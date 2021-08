Ang pagliligtas sa bawat eligible na Afghan ngayon ay ‘halos imposible,’ ani Trudeau

Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsara ang embahada ng Canada sa Afghanistan noong Linggo, ipinagpatuloy ng bansa ang military flights nito papuntang Kabul nitong Huwebes. Ang dalawang Canadian Armed Forces C-17 ay regular na lilipad sa rehiyon bilang bahagi ng exodus, ani Trudeau.

May humigit-kumulang 1,500 Afghan interpreters na may 5,000 dependents ang nasa waiting list para sa Canadian visas, ayon sa isang source. Nang tanungin ng CBC News kung makakasakay ng eroplano ang mga ito, sinabi ni Trudeau na handa at naghihintay ang mga eroplano sa paliparan ng Kabul ngunit baka hindi ito mapuno.

Libo-libong tao ang naghihintay na makaalis sa Afghanistan sa Kabul International Airport. Litrato: Associated Press / Shekib Rahmani

Puwera na lang kung babaguhin ng Taliban ang kanilang inaasta - na isang bagay na tinatrabaho ng international community at Canada - magiging napakahirap na ilabas ang maraming tao, sinabi ni Trudeau sa mga reporter habang nangangampanya sa Victoria, British Columbia.

Makakakuha tayo ng katiyakan, ngunit para mailabas ang maraming tao, na kasing dami ng ating gusto, ay magiging halos imposible sa mga darating na linggo.

PANOORIN | Trudeau sinabi na pinahihirapan ng Taliban ang efforts upang i-evacuate ang mga Afghans:

Kinumpirma ng Department of National Defence noong Huwebes ng gabi na ang mga Canadian na sundalo na nasa Kabul ay tutulong sa evacuation.

Ang [Canadian Armed Forces] personnel ay may kapangyarihan na gumawa ng mga desisyon on the ground sa interes ng pagsagip sa buhay ng mga tao, sinulat ng spokesperson sa email.

Sinabi ng spokesperson na ang dalawang eroplano na ginagamit sa misyon ay nire-reconfigure upang makapagsakay ng maximum na bilang ng mga pasahero. Ang mga eroplano ay patuloy na lilipad sa Kabul airport habang ligtas pa ang sitwasyon.

Ang ibang pasahero sa Canadian military flights ay refugees na patungo sa iba pang bansa, ang ibang Afghans naman na pupunta sa Canada ay inilikas ng military flights na ino-operate ng mga kaalyado.

Pinipigilan ng Taliban na umalis ang mga tao, ani Trudeau

Sinakop ng Taliban ang Afghanistan sa loob lang ng mahigit isang linggo at nasakop din ang Kabul noong Linggo matapos umalis ng bansa si President Ashraf Ghani. Mula noon, ipinangako ng Taliban ang mapayapang paglipat ng kapangyarihan at amnesty sa buong bansa. Ngunit sinabi ni Trudeau na ang Taliban ay pinipigilan na umalis ang mga tao sa bansa.

Ang mahirap ngayon ay ang mga tauhan at ang ligtas na pagkuha sa kanila, ani Trudeau. Mas kaunti ang mga flights kaysa sa inaasahan ng mga tao.

Inakusahan ang Canadian government ng hindi pagkilos ng mabilis para magpadala ng eroplano sa Kabul at iproseso ang papel ng mga Afghans. Ang U.K. ay diretsong nakikipag-ugnayan sa Taliban sa Kabul upang siguraduhin ang ligtas na paglikas ng kanilang mga mamamayan at eligible Afghans, sinabi ng British ambassador ng Afghanistan noong Miyerkules.

Sinabi ni Trudeau na ang tauhan ng gobyerno ay dumating sa Afghanistan noong Huwebes upang siguraduhin na lahat ng makakapunta sa paliparan ay nasa listahan ng Canada.

Stranded sa Kabul

Isa itong napakahirap na sitwasyon, ngunit tinitiyak ko na ako at ang aking mga ministro at ang ating gobyerno ay nagtatrabaho nang husto upang lumuwag ang lahat ng balakid, papeles man ito o burukrasya, at tiyakin na makakalabas ang mga tao roon sa lalong madaling panahon tungo sa kaligtasan, aniya.

Nakausap ng CBC News ang isang interpreter na katrabaho ng militar ng Canada. Sinabi niya na ilang araw na siyang stranded sa paliparan at sinisisi ang Canada sa red tape na nangyayari. Pinakiusapan niya ang CBC News na huwag siyang pangalanan dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan.

Sinabi niya na kumuha siya ng isang smuggler noong Enero upang tulungan siya na makatakas mula sa Afghanistan at tumawid ng border papuntang Turkey - bago niya nalaman na magiging eligible lang ang Afghan interpreters sa resettlement program ng Canada kung sila ay pisikal na naroroon sa Afghanistan. Sinabi niya na na-deport siya sa Afghanistan ngayong buwan, at umaasang makakasakay sa isa sa mga eroplano ng Canada.

Hindi nagtagal matapos siyang makabalik sa Afghanistan, binago ng Canada ang eligibility policy - ibig sabihin maaari na siyang makapag-apply sa labas ng bansa. Mula noon, sinabi niya, na natatakot siyang maiwanan. Isa siya sa maraming tao sa Kabul airport na naghihintay ng visa mula sa Canada at patuloy na nakakatanggap ng generic, non-committal responses mula sa mga opisyal ng gobyerno tungkol sa kanyang kaso.

Sinabi naman ng iba sa CBC News na hinahanap ng Taliban ang sinumang nakipagtrabaho sa mga pamahalaang dayuhan. Nauubusan na raw sila ng oras.

Ang mga Afghan refugees at Canadian citizens ay sumakay ng bus matapos maproseso ang kanilang papeles sa Pearson Airport sa Toronto, Canada noong Martes. Litrato: The Canadian Press / Sean Kilpatrick

Ang Canada ay nakapag-resettle na ng mahigit 800 katao mula sa Afghanistan mula nang magsimula ang flights ngayong Agosto. Ang isang eroplano na may lulan na 92 evacuees ay lumapag sa Toronto Pearson International Airport noong Martes.

Sa isang media statement, sinabi ng Department of National Defence na patuloy itong mag-o-operate ng flights patungo at mula sa Afghanistan hangga’t ligtas ang sitwasyon on the ground.

Isang artikulo ni Ashley Burke (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.