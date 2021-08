Canada maaaring may 24-48 oras na lang para paliparin ang mga eroplano sa Kabul

Sinabi ng source - na may kaalaman tungkol sa misyon ngunit hindi awtorisadong magsalita sa publiko - na limitado ang bilang ng flights na natitira para sa militar ng Canada at nauubusan na sila ng oras.

Habang papalapit ang Aug. 31 deadline upang i-withdraw ng Estados Unidos ang kanilang combat troops mula sa Afghanistan, tinatapos na rin ng Canadian Forces ang evacuation ayon sa source.

Sa isang media briefing ngayong umaga, hindi nagkomento si Defence Minister Harjit Sajjan kung ilang oras na lang ang natitira. Sinabi niya na mabilis na kumikilos ang militar sa ground.

"Ang sitwasyon ay nagbabago bawat oras. Makakakuha ako ng detalyadong briefing tungkol sa withdrawal plan sa ilang sandali ngunit isang bagay lang ang masisiguro ko sa iyo, magpapatuloy tayo sa paglikas ng pinakamaraming Afghans as possible," sabi niya sa mga reporters.

Libo-libong Afghans na natatakot sa persekusyon sa ilalim ng Taliban, na umakyat sa kapangyarihan nitong mga nagdaang araw, ang tumakbo sa paliparan ng Kabul upang makatakas mula sa bansa.

Noong Agosto 24, sinabi ni Immigration Minister Marco Mendicino na na-airlift ng Canada ang mahigit 2,700 katao mula sa Kabul kasama ang Afghan refugees, Canadian citizens, permanent residents at iba pang foreign nationals.

Nakipagkasundo ang Canada sa ibang bansa na payagan ang mga tao papuntang Canada na sumakay sa allied aircraft sa pamamagitan ng isang air-bridge agreement. Ito rin ang gagawin ng Canada para sa mga bansang ito.

Sinabi ni Mendicino ngayong araw na malapit sa 1,000 Afghans ang nakarating na sa Canada at mahigit 300 ang tapos na ang quarantine.

Tutungo na kami sa susunod na phase ng operasyon. Ito ay ang pagbibigay ng suporta sa mga Afghans pagkatapos mag-withdraw ng coalition, aniya.

Ngayong linggo, sinabi ng gobyerno na ang special forces ng Canada ay nagtatrabaho sa labas ng security zone ng Kabul airport upang ma-identify at dalhin ang mga Canadian citizens at eligible Afghans kasama ang kanilang pamilya sa security gates at sa nakaabang na aircraft.

Ngunit maraming advocacy groups at mga pamilya sa ground ang nag-report na problema ang pag-abot sa mga opisyal.

Kahapon lang, kasunod ng virtual G7 meeting, sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na ang Canada ay mananatili sa Afghanistan lampas sa petsa na Agosto 31 upang tumulong sa evacuation ng mas maraming Canadians at eligible Afghans - basta’t secure pa ang sitwasyon.

Binibigyang diin ko na handa ang Canada na manatili sa kabila ng ika-31 na deadline, kung posible pa ito, dahil gusto natin iligtas ang mas maraming tao. Handang magtrabaho ang mga Canadians upang subukan na gawin ito, aniya.

Klinaro ng isang spokesperson mula sa Prime Minister’s Office (PMO) na ang pananatili ng Canadian Forces sa Kabul lampas sa katapusan ng buwan ay depende sa extension ng U.S. military presence. Hindi rin mananatili ang Canada sa Afghanistan pagkatapos mag-pull out ng U.S. troops.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.