COVID-19 cases sa B.C. lolobo sa 12,000 kada araw kung walang stricter health measures

Sa ulat na inilabas noong Miyerkules, ang B.C. COVID-19 Modelling Group hinulaan na magkakaroon ng wave ng new cases sa fall, kaugnay ng pagtaas ng delta variant cases sa mga bata at kabataan.

Nagbabala ito na kung walang aksyon na gagawin upang maiwasan ang COVID-19 infections pagdating ng fall season, ang bagong case counts ay aakyat sa humigit-kumulang 10,000 hanggang 12,000 kada araw.

Ang grupo, na may kasamang mga eksperto mula sa University of B.C., Simon Fraser University at University of Victoria, ay idiniin na kung mangyayari ito, ang mga ospital sa B.C. ay makakaranas ng kakulangan sa hospital beds.

Taliwas sa sinasabi ni Public Health Officer Dr. Bonnie Henry (bagong window), napag-alaman ng grupo na ang hospitalizations ay hindi hiwalay mula sa case numbers.

Ang maliit na bahagi ng mga kaso na nangangailangan ng hospitalization ay nananatiling consistent sa kabuuan ng 2021, ayon sa ulat (bagong window).

Hindi namin inaasahan ang maliit na bahagi na ito na bumaba dahil sa bakuna dahil karamihan ng mga kaso ay galing sa mga indibidwal na hindi bakunado.

Ang mga bata ang lubhang maapektuhan

Habang nag-ispaik ang kaso sa mga taong hindi bakunado, nagbabala rin ang report ng negatibong consequences sa mga bata edad 12 pababa na hindi pa puwedeng magpaturok.

Ang mga bata na wala pang 10 taong gulang ay siyam na porsyento ng populasyon, ngunit 36 porsyento ng populasyon na hindi pa bakunado, nakasaad sa report.

Ang mataas na community transmission sa konteksto ng pagbabakuna ay maaaring mauwi sa malaking bilang ng impeksyon sa mga bata.

Sinabi ng B.C. Teachers Federation sa isang statement noong Huwebes na nais nilang magkaroon ng provincewide mask mandate sa umpisa ng school year, pati na rin ventilation improvements at paglilinis sa lahat ng high-touch surfaces sa araw ng pagpasok.

Ngayon na may kaalaman na tayo tungkol sa nakakahawang delta variant, kailangan ang ibayong pag-iingat at ang pagbabalik sa eskwela na lahat ay nakasuot ng mask, ani federation president Teri Mooring.

Ang pagbabakuna ay mahalaga para sa mas ligtas na mga paaralan, ngunit hindi lang ito ang dapat nating depensa.

Ayon sa ulat, kahit na 90 per cent ng populasyon ng probinsya ang mabakunahan ng mabilis, ang immunity mula sa COVID-19 ay unti-unting lumalago at hindi mapipigilan ng immunization lang ang matinding pagtaas ng mga kaso.

Sa konklusyon ng report, sinabi nito na ang public health measures tulad ng sapilitang pagsusuot ng mask, ay dapat panatilihin at i-relax lamang kapag 90 per cent na ng British Columbians ang nabakunahan.

Isang artikulo ng The Canadian Press na isinalin ni Catherine Dona sa Tagalog.