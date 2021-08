Pfizer binili ang Canadian drug developer na Trillium Therapeutics sa halagang $2.2B

Bibilhin ng Pfizer ang outstanding shares ng $18.50 apiece. Kumakatawan ito sa 203.8 per cent premium sa last closing price ng stock. Noong nakaraang taon, na-acquire na ng Pfizer ang $25 milyon stake sa Trillium.

Inaasahan ng Pfizer na makikinabang ang Canada-based Trillium sa mga blood-cancer therapies na tumatarget sa don’t eat me signal na ginagamit ng cancer cells upang makaiwas sa immune system.

Ang Forty Seven Inc. na nagde-develop din ng droga na tinatarget ang parehong antibodies ay binili ng Gilead Sciences Inc. sa halagang $4.9 bilyon noong nakaraang taon.

Mahigit 1 milyong tao sa buong mundo ang na-diagnose ng blood cancer noong 2020 na kumakatawan sa halos anim na porsyento ng lahat ng cancer diagnosis. Sa parehong taon, mahigit 700,000 na tao sa buong mundo ang namatay mula sa isang uri ng blood cancer.

Ang U.S.-listed shares ng Trillium ay itini-trade sa $17.73 bago nag-bell noong Lunes na bumaba sa 59 per cent noong 2021 as of their last close. Binili ng Pfizer ang halos 2.3 milyon Trillium shares sa $10.88 apiece noong Setyembre.

Ang financial adviser ng Pfizer para sa transaksyong ito ay ang BofA Securities Inc., at Centerview Partners LLC naman ang sa Trillium.

Isang artikulo ng Thomson Reuters na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.