Trudeau bilyon ang pangakong gagastusin sa health-care para mag-hire ng 7,500 na doktor

Habang kausap ang mga reporter sa kanyang kampanya sa Halifax, Nova Scotia, sinabi ni Trudeau na ang gobyerno na pamumunuan niya ay ire-rebuild ang health-care system na pininsala ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagre-recruit ng mas maraming physicians at aalisin ang wait-lists na lumaki nitong pandemya.

Habang unti-unting tumataas ang federal Canada Health Transfer sa ilalim ni Trudeau, paulit-ulit na nanawagan ang mga probinsya para sa mas malaki na cash injection (bagong window) upang matugunan ang lumalaking gastos at mas mahabang wait-times.

Ngunit sinabi ng Liberal leader ngayong araw na nakikinig ang federal government na kailangan mag-step up para sa mas malaking funding upang masiguro na ang mga tao ay makakakuha ng mas magandang pag-aalaga sa buong bansa. Ito ang ating gagawin.

Kung mahahalal muli, sinabi ni Trudeau na ang Liberal government ay magpapadala ng $6 bilyon sa mga probinsya upang matugunan ang paghihintay sa ilang procedures - isang financial commitment na bukod pa sa $4 na bilyon na nakalaan na ngayon sa pinakahuling budget.

Ang isang Trudeau-led government ay magbibigay rin ng $400 milyon sa mga probinsya at territories upang palawakin ang virtual primary care services. Sumatotal, ang health-care commitment na inanunsyo ngayong araw ay aabot ng $10 bilyon sa new spending.

Ang health care ay responsibilidad ng mga probinsya at palagi nating igagalang ito, aniya. Ngunit nagse-step up tayo bilang federal government dahil alam natin na dapat makakuha kayo ng care sa oras at lugar na kailangan niyo ito. Sa bandang huli, ito ang talagang mahalaga.

Nagbitiw ng parehas na pangako si Trudeau noong 2019 campaign - $6 na bilyon upang mag-hire ng mas maraming doktor (bagong window) - ngunit sinabi ng Canadian Medical Association kamakailan na naghihitay pa rin sila na makita ang totoong commitment sa isyu na ito.

Ang pre-pandemic data mula sa Canadian Institute for Health Information (CIHI) ay nagsa-suggest na ang bilang ng new physicians na nadagdag sa sistema ay naungusan ang paglago ng populasyon sa mga nagdaang taon, ngunit marami pa ring probinsya ang dumaranas ng shortage sa family doctors.

Halimbawa, sa Nova Scotia kung saan ang estado ng health-care system ay isang pangunahing isyu sa katatapos na provincial election campaign, mahigit 69,000 katao ang nasa waiting list upang makakuha ng primary care physician. Ang bilang na ito ay lumaki mula sa 25,000 apat na taon na ang nakalilipas. Sa ibang parte ng probinsya, ang wait-time para sa knee replacement at mahigit 1,000 araw.

Conservative, Liberal magkaiba ang approach sa health funding

Sinabi ni Trudeau na palalalain ni Conservative Leader Erin O’Toole ang problema dahil puputulin nito ang mga serbisyo tulad ng health care.

Samantala, ang inilabas na Conservative platform noong isang linggo ay nagpapakita na handa si O’Toole na gumastos ng mas malaki sa health-care transfer bawat taon kasya sa mga Liberals.

PANOORIN | Trudeau sinabi na nakapokus ang Liberals sa mga resulta, hindi sa dolyares para sa health-care system:

Ipinangako ni O’Toole na palalakasin niya ang annual growth rate ng Canada Health Transfer sa anim na porsyento mula sa kasalukuyang rate nito na nakatali sa paglago ng ekonomiya sa taon na iyon, na may base na tatlong porsyento. Sinabi ng Conservatives na ang mas generous na health transfer sa mga probinsya ay mangangahulugan na gagastos ang federal treasury ng halos $60 bilyon sa susunod na 10 taon.

Inexpose ng COVID-19 pandemic ang mga lamat sa ating health-care system at pinaalalahanan tayong lahat na kailangang palakasin ito. Ang Conservatives ng Canada ay naniniwala na ang federal government ay kailangang magbayad ng fair share nito, ayon sa Conservative platform.

“Sa ilalim ng huling Conservative government, ang federal transfers sa mga probinsya ay lumaki ng anim na porsyento kada taon. Sa kasamaang palad, noong 2017, hinati sa kalahati ng Trudeau government ito, at inilagay sa panganib ang buhay ng mga tao."

Sinabi ni Trudeau na ang Liberal party ay hindi interesado na magbigay ng tseke upang magawa ng mga probinsya ang gusto nilang gawin sa health care. Bagkus, sinabi ni Trudeau na ang pera ng pederal ay nakatuon sa mga partikular na resulta.

Ang dalawang pangunahing partido ay nagpapalitan ng patutsada kaugnay ng health-care funding sa panahon kung saan maraming botante ang nagsasabi sa pollsters na isa ito sa mga isyung pinapahalagahan nila.

Na-flag na campaign video

Noong Linggo, nag-post si Liberal candidate Chrystia Freeland sa Twitter ng isang selectively edited na clip ni O’Toole tungkol sa health care. Sa naturang video, sinabi ni O’Toole na bukas siya sa for-profit na health care sa Canada upang tugunan ang kakulangan sa kasalukuyang sistema.

Habang nais niyang magdagdag ng mas pribadong elemento sa medicare, sinabi rin ni O’Toole na ang universal access ay nananatiling mahalaga - isang quote na hindi isinama sa edited video montage ni Freeland. Na-flag ang video na ito ng Twitter bilang manipulated media.

Hiniling ng mga abogado ng Conservative party kay Yves Côté, ang commissioner ng Canada elections, na imbestigahan kung isa itong cynical motive na magbigay ng maling impormasyon na isang violation sa Elections Act.

Nang tinanong si Trudeau tungkol sa manipulated video, sinabi ni Trudeau na ang clip ay isang accurate reflection ng posisyon ni O’Toole.

Ang importante talaga dito, sa gitna ng pandemya, walang pag-aalinlang na sinabi ni O’Toole na sinusuportahan niya ang private health care, for profit health care. Ipinost namin ang kabuuan ng interview at hinihikayat ko ang lahat ng Canadians na panoorin kung ano ang sinabi ni Erin O’Toole sa future ng health care, aniya.

Sa 2020 video clip na ipinost ni Freeland, sinabi ni O’Toole na upang mag-drive ng innovation sa sektor, ang Canada ay hindi lang puwede gumamit ng isang lumang modelo na nagiging inefficient na, at ang mas maraming public/private synergies ang kailangan upang mas pagandahin ang health-care outcomes.

Pinuri rin ni O’Toole ang dating desisyon ng probinsya ng Saskatchewan na i-outsource ang ibang diagnostic imaging (bagong window) sa pribadong operators at tinawag ito na brilliant move dahil nabawasan ang wait-times para sa MRIs at CT scans.

Sa isang 2016 letter, sinabi ni dating federal minister Jane Philpott na gusto niyang wakasan ng probinsya (bagong window) ang paghihikayat sa private payment para sa medical scans - ngunit nagpapatuloy pa rin ang practice na ito.

Nitiong Lunes, iniwasan ni O’Toole ang mga tanong tungkol sa mga aspeto ng health-care system na gusto niyang mapunta sa mga pribadong kamay. Hindi siya sumagot nang tanungin kung pipigilan niya ang mga probinsya na i-allow ang mga pribadong kompanya na mag-offer ng mas maraming health-care services.

Ibinoses ni O’Toole ang kanyang suporta para baguhin ang medicare habang tumatakbo bilang pinuno ng partido noong nakaraang taon, walang binanggit sa plataporma ng Consevatives kung may bagong papel na gagampanan ang pribadong sektor.

Malinaw kong sinasabi na 100 porsyento kong sinusuportahan ang public at universal system and I always have. Ito ang backbone na inasahan natin sa pandemya, sinabi ni O’Toole sa mga reporters sa isang campaign event sa Ottawa.

Imbes na putulin ang health care, sinabi ni O’Toole na magbibigay siya ng bilyon sa public health-care system sa pamamagitan ng stable at predictable na funding allotments na mas malaki kaysa sa ipinangako ng Liberals.

Ang nakakadismaya ay ang eleksyon na tinawag ni Mr. Trudeau sa gitna ng fourth wave, hinahati niya at mini-mislead ang mga Canadians araw-araw. Sa kanilang social media, ginagaya nila ang American-style ng misleading politics. Sa tingin ko deserve ng mga Canadians ang higit dito, ani O’Toole habang inaanunsyo ang bagong Conservative policy na ire-require ang federally regulated employers na isama ang worker representation sa kanilang boards of directors.

Ang plano ni O’Toole na gumastos ng mas malaki ay binatikos ni People's Party Leader Maxime Bernier, na sinabing ang Conservatives ay nangangako ng bilyon bilyon sa new spending at tinatarget ang tax measures na pinopondohan ng inutang na pera - katulad ng Liberals.

Sinabi ni Bernier, na kapag siya ay nahalal, pipigilan niya ang paggasta ng pederal, tatapusin ang lahat ng COVID-related na support programs, at ibabalik ang balanced budget sa loob lamang ng apat na taon.

Imbes na bumibili ng balota sa inutang na pera, ang isang responsable na gobyerno ay dapat agresibong putulin ang paggasta, ibalanse ang budget sa lalong madaling panahon, at babaan ang buwis sa isang prudent manner upang maibalik ang pera sa bulsa ng mga Canadians, aniya.

Sinabi naman ni New Democratic Party (NDP) Leader Jagmeet Singh na ipokrito si Trudeau sa pagbabatikos kay O’Toole dahil walang ginawa ang Liberal government upang i-reverse ang privatization ng long-term care sector, na matinding tinamaan ng COVID-19 noong mga unang araw ng krisis.

Gusto ni Justin Trudeau na mangampanya tungkol sa private health care ngayong eleksyon, ngunit bumoto siya na payagan ang mga korporasyon na kumita mula sa health care ng mga seniors. Kung talagang tutol siya sa private health care, bakit inisip niya na mas mabuti ito para sa mga seniors? ani Singh na tinutukoy ang non-binding motion na isinulong ng NDP (bagong window) sa Parliament ngayong taon.

Sinabi ni Justin Trudeau na ito ang tamang gawin tungkol sa access sa mga doktor, pero ipinapakita ng kanyang record na wala siyang intensyon na mag-follow through. Ang mga tao na walang access sa mga doktor ay hindi na kayang tanggapin ang walang laman na mga pangako niya.

Sa kanyang kampanya sa Montreal, Quebec, inanunsyo ni Singh na tatapusin ng New Democratic Party NDP government ang lahat ng federal subsidies sa oil at gas sector. Bagkus, gagastos ang kanyang gobyerno ng $500 milyon upang suportahan ang Indigenous-led stewardship programs na nakapokus sa pagpoprotekta ng lupain, tubig at kagubatan ng Canada.

Isang artikulo ni John Paul Tasker (bagong window) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.