O’Toole inihayag ang plano para tutukan ang mental health ‘crisis’ na pinalala ng COVID

Gamit ang statistics (bagong window) mula sa Centre for Addiction and Mental Health, sinabi ni O’Toole na ang mga lockdowns at mahigpit na public health measures sa nagdaang isa at kalahating taon ay nakaapekto sa kalusugan ng mga Canadians.

Isa sa bawat limang tao sa Canada ay nagpositibo sa sintomas ng depresyon, anxiety o post-traumatic stress disorder. Sinabi ni O’Toole na ang health care system ay hindi well-equipped upang tugunan ang mataas na lebel ng mental distress.

Sinabi ni O’Toole na ang isyung ito ay personal sa kanya dahil ang kanyang air force squadron na rumesponde sa 1998 Swiss Air disaster sa baybayin ng Peggy’s Cove, Nova Scotia - ay isang nakapangingilabot na misyon kung saan ang kanyang mga kasamahan ay nagkaroon ng operational stress disorder. Sinabi niya na ang Canadian Armed Forces ay hindi sapat na tinugunan ang trauma na naranasan ng kanyang kapwa air force personnel dahil sa sakuna.

Isang ‘personal na misyon’

Nakita ko kung paano sinubukan ng militar na gamutin ang mental health na gaya ng physical health. Mula ng umalis ako sa militar, sinubukan ko na bawasan ang stigma, humanap ng mga paraan para maging prayoridad ang kalusugan. Bilang prime minister, gagawin namin ni Rebecca na personal na misyon ang recovery ng ating bansa, sinabi ni O’Toole na binanggit din ang kanyang asawa.

Sinabi ni O’Toole na ang kanyang plataporma ay nangangako na dadagdagan ang Canada Health Transfer ng anim na porsyento kada taon sa susunod na 10 taon na magbibigay ng $60 bilyon sa provincial medicare at matutulungan na palakasin ang mental health supports.

Bagama’t sinabi ni O’Toole na hindi niya didiktahan kung paano gagastusin ng mga probinsya at teritoryo ang bagong pera na ito, sinabi niya na makikipag-ugnayan siya rito upang siguraduhin na ang mental health ay prayoridad.

Wika niya, ang bagong pederal na pera ay magagamit ng jurisdictions na ito upang maging sapat ang pondo para sa karagdagang milyon na Canadians na makatanggap ng mental health treatment bawat taon, at mabawasan ang waiting lists.

Upang tulungan ang mga Indigenous communities na nahaharap sa pambihirang mga hamon, nangako si O’Toole ng $1 bilyon na bagong pondo sa loob ng limang taon para sa First Nations, Métis at Inuit mental health at drug treatment programs. Sinabi niya na gusto niyang makakita ng innovative approaches sa pagtugon sa mga isyu na ito, tulad ng land-based treatment programs at culturally appropriate care na ide-deliver sa lengguwahe ng mga Indigenous.

Kinikilala ng konstitusyon ng Canada ang tatlong grupo ng mga katutubo sa bansa: ang First Nations, Inuit at Métis. Ang grupo ng mga taong ito ay may sariling kasaysayan, lengguwahe, kultura at ispiritwal na paniniwala.

Upang mahikayat ang mga employer na magdagdag ng mental health coverage sa kanilang employee benefit plans, ang Conservative government ay mag-o-offer ng 25 per cent tax credit sa loob ng tatlong taon para pagaanin ang dagdag na gastos. Ang credit ay magiging available din sa mga kompanya na palalakasin ang coverage na ibinibigay na nila sa kanilang mga manggagawa.

Sinabi ni O’Toole na ang gobyerno na kanyang pamumunuan ay magbibigay ng $150 milyon in grants sa mga non-profits at charities na nagbibigay ng mental health at wellness training.

Dagdag pa niya, ang Conservative government ay lilikha ng isang nationwide three-digit suicide prevention hotline.

Noong nakaraang taon, bumoto ang mga MPs (Member of Parliament) unanimously sa mosyon ng isang Conservative MP na nanawagan sa federal government na mag-set up ng national 988 number na pagsasama-samahin ang lahat ng existing suicide crisis numbers.

Bagama’t ang mosyon na ito ay nanawagan sa Liberal government na kaagad gumawa ng phone line, ang sistema ay hindi pa operational. Ang Estados Unidos ay nasa kalagitnaan din ng paggawa ng national 988 service. Ang proseso ay inaasahang tatagal ng apat na taon at matatapos sa 2022.

Ang mental health commitment na ito ay sumunod sa anunsyo ni O’Toole ngayong linggo tungkol sa addiction.

Noong Lingoo, nangako si O’Toole ng $325 milyon na bagong pondo sa susunod na tatlong taon para lumikha ng 1,000 residential drug treatment beds at magtayo ng 50 recovery community centres sa buong Canada.

Sinabi niya na ang Canada ay dapat gumamit ng compassionate approach sa problema ng drugs at alcohol imbes na magpokus sa approach na law and order.

Sa tingin ko ang isang tao na may adiksyon ay hindi dapat parusahan. Dapat silang tulungan, ani O’Toole.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.