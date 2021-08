Elections Canada kinansela ang Vote on Campus program, mga estudyante nagreklamo

May mga voter studies na nagsasabing naniniwala ang mga kabataan na ang pagboto ay hindi naman makakagawa ng kaibahan at ang ganitong klase ng aksyon, ang kakulangan sa special ballot polling stations, ang nagpapalala sa mga negatibong trends, sinabi sa CBC News ni Saad Shoaib, vice-president external para sa Alma Mater Society ng University of British Columbia.

Sinabi ng Elections Canada na hindi nila io-offer ang Vote on Campus program ngayong Setyembre dahil sa logistical reasons: ang pandemya at ang minority government ay ginawang mahirap ang pagpaplano para sa kampus.

May tanong ka ba tungkol sa eleksyon? Mag-email sa CBC News: Ask@cbc.ca. Ang iyong input ay makakatulong na i-inform ang aming coverage

Alamin kung sino ang nangunguna sa polls sa pamamagitan ng Poll Tracker (bagong window)

Ang Vote on Campus ay isang targeted program para sa mga estudyante upang makaboto sila sa kanilang home ridings habang nasa eskwela. May temporary voting offices na sinet up sa kampus kung saan makakaboto ang mga estudyante sa pamamagitan ng special ballot o maaari rin nilang i-update ang kanilang voter information. Ito ang mga paraan para makaboto sila sa kanilang local riding.

Nagsimula ang pilot noong 2015 at in-expand sa 109 na kolehiyo at unibersidad noong 2019 federal election.

Ginugugol ang maraming buwan upang iorganisa ang Vote on Campus. At sa panahon ng minority government, ang halalan ay puwedeng i-declare anumang oras, sinabi sa CBC News ni Rejean Grenier, ang spokesperson ng Elections Canada

Hindi rin nakatulong ang pandemya. Karamihan sa mga unibersidad, noong inuumpisahan namin ang plano para sa kampanya… ay nagsara noong Marso 2020 - at hindi nila alam kung kailan sila magbubukas, ani Grenier.

Sinabi ni Grenier na ang mga nagtatrabaho sa Elections Canada na nagbalik opisina ay gumagawa ng paraan upang maglagay ng polling stations sa mga student neighbourhoods, kung saan posible.

Pagboto sa pamamagitan ng mail, special ballot

May option ang mga estudyante na bumoto by mail-in ballot (ang deadline para mag-apply ay sa Setyembre 14) o special ballot sa Elections Canada office (ang deadline para bumoto ay sa Setyembre 14).

Ngunit alinman sa mga options na ito ay hindi sapat, ito ang sinabi ni Shoaib at ni McMaster Student Union president Denver Della-Vedova na parehong pumirma sa isang liham kay Stéphane Perrault, ang chief electoral officer ng Canada.

Sa palagay ko responsibilidad ng Elections Canada ang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang siguraduhin na ang mga estudyante ay makakaboto at may pantay at fair access sa pagboto sa lahat ng posibleng paraan, ani Della-Vedova.

Kailangan ito. Kailangan ito ng mga estudyante. At kailangan nilang rumesponde sa mabilis na paraan at sa tingin ko isa itong espesyal na sirkumstansya. Kailangan nilang gawin ang lahat ng kanilang makakaya upang siguraduhin na ang mga estudyante ay may tama at accessible na mechanisms sa mga kampus para makaboto, ani Shoaib.

Sa pinaka-minimum, sinabi ng mga estudyante sa Elections Canada na dapat silang mag-commit na ibalik ang programa sa susunod na federal election.

Hindi nangako ang Elections Canada na gagawin ito. Sinabi ng ahensiya sa kanilang website na ang kahit anong external service point program - kung saan parte ang Vote on Campus - ay hindi ide-deploy para sa 44th [general election] sa panahon ng pandemya o kahit matapos na ang pandemya.

Sinabi pa ng ahensiya na muli nilang susuriin ang desisyon na ito kung matatanggal na ang pandemic restrictions.

Sa Canada, ang minimum voting age ay 18.

Isang artikulo ni Jackie Sharkey (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.