng 1.4 milyon na bahay sa apat na taon.

Wala ninuman sa mga partido ang nagbigay ng detalye kung paano nila ito gagawin, at duda si Haider na magkakaroon ng malaking pagtaas sa dami ng mga itatayong bagong bahay sa susunod na isa o dalawang taon.

Dagdag ni Haider, ang tatlong lebel ng gobyerno ay dapat magkaisa upang lutasin ang problemang ito dahil may mga hadlang na nilikha ng municipal, provincial, at federal policies. Kasama rito ang mahaba at kumplikadong zoning issues, provincial development policies at federal government interest rate policies.

Sinabi ni Haider na naiintriga siya sa pangako ng Conservatives na payagan ang mga developers na ibenta ang existing rentals upang antalahin ang capital gains taxes kung magre-reinvest sila ng kanilang kita para magpatayo ng bagong rentals. Ang konstruksyon ng rental units ay isang partikular na problema sa housing affordability isyu ng Canada, aniya.

Hindi lang housing costs ang habol ng mga partido.

Nang mangampanya sa Windsor, Ontario si New Democratic Leader NDP Leader Jagmeet Singh noong Miyerkules, sinabi niya na babawasan niya ang pagkabalisa sa affordabilty sa pamamagitan ng pagpupuwersa sa mga mobile phone companies na bawasan ang consumer rates.

Hindi sinabi ni Singh kung paano ito mangyayari, binanggit lang niya na maaari itong matupad kung ang gobyerno ay tatayo laban sa telecom giants.

Sinabi ni Singh na nangako si Trudeau na babawasan ang cellphone bills ng 25 per cent noong 2019 na halalan, ngunit mas tumaas ang presyo ani Singh. Sinabi ng Liberals na may progreso na sila rito.

Isang artikulo ni Mia Rabson (bagong window), The Canadian Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.