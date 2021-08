Toronto Mayor John Tory ibinalita na dapat magpabakuna ang city employees by Oct. 30

Sa isang press conference nitiong Huwebes ng umaga, sinabi ni Tory na ang Toronto ay malaki na ang progreso laban sa pandemya ngunit ang delta variant ay seryosong binabantaan ang progreso na ito.

Sinabi rin niya na wala akong duda na ang karamihan sa mga city employees ay bakunado na, ngunit ang isang vaccination policy ay kinakailangan.

Ang mga empleyado ngayon ay ire-require na ipaalam ang kanilang vaccination status bago sumapit ang Setyembre 13.

Ang mga empleyadong hindi bakunado ay tatanggap ng education sessions sa mga benepisyo ng pagbabakuna, ani Tory.

Pagkatapos kailangan nilang magbigay ng proof ng first dose ng bakuna bago sumapit ang Setyembre 30. Lahat ng empleyado ay dapat fully vaccinated na bago sumapit ang Oktubre 30, aniya.

Hindi rin tatanggalin ng lungsod ang pagmamandato ng regular COVID-19 testing sa mga hindi bakunado na empleyado bago ang Oct. 30 deadline, ngunit hindi ito ang prayoridad, ani Tory.

Exempted ang Toronto police sa kasalukuyang policy

Gayumpaman, may mga exemptions sa bagong regulations - sa kasalukuyan hindi ito nag-a-apply sa mga TTC at Toronto police employees.

Ang Toronto Transit Commission o TTC ang ahensya ng pampublikong transportasyon na nag-o-operate ng mga bus, subways, light-rail vehicles at streetcars sa Toronto at sa mga nakapalibot dito na munisipalidad sa Ontario, Canada.

Sinabi ni Tory na bahagi ito ng isang maayos at magalang na pamamahala.

Nakikipag-ugnayan tayo sa mga ahensiya at sa mga pinuno nito. Sinabi natin ang ating matinding hangarin at matinding pagnanasa na magkaroon sila ng polisiya na susuporta sa ipinatupad ng lungsod ng Toronto. Ngunit mayroon silang sariling governance structure at hiwalay na boards at nais nating irespeto 'yun upang masiguro na makakapagdesisyon sila ng naaayon sa kanilang organisasyon, dagdag pa ni Tory.

Gayunpaman, sinabi ng mayor na umaasa siya na ang pulisya at ang Toronto Transit Commission TTC ay susunod - pagkatapos ng press conference, naglabas ng statement si Toronto Transit Commission TTC chief executive Richard Leary at sinabi na as of Sept. 13, ire-require ng kompanya na lahat ng kanilang empleyado, estudyante at contractors ay magpapabakuna laban sa COVID-19.

Hindi malinaw kung susunod ang Toronto Transit Commission TTC sa parehong timeline at ia-adopt ang deadline ng lungsod na Oktubre 30.

Gayunpaman, sinabi ni Leary na ang polisiya at iba pang detalye tungkol sa operasyon ay kasalukuyang fina-finalize at magiging available sa pagtatapos ng Agosto.

Sinabi ni Tory na inaasahan niya ang buong pagsunod ng city employees sa polisiya, ngunit hindi tinukoy kung ano ang kahihinatnan ng isang empleyado kung tatanggi ito na magpakuna bago sumapit ang deadline.

May mas malawak at kolektibong responsibilidad dito, aniya.

Ang principal objective natin ay maglingkod sa publiko at magagawa lang natin ito kung mayroon tayong ligtas at malusog na lugar na pagtatrabahuhan.

Isang artikulo ni Ashleigh Stewart, CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.