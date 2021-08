U.S. ie-extend ang border restrictions sa Canada hanggang Setyembre 21

Sinabi ng U.S. Department of Homeland Security sa isang tweet na ang measures ay ipinapatupad upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19, kasama ang delta variant.

Sinabi rin nila na pananatilihin ng Amerika ang flow ng essential trade at travel at patuloy na makikipagtulungan sa health at medical experts at international partners upang alamin kung kailan maaaring bumalik sa normal ng ligtas.

Ang restrictions na ipinapatupad mula pa noong Marso 2020 ay matatapos na dapat sa Sabado.

Binuksan ng Canada ang border nito sa mga fully vaccinated na Amerikano (bagong window) noong Agosto 9.

Upang ma-qualify, kailangang naturukan na ang mga Amerikano ng lahat ng required doses ngHealth Canada-approved COVID-19 vaccine (bagong window) 14 na araw bago pumasok sa Canada. U.S. citizens at permanent residents lang na nakatira o nagbibiyahe mula sa Estados Unidos ang maaaring pumasok sa bansa.

Ang mga Amerikano ay dapat magsumite ng kanilang travel information - kasama ang vaccination documents - gamit ang ArriveCan app (bagong window) o maaari ring magparehistro online (bagong window) sa loob ng 72 oras bago sila dumating.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.