Ligtas ang pagboto kahit hindi mandatory ang bakuna sa poll workers: elections chief

Sila ang same Canadians na nakakasalamuha mo araw-araw sa grocery store. Ang kaibahan lang ang polls ay isang kontrolado na environment kung saan mahigpit na ipapatupad ang safety measures, wika niya sa press briefing noong Miyerkules sa Ottawa, ang kapitolyo ng Canada.

Kung titingnan mo ang nakaraang 18 buwan, nagkaroon tayo ng eleksyon sa mga probinsya ng Canada at nagkaroon din tayo ng territorial elections. Mayroon ding mga naganap na halalan sa buong mundo. At wala namang outbreaks ng COVID-19 na nangyari dahil sa in-person voting.

Sinabi ni Perrault na kung magbabago ang sitwasyon, ia-adjust ng kanyang ahensiya ang mga tuntunin. Ang mga polling stations ay susunod sa public health measures na itinakda ng bawat probinsya.

May mga medical exemptions pero dapat planuhin nila ang kanilang pagboto at kung hindi mo intensyon na bumoto ng naka-mask, hinihikayat kita na bumoto by mail, aniya.

Kung mayroon kang medikal na dahilan kung bakit hindi ka puwedeng magsuot ng mask, hindi mawawala ang karapatan mong bumoto. Ngunit kung personal choice mo lang na hindi magsuot ng mask at mandatory ito sa lugar kung saan ka boboto, mag-a-apply sa iyo ang mga tuntunin na ito.

Ayon sa Elections Canada upang mabawasan ang interaksyon sa pagitan ng mga botante at poll workers, magkakaroon lang ng isang poll worker sa bawat mesa at uupo sila sa likod ng plexiglass barriers.

Regular na lilinisin ang common surfaces, magsusuot ng mask at face shield ang poll workers at magpo-provide ng single-use na lapis. Ang mga botante ay maaaring magdala ng sarili nilang lapis.

PANOORIN: Inilatag ng Elections Canada ang safety plan sa polling stations sa araw ng halalan:

Nagbabala si Perrault na mag-iiba ang polling stations ngayong taon kaysa noong huling pederal na halalan. Hindi maipapatupad ang physical distancing sa tradisyonal na polling stations, at ang iba naman ay naging COVID-19 testing sites.

Ang mga lokasyon ng polls ay tinatrabaho pa ng mga opisyal ng Elections Canada. Sinabi ni Perrault na magkakaroon ng sapat na polling stations upang masiguro ang isang maayos na election day.

Malinaw na sinabi ni Dr. Tam… wala pang isang linggo ang nakaraan na ligtas ang pagboto sa polling place kung ang proper measures ay ipapatupad at diyan kami nagpopokus, aniya.

Sinabi ni Chief Public Health Officer Dr. Theresa Tam ngayong buwan na ang pagboto sa pandemya ay maaaring gawin ng ligtas, bagama’t hindi siya nagbigay ng komento tungkol sa panganib na dala ng pangangampanya ng mga partido sa buong bansa.

Habang tinitiyak ng mga opisyal sa mga Canadians na magiging ligtas ang halalan, magiging mas magastos din ito.

Sinabi ni Perrault na ang 2019 federal election ay gumastos ng halos $506 milyon, samantala ang 2021 federal election ay gagastos ng $612 milyon. Parte ng rason para sa ekstrang gastos ay ang inaasahang pagdami ng mail-in ballots.

Ayon sa Elections Canada, hanggang limang milyong Canadians ang inaasahan na boboto by mail (bagong window) ngayon. Halos 50,000 voters ang nag-cast ng balota by mail noong 2019; at humigit-kumulang 15,000 mula sa ibang bansa.

Mail in na mga boto

Sinabi ng mga opisyal ng Elections Canada na halos 500,000 hanggang 700,000 ng mga mail-in ballot na ito ay manggagaling sa mga tao na boboto mula sa ibang bansa o sa labas ng kanilang home ridings (bagong window), mula sa military voters at mga bilanggo.

Ang non-local mail-in ballots ay bibilangin lahat sa Canada at ang pagbibilang ay magsisimula bago ang halalan. Ang mga totals ay ipo-post sa website ng Elections Canada kapag nagsara na ang polls.

Para mabilang ang mga non-local votes, dapat natanggap na ito ng Elections Canada sa Ottawa ng 6 p.m. sa araw ng botohan. Bawat non-local ballot ay ia-apply sa riding kung saan ang botante ay huling permanenteng nanirahan.

Ang ibang mail-in ballots ay manggagaling sa mga Canadians na boboto sa kanilang home ridings na ayaw magpunta sa polling station.

Pagpigil sa pandaraya

Lahat ng local mail-in ballots ay dapat matanggap ng mga opisyal sa riding bago magsara ang polls sa araw ng pagboto sa specific na riding na iyon.

Sinabi ni Perrault na sisimulan ng mga opisyal ng Elections Canada ang pagbilang sa mga boto sa araw pagkatapos ng eleksyon. Maaaring abutin ng hanggang limang araw bago makumpleto ang bilangan. Ang ekstrang oras na ito ay kailangan upang i-verify ng poll workers na ang mga Canadians ay hindi parehong bumoto by mail at in person, aniya.

PANOORIN: Ipinaliwanag ni Chief Electoral Officer Stephane Perrault ang pagboto by mail:

Kapag humingi ang botante sa Elections Canada ng mail-in ballot, ang pangalan niya ay tatanggalin sa local voting roll para sa araw ng halalan. Kapag nagpakita ang botante sa polling station at hiniling na bumoto in person dahil hindi dumating ang kanyang mail-in ballot, siya ay ire-require na manumpa na boboto lamang ng isang beses.

Kapag nakatanggap ang Elections Canada ng mail-in vote mula sa tao na nanumpa sa polling station, sisirain ang kanyang mail-in vote.

Ang kahit anong instance ng double-voting ay ire-refer sa commissioner ng Canada elections para imbestigahan. May mga seryosong offences sa ilalim ng act for attemting to vote twice, ani Perrault.

Isang artikulo ni Peter Zimonjic (bagong window), CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.

May kasamang files mula sa The Canadian Press.