O’Toole sa opioid crisis: tratuhing health at hindi kriminal na isyu ang drug addiction

Huminto sa isang addictions rehabilitation centre sa New Westminster si O’Toole habang nangangampanya sa probinsya ng British Columbia. Sinabi niya na may 17 Canadians ang namamatay bawat araw sa opioids at lalong lumala ang krisis nitong pandemya.

Bilang prime minister, tatratuhin ko ang opioid crisis bilang isang health crisis, aniya.

Ibig sabihin ang pokus natin ay dapat nakatuon sa pagtulong sa mga taong may adiksyon at bigyan sila ng tulong upang makarekober.

Ang mga pangakong ito ay bahagi ng plataporma ng partido ngayong eleksyon kasama ang $325 milyon sa susunod na tatlong taon upang magpagawa ng bagong treatment beds at magpatayo ng 50 recovery centres sa buong Canada.

Ang plano ay naglalayong mas pagandahin ang culturally appropriate treatment at prevention services sa high-needs First Nations communities at magbigay ng $1 bilyon sa susunod na limang taon bilang karagdagang pondo para sa Indigenous mental health at drug treatment programs.

Nang tanungin ng mga reporter kung sinusuportahan niya ang decriminalization ng droga, sinabi ni O'Toole na isinusulong niya ang judicial discretion sa treatment options kaysa sa criminal sanctions.

Tulungan, hindi parusahan: O’Toole

Hindi dapat parusahan ang isang tao na may adiksyon. Dapat silang tulungan, ani O’Toole.

Dapat magpokus ang law enforcement sa mga dealers at traffickers, hindi sa mga taong nagdurusa dahil sa adiksyon, dagdag pa ni O’Toole.

Sinabi ng Conservative leader na ang kanyang partido ay hindi hahadlang sa safe injection sites at gagawa ng treatment at recovery programs kasabay ng harm reductions options.

PANOORIN | Conservative Leader Erin O’Toole at ang plano niya tungkol sa opioid crisis:

Ngunit sinabi ni Liberal Party spokesperson Alex Wellstead na ang record ng mga Conservatives ay i-ban ang safe consumption sites at labanan ang mga ito sa korte.

Ang record ng mga Conservatives ay parusahan ang mga Canadians na lumalaban sa adiksyon, wika niya sa isang statement.

Patuloy naming susuportahan ang mga tao na humaharap sa adiksyon at maglalaan kami ng ligtas at supervised alternatives. Naniniwala kami sa isang approach na informed ng public health experts - hindi ideolohiya.

Ang hinalinhan ni O’Toole na si Andrew Scheer binatikos ang approach ng Liberal government sa opioid crisis (bagong window) at tinawang itong terible.

Halos 40 na bagong safe injection sites, kung saan makakapagsaksak ng intravenous drugs ang mga tao gamit ang malinis na hiringgilya, ang nagbukas sa buong bansa simula ng maupo ang mga Liberals sa gobyerno noong 2015.

‘Isang masaklap na epidemya’: Julian

Ayon kay New Democratic Party (NDP) lider Peter Julian na matagal ng MP sa New Westminster-Burnaby riding, dapat daw igarantiya ng mga pulitiko ang ligtas na supply sa mga tao na may adiksyon at kailangan na tingnan ang papel na ginagampanan ng malalaking pharmaceutical companies sa krisis na ito.

Isang masaklap na epidemya - 17 Canadians araw-araw. At sa palagay ko hindi naiintindihan ni Mr. Trudeau o ni Mr. O’Toole ang magnitude ng trahedyang ito at kung willing sila na banggain ang malaking pharma upang masupil ito, aniya.

Ang ibang advocacy groups (bagong window) ay nanawagan sa federal government na lumikha ng action plan kabilang ang decriminalization at legal regulation ng drugs. Kabilang din dito ang bagong initiatives na tatapos sa stigma tungkol sa adiksyon.

