Trudeau nangako ng new incentives at buwis sa ‘flipping’ para magkabahay ang Canadians

Habang kausap ang mga reporters sa Hamilton, sinabi ni Trudeau na ang real estate market ay pinahihirapan ng instability at uncertainty at ang COVID-fuelled na ispaik ay humantong sa pagtaas ng presyo, bidding wars, talamak na speculation at maraming bakanteng properties. Sinabi niya na dinedemanda ng sitwasyon ang pakikialam ng gobyerno upang matulungan ang mas maraming tao na magkabahay.

Ang agresibong plano - bilyong-bilyong dolyares sa new funding, measures upang pigilan ang flipping ng mga bahay, efforts upang pigilan ang foreign nationals na bumili ng mga bahay sa loob ng dalawang taon at bagong regulatory measures upang mapulis ang abusadong real estate agents - ay inilabas sa panahon kung saan sinasabi ng mga Canadians sa pollsters na housing ang isa sa mga isyu na pinahahalagahan nila.

Ang three-point program ay binubuo ng mga pangako upang i-unlock ang home ownership sa pamamagitan ng bagong government funding, pagpapatayo ng mas maraming bahay para tugunan ang problema sa supply at mga hakbang upang maprotektahan ang karapatan ng buyers.

Kung nagtrabaho ka nang husto, kung ikaw ay nag-impok, ang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan ay dapat kayang abutin. Para sa maraming tao, hindi ito ang kaso - at hindi ito tama, ani Trudeau.

Hindi ka dapat lumipat sa lugar na malayo sa trabaho mo o eskwelahan o pamilya para ma-afford ang iyong renta. Hindi ka dapat natatalo sa bidding war sa iyong bahay ng mga speculators. Oras na para magbago ang mga bagay na ito.

Ang pangako na doblehin ang tax credit

Kung mahahalal muli ang Liberals sa Setyembre 20, sinabi ni Trudeau na magpapakilala siya ng first home savings account na papayagan ang mga Canadians na mag-impok ng $40,000 hanggang sa edad na 40 para sa kanilang unang bahay at i-withdraw ito tax-free kapag handa na silang bumili. Ang pera na madadagdag sa account ay magiging tax-free at maaaring ma-withdraw na walang taxes dahil sa posibleng investment gains.

Sinabi niya na dodoblehin ng Liberal government ang first-time home buyers tax credit mula $5,000 hanggang $10,000 - ang incentive na ito ay makakatulong sa closing costs na kaakibat ng pagbili ng property.

Upang mabawasan ang mortgage costs, ang Trudeau-led government ay pupuwersahin ang Canada Mortgage and Housing Corporation na babaan ang mortgage insurance rates by 25 per cent - isang $6,100 savings para sa average person. Iminungkahi rin ng Liberals ang parang rent-to-own program na may $1 bilyon na bagong funding upang makalikha ng daan para sa mga renters sa loob ng limang taon o mas mababa.

Upang makatulong sa supply side, nangako si Trudeau na magtatayo, magpe-preserve o magre-repair ng 1.4 milyon na bahay sa susunod na apat na taon sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga lungsod ng bagong tools upang mapabilis ang housing construction. Ang re-elected na Liberal government ay lilikha ng $4 bilyon pool of cash na maaaring kunan ng mga lungsod kung kailangan nila ng tulong upang makagawa ng middle-class homes. Naniniwala ang partido na ang programang ito - na pipigil sa mga speculators na magmay-ari ng bakanteng lupa - ay gagawing available ang libo-libong bagong bahay sa loob ng apat na taon.

Nangako rin ang partido ng $2.7 bilyon sa loob ng apat na taon para makapagpatayo o makapag-repair ng mas affordable na bahay, pera para sa pagko-convert ng empty office space sa housing, magkaroon ng multigenerational home renovation tax credit para pagaanin ang gastos sa pagdadagdag ng secondary unit sa bahay, at mas maraming pera para sa Indigenous housing upang tulungan ang First Nations, Métis at Inuit people na nakatira sa substandard conditions.

May tanong ka ba tungkol sa eleksyon? Mag-email sa CBC News: Ask@cbc.ca. Ang iyong input ay makakatulong na i-inform ang aming coverage

Alamin kung sino ang nangunguna sa polls sa pamamagitan ng Poll Tracker (bagong window)

‘Ganap na price transparency’

Nangako rin si Trudeau na tututukan ang mga mapang-abusong real estate practices na sanhi ng hindi magandang karanasan ng karamihan sa pagbili ng bahay noong mga nagdaang taon.

Ang bagong federal Home Buyers’ Bill of Rights ay ipagbabawal ang blind bidding - ito ang tawag sa mga home buyers na tumitingin sa iisang property na hindi nalalaman kung magkano ang ino-offer ng iba. Ito ang mag-e-establish ng legal right sa home inspection, titiyakin ang total price transparency - para malaman ng buyer ang history ng recent house sale prices - magre-require ng more disclosure mula sa real estate agents na parehong kumakatawan sa buyer at seller, at idedemanda sa bangko na mag-offer ng mortgage deferrals sa loob ng anim na buwan para sa mga taong nawalan ng trabaho.

Karamihan sa iminungkahi ng Liberals sa bill of rights na ito ay nasa labas ng tradisyonal na limit ng federal responsibility. Ayon sa constitutional division of powers, ang property at civil rights at lahat ng bagay na lokal at pribado in nature ay itinuturing na jurisdiction ng probinsya.

Sinabi ng isang opisyal ng Liberal campaign na ang ibang proposed measures, tulad ng prohibition sa blind bidding, ay maaaring ipatupad sa ilalim ng new penalties sa Criminal Code.

Maaari rin gamitin ng Liberals ang taxation powers ng federal government at ang awtoridad nito na mag-underwrite ng mortgages upang isulong ang mga pagbabago. Ang iba naman ay kakailanganin ang negosasyon.

Ang Criminal Code ay isang behikulo na magagamit ng federal government upang aksyunan ang mga bagay na ito, ayon sa opisyal. Ngunit nakabukas ang aming mga mata sa katotohanan na magkakaroon ng pag-uusap sa mga probinsya, makikipagtulungan sa mga probinsya pero maraming puwang para mamuno ang federal.

Upang pantayan ang pangako ng mga Conservatives, pagbabawalan din ng Liberal government ang new foreign ownership ng mga Canadian homes sa susunod na dalawang taon - isang panukala na magpapahinto sa rampant housing speculation na pinopondohan ng pera galing abroad.

Bukod sa ban, sinabi ni Trudeau na papalawakin niya ang parating na buwis sa vacant housing na pagmamay-ari ng non-resident at non-Canadians kabilang ang foreign-owned vacant land sa malalaking lungsod.

Magpapatupad din ang Liberals ng anti-flipping tax sa mga residential properties na magre-require na ariin ang mga properties sa loob ng 12 buwan o harapin ang mabigat na buwis na ito.

Nang tanungin kung ang bagong measures ay pag-amin sa mga pangakong napako ng kasalukuyang national housing strategy, sinabi ni Trudeau na kahit na ang 2017 plan ng gobyerno (bagong window) ay nakatulong sa pag-expand ng pool ng affordable housing para sa libo-libong tao at nabawasan ang homelessness, mas marami pa ring dapat gawin.

PANOORIN | Trudeau nangako na tutulungan ang mga home buyers:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Tandaan natin, noong 2017 nang ilunsad ang national housing strategy, tayo ay nagsimula sa umpisa dahil ang nakalipas na 10 taon na pamumuno ng Conservative government ay nagdesisyon na wala silang gagampanan na papel sa housing. Mali ito, ani Trudeau. Ngunit talagang marami pang dapat gawin - marami pang gagawin.

Binatikos ni Trudeau ang housing plan (bagong window) ni Conservative Leader Erin O’Toole na nangakong magtatayo ng isang milyong bagong bahay sa susunod na tatlong taon habang papadaliin ang mortgage requirements at gagawing available ang mas maraming federal land para i-develop.

Sinabi ni Trudeau na ang mga Conservatives ay gagawin ang dati na nilang ginagawa, bigyan ng malaking breaks ang mga mayayaman - isang reference sa plataporma ni O’Toole na lumikha ng incentive para sa Canadians na mag-i-invest sa rental housing sa pamamagitan ng pagbabago sa capital gains tax.

Iginiit naman ng Conservatives na ang krisis sa housing ay bunsod ng shortage sa supply at sinabing ang mga programa na humihikayat sa mga tao at kompanya na magtayo ng mas maraming rental units ay makakatulong na lutasin ang problema.

Bibigyan ni Erin O’Toole ng tax break ang iyong landlord kapag ibinenta na ang building at wala siyang gagawin para sa iyo. Sa bandang huli, ito ay tungkol sa iyo, ani Trudeau.

Hindi natin dapat tanggapin ang approach ni Erin O’Toole sa housing, tulad ng hindi natin pagtanggap sa kanyang plano na wasakin ang $10-a-day child care o ang pagbabakuna.

Conservatives, New Democratic Party nabigo raw ang Liberal housing policy

Habang kausap ang mga reporter sa Ottawa ngayong araw, sinabi ni O’Toole na hindi siya tatanggap ng lessons mula kay Trudeau sa housing.

May anim na taon si Mr. Trudeau at siya ay nabigo. Ang krisis sa housing ay sumabog na sa nakaraaang tatlo, apat na taon sa ilalim ng kanyang pamumuno, ani O’Toole. Pagkatapos ng anim na taon na walang aksyon, ang walang laman niyang salita ay hindi deserve ng mga Canadians. Deserve nila ang isang plano.

Kritikal din si New Democratic Party (NDP) Leader Jagmeet Singh at sinabi na mas lumala ang sitwasyon sa nakalipas na anim na taon sa ilalim ni Trudeau.

Ang housing ay mas naging mahal. Ang pagre-rent ay naging mas mahal. Hindi na natin kayang i-handle ang apat na taon pa nito, ani Singh sa kanyang kampanya sa Mississauga, Ontario kung saan inanunsyo niya ang plano na i-nationalize ang Revera, ang pinakamalaking for-profit long-term care home operator sa Canada.

Ang plataporma ng New Democratic Party NDP ay nakapokus sa mga renters. Sinasabi ng partido na pinabayaan ng Liberals ang mga Canadians na walang bahay at ang kasalukuyang mga programa ay “masyadong maliit para makagawa ng difference para sa maraming Canadians."

Ang New Democratic Party NDP government ay isi-streamline ang funding applications para sa co-ops, social at non-profit housing at aalisin ang federal portion ng GST/HST sa construction ng mga bagong affordable rental units para madagdagan ang supply. Sinabi ni Singh na ang gobyerno na kanyang pamumunuan ay ifi-free up ang federal lands para sa mga ganitong proyekto, at gagawing vibrant new communities ang mga unused o under-used properties.

Para sa mga homebuyers, ire-reintroduce ng New Democratic Party NDP ang 30-year terms para sa insured mortgages sa entry-level homes. Katulad ng Liberals, dodoblehin din ng New Democratic Party NDP ang home buyers’ tax credit na magbibigay sa mga tao ng $1,500 na makakatulong sa closing costs. Nangako rin sila na magpapataw ng 20 per cent foreign buyers’ tax sa mga bahay na ibinenta sa mga taong hindi Canadian citizens o permanent residents.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.