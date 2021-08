Twitter naglagay ng warning label sa tweet ni Liberal candidate Chrystia Freeland

Ang tweet ni Freeland, na ipinost sa Ingles at Pranses, ay naglalaman ng mga edits na ipinapakita si Conservative leader Erin O’Toole na sumasagot sa mga tanong tungkol sa privatized health care sa isang online question-and-answer session noong Hulyo 2020 sa Conservative leadership race.

Tinanong sa nasabing tweet si O’Toole kung dadalhin niya ang pribado, "for profit" na health care sa Canada. Ang mabilis niyang tugon: oo.

Gayunpaman, ang orihinal na recording ni Conservative leader O’Toole tungkol sa health care - na makikita dito sa 12:30 mark (bagong window) - ay binigyang diin din ang kahalagahan na mapanatili ang universal access.

Ang manipulated media tag ng Twitter ay makikita sa tweet na ito. "Upang malaman kung ang media ay minanipula o gawa-gawa lamang, maaari namin gamitin ang aming sariling teknolohiya o tumanggap ng ulat sa pamamagitan ng partnerships sa mga third parties," ayon sa website ng Twitter. Litrato: Capture d’écran - Twitter

Hindi isinama sa pinaikling clip na ginamit sa tweet ni Freeland ang pahayag ni O’Toole tungkol sa universal access.

Ni-retweet ni Trudeau ang video at ginamit sa kanyang talumpati noong Linggo upang atakihin si O’Toole sa kanyang kampanya sa New Brunswick at Prince Edward Island.

Inakusahan ng mga Conservatives ang Liberals noong Linggo ng pagkakalat ng misinformation.

Nakakadismaya na makita ang mga Liberals na gumagamit ng American-style divisive politics, ani Mathew Clancy, ang manager ng media relations ng Conservatives.

Habang si Justin Trudeau at ang mga Liberals ay nagpo-pokus sa pagkakalat ng misinformation, nakapokus si Erin O’Toole sa Recovery Plan ng Canada at ang pag-secure sa future.

May Twitter misstep din na nagawa ang mga Conservatives noong nakaraang linggo. Tinanggal ng Twitter ang video na ipinost ng partido matapos ang isang copyright infringement complaint at ibinaba rin ng Conservatives ang kanilang tweet.

Ang Conservatives ay nag-post ng video na tinutuya si Trudeau sa pamamagitan ng paglalagay ng mukha nito sa isang character mula sa pelikulang Willy Wonka and the Chocolate Factory. Sinabi ng ibang nakaupo na Conservative MPs na ang tweet ay juvenile at isang panget na ideya sa panahon ng pederal na halalan.

Isang artikulo ni Ashley Burke (bagong window) na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.