Pentagon kinumpirma ang pagsabog sa labas ng Kabul airport

Hindi nagbigay ang mga opisyal ng agarang detalye sa bilang ng casualties, ngunit sinabi ng isang witness na maraming tao ang tila namatay o nasugatan.

Nagbabala ang Western nations ngayong araw na ito na posibleng atakihin ang paliparan sa mga huling araw ng malaking airlift. Ang anumang pag-atake ay hinihinalang pakana ng Islamic State group at hindi ng Taliban, na inilagay sa mga gate ng paliparan upang kontrolin ang dami ng tao.

Sinabi ni Adam Khan, isang Afghan na naghihintay sa labas ng paliparan, na ang pagsabog ay naganap malapit sa grupo ng mga tao na naghihintay makapasok. Sinabi ni Khan, na nakatayo 30 metro mula sa lugar ng pagsabog, na maraming tao ang tila namatay o nasugatan kasama ang iba na nawalan ng parte ng katawan.

Ngayong Huwebes, sinabi ni Pentagon spokesperson John Kirby sa Twitter na ang pagsabog sa Abbey Gate ay resulta ng isang complex attack na nauwi sa ilang US at civilian casualties.

Makukumpirma rin namin na nagkaroon ng isa pang eksplosyon na nasa o malapit sa Baron Hotel, maikling distansya lamang mula sa Abbey Gate. Patuloy kaming mag-update.

Maraming bansa ang nanawagan sa mga tao na iwasan ang paliparan ngayong araw. Sinabi pa ng isang opisyal na may banta ng suicide bombing. Ngunit ilang araw - o ilang oras lang para sa ibang nasyon - bago matapos ang evacuation efforts, kaunti lang ang nakinig sa panawagan.

Noong nakaraang linggo, ang paliparan ay naging eksena ng ilan sa mga pinaka-searing na imahe ng magulong pagtatapos ng pinakamahabang digmaan ng Amerika at pananakop ng Taliban, habang lumilikas ang mga taong takot sa pagbabalik ng brutal na pamumuno ng militanteng grupo lulan ng mga eroplano.

Ang ilang bansa tinapos na ang kanilang evacuations at sinimulan na ang pagwi-withdraw ng kanilang mga sundalo at diplomats, hudyat ng simula ng pagtatapos ng isa sa pinakamalaking airlifts sa kasaysayan. Hanggang ngayon, tinupad ng Taliban ang kanilang pangako na hindi aatakihin ang Western forces sa gitna ng evacuation, ngunit iginiit na ang foreign troops ay dapat umalis bago sumapit ang self-imposed deadline ng mga Amerikano na Agosto 31.

Sa nakalipas na magdamag, lumutang ang mga babala mula sa Western capitals tungkol sa isang banta mula sa Islamic State group ng Afghanistan, na maaaring lumakas ang puwersa dahil pinalaya ng Taliban ang mga bilanggo nang sakupin nila ang bansa.

Ang acting U.S. ambassador sa Kabul na si Ross Wilson ay sinabi na ang security threat sa Kabul magdamag ay malinaw na itinuturing na credible, imminent at compelling. Ngunit sa kanyang interview sa ABC News nitong Huwebes, hindi siya nagbigay ng detalye at hindi nagsalita kung mayroon pa ring banta.

Sinabi ni Wilson na mayroon pa ring ligtas na paraan para makarating ang mga Amerikano sa paliparan, ngunit walang pagdududa na magkakaroon pa rin ng mga Afghans na nagtrabaho o nakatrabaho ng U.S. sa Afghanistan ang hindi makakaalis bago matapos ang evacuation.

Noong Miyerkules, binalaan ng U.S. Embassy ang mga mamamayan sa tatlong airport gates na umalis kaagad dahil sa unspecified security threat. Inabisuhan din ng Australia, Britanya at New Zealand ang kanilang mga mamamayan nitong Huwebes na huwag magpunta sa paliparan. Dagdag pa ng foreign minister ng Australia na may mataas na banta ng terrorist attack.

Ang tagapagsalita ng Taliban na si Zabihullah Mujahid ay itinanggi na walang nalalapit na anumang pag-atake.

Taliban ‘hinigpitan ang tali,’ ayon sa Canadian general

Ang katotohanan sa ground ay sarado ang buong gilid ng paliparan. Hinigpitan ng mga Taliban ang tali, ani Gen. Wayne Eyre, ang acting Chief of Defence Staff ng Canada. Napakahirap para sa kaninuman ang makapasok sa puntong ito.

Ngayong Huwebes, sinabi rin ni Eyre na ang efforts ng Canada upang i-airlift ang mga taong tumatakas sa pamumuno ng Taliban sa Afghanistan ay natapos na.

Nakasaad din sa isang notice na ipinadala ngayong umaga ng Immigration, Refugees and Citizenship Canada na ang evacuation operations ng bansa ay natapos na at sa mga oras na ito, wala ng evacuation flights ang pinaplano.

Parte ng artikulo ng Associated Press na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.