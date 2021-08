Big 5 banks ng Canada minandato ang COVID-19 vaccines para sa staff

Sinabi ng Toronto Dominion Bank TD sa pamamagitan ng email ngayong Biyernes na lahat ng kanilang empleyado ay kailangang irehistro ang kanilang vaccination status sa bangko bago matapos ang susunod na buwan.

Epektibo sa Nobyembre 1, 2021, ang full vaccination ng aprubadong COVID-19 vaccine ay magiging requirement para sa lahat ng empleyado ng Toronto Dominion Bank TD na papasok sa Toronto Dominion Bank TD workplace, nakasaad sa email ni human resources officer Kenn Lalonde na nakalap ng CBC News.

Hindi nakasaad sa memo kung may parusa para sa mga lalabag sa kautusan na ito, ngunit malinaw na ang sinumang hindi magpapabakuna ay magdadaan sa ilang protocols.

Simula Nobyembre 1, 2021, magkakaroon ng karagdagang protocols para sa mga empleyado na hindi pa kumpleto ang bakuna o hindi pa ipinaalam ang vaccination status, kasama ang completion ng learning module tungkol sa benepisyo ng pagbabakuna, mandatory COVID-19 rapid testing, at ang pagsusuot ng face covering sa lahat ng oras, saad ng memo.

Sinulat naman ng Canadian Imperial Bank of Commerce CIBC sa kanilang blog post para sa staff ang pag-aanunsyo ng parehong policy na magiging epektibo sa pagtatapos ng Oktubre.

Kami ay… masidhing hinihikayat ang bawat miyembro ng Canadian Imperial Bank of Commerce CIBC team na magpabakuna, ani Sandy Sharman, ang group head ng people, culture at brand ng bangko.

Ito ang pinakamagandang paraan upang malampasan natin ang pandemya, at isang importanteng paraan upang maprotektahan ang ating pamilya, mga kaibigan, at mga katrabaho. Kaya ngayong araw na ito, gusto kong ibahagi sa inyo na ire-require namin sa mga empleyado na magpabakuna bago sumapit ang October 31, 2021.

Sa pamamagitan ng email mula kay chief human resources officer Mona Malone ng Bank of Montreal (BMO), sinabi ng Bank of Montreal BMO na lahat ng kanilang in-person staff ay minamandato na magpabakuna dahil sa pag-usbong ng delta variant.

Ang aming bagong requirement ay lahat ng empleyado at contractors sa North America na eligible na magpabakuna ay dapat magpaturok, at ang target completion date namin ay sa Oktubre 31, ani Malone. Ang mga hindi bakunado ay ire-require na kumpletuhin ang COVID-19 testing dalawang beses isang linggo at sumunod sa alternatibong health at safety measures upang makapasok sa isang Bank of Montreal BMO location.

Ganito rin ang aksyon na ginawa ng Scotiabank, bagama’t hindi ito nagsabi ng tiyak na petsa kung kailan ipapatupad ang polisiya. Kami ay kumikilos sa direksyon na gawing mandatory ang pagbabakuna para sa lahat ng aming Canadian-based employees at contractors pagdating ng fall season, ani chief human resources officer Barb Mason sa isang memo para sa lahat ng staff ng bangko na nakalap ng CBC News.

Unang ni-report ng The Globe and Mail (bagong window) na ang Royal Bank of Canada ay ire-require din ang lahat ng kanilang staff sa Canada at sa Estados Unidos na maging fully vaccinated upang makapagtrabaho sa loob ng kompanya by Oct. 31, ayon sa isang staff memo. Hindi pa na-verify ng CBC News ang memo ng Royal Bank of Canada RBC as of press time.

Ang aksyon na ito ng apat sa pinakamalaking bangko sa Canada ay sumunod isang linggo matapos hilingin ng gobyerno ng Canada na imandato ng federally regulated industries - kasama ang bangko - ang pagbabakuna habang ang COVID-19 cases na sanhi ng delta variant ay patuloy na tumataas.

Ang Porter Airlines at ang financial conglomerate na Sun Life (bagong window) ay gumawa rin ng parehong aksyon noong Miyerkules.

Ang limang pinakamalaking bangko sa Canada (bagong window) ay ang Royal Bank of Canada, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), at Toronto-Dominion Bank. Tinatawag din sila na 'Big Five Banks' sa bansa.

Isang artikulo ng Pete Evans (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.