COVID-19 sa Indigenous na mga komunidad: Ang dapat mong malaman

Kinikilala ng konstitusyon ng Canada ang tatlong grupo ng mga katutubo sa bansa: ang First Nations, Inuit at Métis. Ang grupo ng mga taong ito ay may sariling kasaysayan, lengguwahe, kultura at ispiritwal na paniniwala.

Mula noong Agosto 16, mayroon ng 397 active cases ng virus sa First Nations sa buong bansa. Ang majority ng bagong infections ay naiulat sa probinsya ng Saskatchewan. Ang First Nations sa Manitoba at Quebec ay nakakaranas din ng outbreaks ng virus.

Mula nang magsimula ang pandemya, mayroong 33,683 kaso sa mga komunidad ng First Nations. Sa kabuuan, 385 First Nations people na namumuhay sa reserve ang namatay na mula sa virus, apat pa ang nadagdag sa bilang na ito noong nakaraang dalawang linggo.

Ang hospitalization ay umakyat sa 1,615 at ang bilang ng First Nations people na gumaling mula sa sakit ay nasa 33,683 na ngayon.

Ang total cases sa First Nations communities kada rehiyon mula noong Agosto 16:

British Columbia: 3,270.

Alberta: 9,097.

Saskatchewan: 8,307.

Manitoba: 9,224.

Ontario: 2,958.

Quebec: 802.

Atlantic: 25.

Rate ng pagbabakuna

Mahigit 65 per cent ng mga tao edad 12 pataas sa First Nations, Inuit at territorial communities ay fully vaccinated na, ayon sa pinakahuling datos ng Indigenous Services Canada.

Mula noong Agosto 12, mahigit 86 per cent ng populasyon na ito ang naturukan na ng isang dose at 65 per cent ang nabakunahan na ng pangalawang dose. Ang percentage na ito ay kumakatawan sa 719,097 vaccine doses na naiturok na sa mga indibidwal edad 12 pataas na kabilang sa 687 First Nations at Inuit communities. May 309,485 second doses ang naiturok na rin.

Ang national average para sa first doses ay 81 per cent, five percentage points na mas mababa sa First Nations communities. Para sa second doses, ito ay 71 per cent, ayon sa Public Health Agency ng Canada.

Isang artikulo ng CBC News na isinalin sa Tagalog ni Catherine Dona.