B.C. inanunsyo ang bagong COVID-19 vaccine card para sa public activities

Ang bagong B.C. vaccine cards ay ipapatupad sa Setyembre 13, sinabi nina Premier John Horgan at Provincial Health Officer Dr. Bonnie Henry sa mga reporters noong Lunes.

Ang pagiging bakunado ay isang paraan upang makausad tayo mula sa pandemya, ani Horgan.

Sa simula, ire-require ang proof of one dose sa mga British Columbians. Pagsapit ng Oktubre 24, dalawang doses na ang required. Ang cards ay ire-require para sa non-essential recreational at social activities.

B.C. hindi pupunta sa susunod na hakbang ng restart plan

Sinabi ni Henry na ang mga hindi bakunado ay kasalakuyang nag-a-account sa 90 per cent ng COVID-19 cases sa B.C. at 93 per cent ng hospitalizations. Ang banta ng infection ay 10 beses na mas mataas para sa mga taong hindi pa nababakunahan, aniya.

Ang bilang na ito ang nagpapaalala sa atin kung bakit importante ang magpabakuna.

PANOORIN | Henry ipinaliwanag ang bagong rules sa vaccination records:

Début du widget Widget. Passer le widget ?

Fin du widget Widget. Retourner au début du widget ?

Kinumpirma ni Health Minister Adrian Dix na dahil sa pagtaas ng mga kaso at hospitalization numbers, ang B.C. ay hindi pupunta sa susunod na hakbang ng COVID-19 restart plan sa Setyembre 7 gaya ng plano.

Ang bilang ng mga kaso ay nag-surge sa Interior Health region, kaya napuwersa ang mga opisyal na palawakin ang restrictions sa Central Okanagan - tulad ng mandatory na pagsusuot ng mask at pagbabawas ng limit sa indoor at outdoor events (bagong window) - sa buong rehiyon.

Sinabi ni Henry na magkakaroon ng diskresyon sa mga lugar na may mataas na transmission para i-require ang proof of vaccination bago sumapit ang Setyembre 13.

Mga lugar na magre-require ng proof of vaccination

Ang bagong vaccine card ay magiging available online para gamitin sa smart phone, ngunit para sa mga taong hindi maa-access ang proof of vaccination digitally, ang probinsya ay magbibigay ng secure alternative option. Sinabi ni Horgan na titiyakin nila na ang mga cards ay hindi mapepeke o maha-hack.

Ang buong listahan ng mga aktibidad na saklaw ng bagong rules:

indoor ticketed sporting events

indoor concerts

indoor theatre/dance/symphony events

restawran (indoor at patio dining)

night clubs

casinos

sinehan

fitness centres/gyms (hindi kasama ang youth recreational sport)

Mga negosyo na nag-o-offer ng indoor high-intensity group exercise activities

organisadong indoor events (e.g. kasal, parties, mga kumperensya, meetings, workshops)

discretionary organized indoor group recreational classes at activities

student housing sa mga kampus ng kolehiyo at unibersidad

Ang cards ay hindi ire-require sa mga grocery stores at iba pang retail settings na hindi pa nagkaroon ng mataas na lebel ng transmission ani Henry. Hindi rin ito kakailanganin sa mga lugar ng pagsamba.

Sinabi ni Henry na magkakaroon ng exemption para sa mga batang edad 12 pababa, ngunit hindi para sa mga taong ayaw magpabakuna dahil sa health o religious reasons.

Ang proof of vaccination ay ire-require din sa mga taong bibisita mula sa labas ng probinsya. Sinabi ni Dix na ang logistics para sa mga Canadian visitors ay madedetermina sa province-by-province basis. Ang mga tao na bibisita sa labas ng Canada ay ire-require na magpakita ng proof of vaccination na ginamit nila pagpasok ng Canada kasama ang kanilang pasaporte.

Ang bagong measures ay ipapatupad hanggang Enero 31, 2022.

Mula noong Biyernes, 83 per cent ng eligible British Columbians edad 12 pataas ay naturukan na ng unang dose ng bakuna. Halos 74 per cent ng mga taong eligible na maturukan ay nakatanggap na ng pangalawang shot.

Anti-vaxxers hino-hold ang komunidad at ransom: B.C. mayor

Sa Nelson, B.C. kung saan ang COVID-19 numbers ay nag-iispaik at mababa ang vaccination rates, sinabi ni Mayor John Dooley na buo ang kanyang suporta sa plano.

Sa totoo lang, naniniwala ako na ang passport ang paraan para makausad dahil unfair at disrespectful ito sa mga taong bakunado - ang mga taong walang intensyon na magpabakuna - hino-hold ang komunidad at ransom, sinabi niya kay Chris Walker, ang host ng Daybreak South ng CBC.

Mula noong Biyernes, 72 per cent lang ng eligible na mga residente sa Nelson ang may first dose na ng bakuna (bagong window)kumpara sa 83 per cent provincewide.

Sinabi ni Dooley na alam niya na may mga tao sa komunidad na hindi pa nagpapabakuna at ang vaccine passport ang hihikayat sa kanila. Para sa mga taong ayaw lang talaga magpaturok, Hindi sila dapat bigyan ng mga pribilehiyo na mayroon tayo.

Ayon kay Dooley nakausap niya ang mga may-ari ng restawran at mga tao sa entertainment business at sinusuportahan din nila ang ideya.

Naniniwala ako na ang vaccine passport ay magpapalawig sa business opportunities dahil mararamdaman ng mga tao na mas ligtas na lumabas, aniya.

Ayon kay Ian Tostenson, president at CEO ng B.C. Restaurant and Foodservices Association, suportado ng kanilang organisasyon ang mas malakas na measures lalo na’t may delta.

Maganda ang pakiramdam namin dito, ani Tostenson.

Binigyang diin niya na 15 hanggang 20 restawran ang sinara sa Interior dahil sa COVID-19 outbreaks - isang bagay na gusto niyang iwasan sa ibang bahagi ng probinsya.

Down ng 50 per cent ang negosyo. Ni-lay off nila ang staff. Magulo, aniya.

Kailangan natin pumunta sa susunod na lebel o mahaharap tayo sa mas madaming closures sa Fraser Valley at Vancouver at patuloy lang ito na mangyayari.

Ang mga sentimyento na ito ay ramdam din sa Surrey, B.C. kung saan ipinahayag ng lokal na Board of Trade ang kanilang suporta para sa vaccination cards.

Ang layunin sa hinaharap ay magkaroon ng co-ordinated, national approach sa pagpapakita ng proof of vaccination, sinabi ng CEO ng board na si Anita Huberman sa isang news release.

Ang short-term na proof of immunization strategy ay importanteng temporary measure na hinihiling ng Surrey Board of Trade sa B.C. Government at sa federal government.

Isang artikulo ni Bethany Lindsay (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula kina Roshini Nair, Daybreak South, the Canadian Press, On The Coast at On the Island.