Mga opisyal sa British Columbia ibinalita ang kanilang back-to-school plans

Ang mga estudyante sa Grade 4 pataas kabilang na ang staff ay required na magsuot ng mask sa indoor spaces. Ang mga nakababatang mga estudyante ay hinihikayat din na magsuot ng mask, ayon sa back-to-school plan na inilabas ngayong Martes.

"Committed kami sa ligtas, in-class learning, hindi lang para sa educational growth ng mga estudyante kung hindi pati na rin sa kanilang social at emotional well-being," ani B.C. Education Minister Jennifer Whiteside sa isang news conference.

Kinumpirma ng probinsya na hindi minandato ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 sa mga titser, staff at eligible na mga estudyante para makabalik sa klase.

Ang ibang measures na ipinapatupad noong nakaraang school year ay magpapatuloy ngayong fall, kabilang ang enhanced cleaning at health at safety checklist.

Sinabi ni Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry na ang mga kabataan edad 12 hanggang 17 ay magkakaroon ng madaling access sa bakuna sa pagbubukas ng school year at magkakaroon ng on-campus clinics para sa post-secondary students.

Vaccine cards ipaptupad din sa campus housing

Noong Lunes, inanunsyo ng probinsya na kailangang magpakita ng vaccine card ang mga residente na papasok sa mga restawran, clubs, ticketed sporting events at organisadong events gaya ng kasal ngayong fall.

Simula Setyembre 13, kailangang magpakita ng proof na naturukan na sila ng isang dose ng bakuna upang ma-access ang mga aktibidad na ito. Pagkatapos ng Oktubre 24, kailangan fully vaccinated na sila sa loob ng pitong araw.

Ang measures na ito ay ipapatupad sa post-secondary campuses, kabilang ang student housing kung saan ire-require ang proof of vaccination simula Setyembre 7.

Ngayong Martes, sinabi ni Minister of Advanced Education Anne Kang na ang mga kolehiyo at unibersidad ay maaaring mag-develop ng sariling polisiya o humingi ng karagdagang proof of vaccination sa mas maraming settings, kung ito ang nais nila.

Sinabi ni Premier John Horgan noong Lunes na ang card ay magbibigay ng kumpiyansa sa mga tao na pumunta sa mga non-discretionary activities at businesses, lalo na’t hindi pa pupunta ang probinsya sa huling hakbang ng restart plan sa Setyembre 7.

May nadagdag na 16 na COVID-19 deaths sa loob lamang ng 72 oras noong Lunes at may 1,711 new cases na bunsod ng mas nakakahawang delta variant.

Noong Lunes, sinabi ni Henry sa news conference na halos 90 per cent ng COVID-19 cases sa probinsya noong nakaraang buwan ay nakita sa mga hindi pa bakunado, at halos lahat ng impeksyon ay na-diagnose sa mga taong edad 20 hanggang 40.

Halos 75 per cent ng lahat ng eligible na residente ng B.C. ay naturukan na ng dalawang doses ng COVID-19 vaccine, samantala mahigit 83 per cent ang naturukan na ng unang shot.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.