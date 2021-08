Trudeau nangako na tataasan ang buwis ng big banks ng Canada at insurance companies

Habang kausap ang mga reporters sa kanyang kampanya sa Surrey, British Columbia, sinabi ni Trudeau na ang mga pangunahing bangko at insurance companies sa Canada ay mas nakabangon mula sa COVID-19 crisis kaysa sa mga kompanya sa ibang industriya. Dapat daw silang magbayad ng higit upang pagaanin ang gastos sa ambisyosong post-pandemic programs.

Ang pangakong ito ay binitawan ngayong linggo kung saan ang mga bangko sa Canada ay nag-ulat ng kanilang nakakagulat na quarterly profits (bagong window) na bunga ng paggamit ng capital reserves na itinabi nila noong nakaraaang taon upang bantayan ang posibleng COVID-related na pagkalugi sa pagpapautang.

Ang mga bangko ay nakaupo rin sa bundok bundok na cash dahil pansamantala silang pinigilan ng mga regulators na mamahagi ng mas maraming pera sa mga investors sa pamamagitan ng dividends at share repurchases.

Kung mahahalal muli, sinabi ni Trudeau na tataasan ng kanyang gobyerno ang corporate income tax rate ng three percentage points - mula 15 per cent hanggang 18 per cent - sa lahat ng bank and insurance earnings na hihigit sa $1 bilyon upang suportahan ang middle-class Canadians sa kanilang layunin na magkaroon ng sariling bahay.

Inanunsyo ni Trudeau noong Martes ang isang three-point housing plan - isang programa na magbibigay sa mga Canadians ng mas maraming financial support para makabili ng bahay, palakasin ang housing supply at i-establish ang Home Buyers’ Bill of Rights na magba-ban sa real estate practices tulad ng blind bidding.

Tax measures na worth $2.5 bilyon kada taon, ayon sa Liberals

Sinabi ni Trudeau ngayong araw na ang re-elected Liberal government ay magtatatag ng tinatawag na Canada recovery dividend, na pupuwersahin ang mga financial institutions na mas mag-contribute sa recovery ng Canada sa susunod na apat na taon.

Bagama’t manipis ang detalye tungkol sa dividend na ito, sinabi ng partido na ang suma na babayaran ng mga bangko at insurance companies ay pagdedesisyunan na may pagkonsulta sa Superintendent of Financial Institutions sa mga susunod na buwan at ipapataw sa loob ng apat na taon.

Sinabi ng partido na ang dalawang initiatives na ito ay magge-generate ng minimum na $2.5 bilyon kada taon sa susunod na apat na taon, simula sa 2022-2023 na fiscal year.

Sinabi ni Trudeau na ang mga bangko ay nakakuha ng biyaya dahil ang generous na government relief programs ay napanatiling nakatayo ang mga Canadians sa gitna ng pandemic-related economic disruptions. Nauwi ito sa mas maraming savings, lumiit na household debt at mas kaunting delingkwente na loans.

Ngayong pandemya, hinigpitan ng mga Canadians ang kanilang sinturon, nagsakripisyo ng husto ang mga Canadians. Hindi ito ang kaso para sa lahat. Dahil ang mga bangko natin ay nag-ulat ng labis na malaking kita at naging lubos na matagumpay, hihilingin natin sa kanila na tumulong pa ng kaunti, aniya.

Habang tayo ay nagre-rebuild, hihilingin natin sa mga malalaking financial institutions na tulungan tayo para mas marami kaming magawa para sa iyo. Partikular ang pagtulong sa iyo na magkaroon ng sariling tahanan at hawakan ang iyong kinabukasan.

Liberals nangako na tatargetin ang tax avoidance

Sinabi ni Trudeau na hindi pahihintulutan ng gobyerno ang sophisticated tax planning o profit-sharing ng mga kompanya na iniisip umiwas sa bagong measures. Nangako siya ng bagong targeted anti-avoidance rules upang siguraduhin na babayaran ng mga kompanya ang gustong pabayaran sa kanila ng Liberals.

Nangako rin ang partido na palalakasin ang kapangyarihan ng federal Financial Consumer Agency of Canada upang mas mabantayan ang excessive fees na sinisingil sa mga kostumer at matiyak na ang cost ng bagong corporate tax measures ay hindi ipapasa sa mga kostumer.

Pinu-push ni New Democratic Leader Jagmeet Singh si Trudeau na tutukan kung magkano ang sinisingil ng mga bangko sa kanilang mga kostumer ngayong heath crisis. Hiniling ng partido sa gobyerno na pansamantalang i-block ang mga bangko mula sa paniningil ng interes sa mortgages at putulin ang credit card fees na binabayaran ng maliliit na negosyante para sa payment processing.

Nangako naman si Conservative Leader Erin O’Toole na haharapin ang malalaking bangko. Sa plataporma na inilabas noong nakaraang linggo, nangako ang partido na ang Conservative government ay lilikha ng legislation upang payagan ang higit na kumpetisyon sa banking ng mga fintech companies, at uutusan ang Competition Bureau na imbestigahan ang bank fees at i-require ang higit na transparency sa investment management fees para hindi malamangan ang seniors at savers.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.