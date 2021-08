Singh nais baguhin ang pangalan ng Toronto riding bilang parangal kay Jack Layton

Nag-anunsyo si Singh noong Linggo sa Nathan Phillips Square sa Toronto kung saan kasama niya si Mike Layton, isang Toronto city councillor at anak ng yumaong New Democratic Party NDP leader.

Bago nagsalita sa mga reporter, nagsulat ng mensahe si Singh sa pader na puno ng papuri kay Layton sa anibersaryo ng kanyang pagpanaw. Dadalhin namin ang sulo para sa iyo, sulat ni Singh.

Pagkatapos ng eleksyon, magpapasa ang New Democrats ng isang bill na magpu-push sa Elections Canada na gawing Danforth–Layton ang pangalan ng riding mula Toronto–Danforth, ayon sa New Democratic Party NDP leader.

PANOORIN | NDP leader iminungkahi na baguhin ang pangalan ng riding at isunod sa dating pinuno na si Jack Layton:

Kinatawan ni Layton ang riding sa silangang bahagi ng pinakamalaking siyudad sa Canada mula 2004 hanggang sa kanyang kamatayan noong 2011.

Bagama’t nanalo ang NDP sa isang byelection noong 2012, hawak ng Liberals ang seat na ito mula pa noong 2015.

Sinabi ni Singh na bilang pinuno ng movement na naging malaking bahagi si Layton, madalas siyang makatanggap ng mensahe mula sa mga Canadians na nagsasabing naging inspirasyon nila si Layton upang maniwala na better is possible.

Nakikita ko siya bilang isang happy warrior. Nakikita ko siya na ibinigay ang kanyang buong puso dahil naniniwala siya sa mga tao, ani Singh. Naniniwala siya na kailangan silang ipaglaban.

Sinabi ni Singh na tinulungan siya ni Layton na mapagtagumpayan ang pangungutya sa pulitika noong una niyang naisip na pumasok sa public life. Hindi naging matagumpay si Singh bilang pederal na kandidato sa 2011 federal election na nagtaas sa New Democrats sa estado ng Official Opposition, salamat sa "Orange Wave" sa Quebec (bagong window).

Hindi ako naniniwala na maaaring gumawa ng difference ang mga pulitiko. Ngunit tinuro ng mga kaibigan ko si Jack at sinabing, ‘Well, paano si Jack?’ ani Singh.

Itinanggi ng New Democratic Party NDP leader na ang proposal na ito ay para kumbinsihin ang mga botante sa Toronto-Danforth na i-cast ang kanilang balota para sa kanyang partido.

Ang riding na ito ay napanalunan ni Liberal Julie Dabrusin noong 2015, na tumatakbo muli. Ang kandidato ng New Democratic Party NDP sa riding na ito ay si Clare Hacksel, ang executive director ng Choice in Health Clinic. Lahat ng 25 seats sa Toronto ay hawak ng Liberals.

Sinabi ni Singh na ang ideya ay tungkol sa tradisyon ng pagbibigay parangal sa mga taong may malaking kontribusyon sa Canada.

Dito sa Toronto, maraming tao ang nakakakilala sa legasiya ni Jack Layton, kung paano niya hinipo ang buhay ng maraming tao, kung gaano kahirap siyang nagtrabaho para mas mapabuti ang buhay ng mga tao, aniya.

At tila nararapat lang na baguhin ang pangalan ng riding na kanyang kinatawan bilang parangal sa lahat ng kanyang ginawa.

‘Maraming pagkakatulad sina Jack at Jagmeet,’ ani Mike Layton

Tinawag ni Mike Layton na isang touching gesture ang ideyang ito at hindi raw niya nararamdaman na pamumulitika ito sa anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ama.

Ipinahayag din niya ang kanyang optimismo na dadalhin ng pamumuno ni Singh ang New Democratic Party NDP sa rurok ng tagumpay na hindi pa nakikita ng mga Canadians sa loob ng isang dekada kapag nakilala na nila nang husto si Singh.

"Sa tingin ko maraming pagkakatulad sina Jack at Jagmeet, at isa rito ay ang pamumuno gamit ang puso," ani Layton.

Isinusulong ng New Democratic Party NDP ang mga ideya na tutulong sa mga pinakamahina, sa mga taong hindi nararamdaman na may representation sila sa gobyerno sa oras na ito,” aniya.

Kaparehas ng ipinaglalaban ni Jack, kailangan natin ng responsible policies na magwo-work para sa mga tao, na tutulong sa mga tao, ngunit kailangan din natin ng policies na magpopondo rito, ani Layton na isinusulong ang panawagan ng New Democratic Party NDP na magkaroon ng wealth tax.

Wala masyadong sinabi si Dabrusin tungkol sa proposal ng New Democratic Party NDP , sinabi niya sa isang email statement sa CBC News na nakapokus siya sa pagtulong sa mga tao ng Toronto-Danforth.

Patuloy akong magtatrabaho nang puspusan araw-araw upang masagot ang mga isyu na mahalaga sa ating komunidad, tulad ng climate change, access sa affordable na childcare at reconciliation, aniya. Ang tinutukoy na reconciliation ni Dabrusin ay ang isyu sa pagitan ng Indigenous people at Canada na sumiklab noong madiskubre ang libingan ng mga katutubong bata na namatay sa residential schools.

Isang artikulo ni Ryan Maloney (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.