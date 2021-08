Dumoble ang mga biyahero sa Canada matapos buksan ang border sa mga Amerikano

Ayon sa statistics ng Canadian government, may 218,732 non-commercial travellers ang pumasok sa Canada by land mula Agosto 9-15. Ang bilang na ito, kasama ang Canadians at Americans, ay nasa 111 per cent increase mula 103,344 travellers noong linggo na sarado pa ang border sa mga Amerikano. Halos 200 per cent naman ang itinaas nang tumawid ang 74,562 katao sa parehong linggo ng 2020.

Gayunpaman, mas mababa pa rin ito kung ikukumpara sa 1.4 milyon na biyaherong pumasok sa Canada sa parehong linggo ng 2019 bago magsimula ang COVID-19 pandemic.

Sa regional level, hindi na-break down ng gobyerno ang bilang sa pagitan ng non-commercial travellers at truck drivers na tumaas ng kaunti noong linggo na iyon. Kasama ang commercial drivers na pinapayagang makapasok ng Canada sa panahon ng pandemya, ang kabuuang numero ng mga tao na tumawid sa border ay nasa 332,581.

Ang rehiyon na may pinakamataas na bilang ng tao na tumawid para sa commercial at non-commercial reasons ay sa probinsya ng Ontario, na nag-a-account sa 206,783 na pumasok mula sa Estados Unidos - tumaas ng 54 per cent mula noong nagdaang linggo. Ayon sa statistics, ang bilang ng mga Canadians na nagbalik sa bansa ay tumaas ng 111,210 mula 101,214 noong nagdaang linggo, ngunit ang bilang ng foreign nationals ay trumiple sa 95,573 mula 32,520.

Ang Pacific region ang sumunod na may pinakamalaking numero ng mga biyahero noong linggo na iyon. Tumaas ng 79 per cent ang commercial at non-commercial crossings sa Canada at umakyat sa 52,875 mula 29,530. Habang ang bilang ng mga Canadians ay umakyat sa 20,579 mula 17,492, ang bilang naman ng mga foreign nationals ay trumiple sa 32, 296 mula 12,038.

Ang pinakamalaking percentage increase ng mga biyahero ay sa Atlantic region, kung saan ang commercial at non-commercial traffic ay umakyat ng 89 per cent sa 15,711 mula 8,282. Samantala, ang bilang ng mga Canadians ay bahagyang tumaas sa 5,981 mula 5,234, ang bilang ng foreign nationals ay trumiple sa 9,730 mula 3,048.

Ang Atlantic Canada ay binubuo ng tatlong probinsya: New Brunswick, Nova Scotia at Prince Edward Island na tinatawag na The Maritimes. Kasama rito ang probinsya sa pinakasilangang bahagi ng Canada, ang Newfoundland and Labrador.

Sa Quebec, ang bilang ng commercial at non-commercial na mga biyahero ay umakyat ng 66.4 per cent sa 33,758 mula 20,278. Muli, may bahagyang pagtaas sa bilang ng mga Canadians sa 15,768 mula 14,018, samantala ang bilang ng mga non-Canadians ay trumiple sa 17,990 mula 6,260.

Ang Prairies ang may pinakamaliit na percentage increase noong linggo na iyon, tumaas ng 31.6 per cent lamang sa 23,454 mula 17,819 commercial at non-commercial travellers. Habang ang bilang ng mga Canadians ay umakyat sa 12,982 mula 11,989 noong nagdaang linggo, ang bilang naman ng foreign nationals ay dumoble sa 10,471 mula 5,830.

Ang Canadian Prairies ay binubuo ng mga probinsya ng Alberta, Saskatchewan at Manitoba.

Ipinapakita sa Statistics ang pagtaas ng bilang ng mga tao na lumipad sa Canada in the same period - 179,939 laban sa 138,257 noong nagdaang linggo - isang 30 per cent increase sa kabuuan. Ngunit kahit na ang numero ng mga Canadian citizens na lumipad sa Canada ay tumaas ng 13.8 per cent sa 109,216, ang bilang ng ibang foreign nationals ay tumaas ng 67 per cent sa 70,723.

Sa parehong linggo noong 2020, 46,506 lamang ang lumipad sa Canada. Bumaba nang husto mula sa pre-pandemic levels na 783,790 sa linggo na iyon noong 2019.

Noong Hulyo 19, inanunsyo ng Canadian government na bubuksan nila ang border sa mga fully vaccinated U.S. citizens at permanent residents na may negative PCR COVID test na kinuha sa loob ng 72 oras ng pagtawid sa border.

Sa Setyembre 7 mas magbubukas pa ang Canada at papapasukin na ang vaccinated travellers mula sa ibang bansa.

Sa mga unang oras matapos magbukas ang land border ng bansa, may mahabang pila ng mga kotse at mahabang paghihintay sa ibang border crossings dahil tumalon ang mga biyahero sa pagkakataon na pumunta sa Canada. Iba-iba ang mga rason sa pagtawid. Ang ilan ay pumunta sa norte upang makasama muli ang pamilya at mga kaibigan, ang iba naman pumunta para sa turismo o binisita ang kanilang cottages.

Habang nagbukas ang Canadian border sa American citizens at permanent residents noong Agosto 9, nanatiling sarado ang U.S. land border. Litrato: Reuters / Christinne Muschi

Gayumpaman, nanatiling sarado ang Estados Unidos. Habang ang Canadians ay pinayagan sa simula ng pandemya na makalipad sa U.S., inanunsyo ng Department of Homeland Security noong nakaraang linggo na ang U.S. land border ay mananatiling sarado hanggang Setyembre 21 dahil sa COVID transmission rates sa Estados Unidos at delta variant.

Nitong mga nakaraang linggo, ipinakita ng U.S. Centers for Disease Control (CDC) na ang community transmission sa buong bansa ay pulang pula na sa kanilang mapa dahil ang pagkalat sa mga county ay nasa kategorya ng high rates of COVID-19 transmission. Ang karamihan sa mga counties sa border ng Canada ay nasa high o substantial COVID-19 community transmission.

Sa buong Estados Unidos, 90 per cent ng mga counties ngayon ay nasa high COVID-19 community transmission.

Ayon sa U.S. Centers for Disease Control CDC , 51.6 per cent ng mga residente sa U.S. ay fully vaccinated.

Habang ang mga northern U.S. politicians at business leaders ay nanawagan sa Estados Unidos na sundan ang lead ng Canada at muling buksan ang land border, sinabi ng attaché ng Homeland Security sa embahada ng Canada sa isang conference noong nakaraang linggo na ang public health data ay naging susi sa desisyon nito noong Hulyo na panatilihing sarado ang U.S. land border.

Ang pagkalat ng delta variant at ang mga hindi natin alam tungkol dito, kasama ang trends sa domestic public health kaugnay ng vaccination rates, hospitalization rates at new infection rates ang naging malaking konsiderasyon, sinabi ni Ted Sobel sa annual summit meeting ng Pacific NorthWest Economic Region. Ito ang mga bagay na tinitingnan naming mabuti.

